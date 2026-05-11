Résultats de CoreWeave : une expansion sans bénéfices et sans orientation claire

CoreWeave figure parmi les leaders du secteur relativement récent du « néo-cloud », qui regroupe les entreprises proposant des services cloud axés principalement sur les solutions d’IA. Une question clé est de savoir dans quelle mesure le terme « leader » est vraiment approprié ici, car malgré une croissance impressionnante du chiffre d’affaires et des valorisations élevées, la stratégie de croissance de la plupart des entreprises de ce secteur soulève de sérieux doutes quant à sa viabilité. Ces doutes se sont reflétés lors de la dernière conférence sur les résultats de l’entreprise, à la suite de laquelle le titre a chuté de plus de 6 % dans les échanges avant l’ouverture du marché. Indicateurs financiers Le chiffre d'affaires a enregistré une hausse phénoménale de 112 % en glissement annuel, atteignant 2,08 milliards de dollars.

Le résultat net s'avère moins réjouissant : le BPA (perte) s'est établi à -1,4 dollar, alors que le marché s'attendait à environ -0,9 dollar.

Le carnet de commandes a bondi de 284 %, atteignant 99,4 milliards de dollars.

Cependant, plus on examine en détail les états financiers de la société, plus les questions se multiplient.

Le bénéfice net ajusté a chuté à 21 millions de dollars, ce qui implique une marge d’environ 1 %. Cela représente une baisse de plus de 76 % d’un trimestre à l’autre et de plus de 87 % d’une année sur l’autre.

La perte nette augmente beaucoup plus rapidement que le chiffre d'affaires et le carnet de commandes, atteignant 589 millions de dollars au premier trimestre. Cela représente une hausse de 392 % en glissement annuel.

Les charges d'amortissement augmentent également rapidement, atteignant 1,14 milliard de dollars (plus de la moitié du chiffre d'affaires). Cela représente une hausse de plus de 250 % en glissement annuel.

Guidance Les perspectives pour le deuxième trimestre sont également inférieures au consensus. La direction prévoit un chiffre d'affaires compris entre 2,45 et 2,6 milliards de dollars, alors que les attentes du marché avoisinent les 2,7 milliards de dollars. Dans un contexte de résultats financiers médiocres, la société met en avant ses succès, tels que ses collaborations avec Anthropic, Meta, Jane Street et Mistral. Une tentative partielle pour remédier au problème de rentabilité et aux énormes dépenses d'investissement de la société (plus de 6 milliards de dollars) consiste à obtenir un financement de 8,5 milliards de dollars et à céder une participation d'une valeur de 2 milliards de dollars à Nvidia. Cependant, non seulement les inquiétudes concernant la monétisation persistent, mais le problème devient de plus en plus pressant. CRWV.US (D1) La situation technique de la société semble bien plus favorable que ses fondamentaux. Le cours de l'action a clairement franchi à la hausse un canal baissier en forme de biseau qui se rétrécissait, pour s'arrêter au niveau de Fibonacci de 38,2 %. Si la moyenne mobile exponentielle à 100 jours (EMA100) venait à passer au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200), cela constituerait un signal technique haussier fort. Source : xStation5.

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