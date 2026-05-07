Résultats de Rheinmetall : la faiblesse des ventes éclipse les perspectives favorables

Le leader européen de l'industrie de la défense a publié la version définitive de ses résultats avant l'ouverture des marchés jeudi. Cette situation montre à quel point le sentiment du marché peut être volatile à l'égard de l'entreprise et, de facto, de l'ensemble du secteur. Les résultats préliminaires publiés plus tôt cette semaine affichaient des chiffres pratiquement identiques à ceux du rapport final, mais le marché a réagi de manière très différente à ces deux communiqués. Dans l'après-midi, l'action de la société allemande a reculé de 2 % à 3 %. Indicateurs financiers : Le chiffre d'affaires a atteint 1,94 milliard d'euros, soit une hausse de 7,7% en glissement annuel.

Le résultat d'exploitation s'est élevé à 224 millions d'euros (+17% en glissement annuel), mais reste inférieur au consensus de 262 millions d'euros.

Le flux de trésorerie disponible a également dépassé les attentes, s'élevant à 285 millions d'euros contre 181 millions d'euros attendus.

La marge d'exploitation a augmenté à 11,6%, contre 10,6% il y a un an.

Le bénéfice par action s'est établi à 2,42 euros, contre environ 2,70 euros attendus.

Le carnet de commandes a augmenté de 30%, atteignant un niveau record de 73 milliards d'euros. Malgré une forte croissance, notamment en termes de rentabilité, les investisseurs ont réagi négativement à un chiffre d'affaires nettement inférieur aux attentes. L'entreprise a, en effet, déçu sur l'ensemble de ses activités. Le consensus du marché tablait sur un chiffre d'affaires supérieur à 2,1-2,2 milliards d'euros. Informations sur l'entreprise : Bien que la société ait annoncé un chiffre d'affaires et un résultat d'exploitation inférieurs aux prévisions, la direction a rassuré les investisseurs lors de la conférence téléphonique en affirmant que l'objectif annuel d'une croissance du chiffre d'affaires de 40 à 45% restait d'actualité. Autres points forts : Les investisseurs pourraient se réjouir de la montée en puissance vers une production à plein régime de l'usine de munitions de Murcie.

Le marché semble actuellement placer de grands espoirs à court terme dans l'augmentation des livraisons de camions et dans l'expansion significative de l'entreprise dans le secteur maritime.

La direction a attribué la faiblesse des ventes et des résultats d'exploitation principalement à une base de comparaison élevée et aux caractéristiques du cycle de vente.

Une série de transactions internes retient également l'attention. Deux membres clés du directoire, dont le PDG, ont acheté des actions pour une valeur totale de près d'un million d'euros. Conclusion: Historiquement, les premiers trimestres de l'exercice financier ont toujours été les plus faibles pour Rheinmetall. Cela ne traduit pas un manque de demande, mais tient plutôt au calendrier des contrats de défense. Un carnet de commandes record, associé à des marges en hausse, est un signe fort d'une efficacité croissante et de perspectives solides ; le fait que la croissance du chiffre d'affaires soit inférieure à des attentes déjà assez élevées n'est qu'un indicateur parmi d'autres d'un ralentissement temporaire. Les transactions d'initiés le montrent clairement. Lorsqu'on analyse les opérations d'initiés, il convient de garder à l'esprit qu'il existe de nombreuses raisons de vendre, mais une seule de acheter des actions. RHM.DE (D1) Sur le graphique, le cours de l'action se maintient dans la partie inférieure d'une zone de consolidation à long terme. Historiquement, le cours se situe à proximité de zones et de niveaux (notamment le RSI) où des rebonds se sont produits et où le cours est revenu vers la limite supérieure de la fourchette. D'un point de vue technique, il sera essentiel de suivre de près les moyennes mobiles exponentielles à 100 et 200 jours. Source : xStation5.

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