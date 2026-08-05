Résultats de Shopify : « Un trimestre exceptionnel »

La société de commerce électronique a présenté des résultats financiers exceptionnels, ce qui se reflète dans ses valorisations. Les échanges avant l'ouverture de la bourse indiquent que le cours de l'action est en hausse de près de 20 %. Les attentes étaient élevées en raison du profil de croissance de l'entreprise. Cependant, grâce à ce que le PDG a qualifié de « trimestre monstrueux », la société a clairement dépassé tous les indicateurs clés de rentabilité et de croissance. Chiffre d’affaires : 3,58 milliards de dollars (prévision : environ 3,45 milliards de dollars, en hausse de 32 % en glissement annuel)

Bénéfice par action ajusté : 0,42 dollar (prévision : environ 0,40 dollar, en hausse de 48 % en glissement annuel) Le BPA selon les principes comptables généralement admis (GAAP) est nettement plus élevé, à 1,16 $, mais il inclut une part importante liée aux investissements en capital de l’entreprise et ne reflète pas fidèlement le rythme de croissance de l’activité principale.

Le flux de trésorerie disponible a atteint 654 millions de dollars, en hausse de 55 % en glissement annuel. Cela correspond à une marge de flux de trésorerie disponible de 18 %. Cependant, les indicateurs spécifiques au secteur et à l’entreprise révèlent l’ampleur et la qualité réelles de cette croissance. Le GMV (valeur brute des marchandises vendues sur la plateforme) a atteint 115,6 milliards de dollars. Cela représente une croissance de 32 % en glissement annuel, supérieure au consensus qui s’établissait à environ 111 milliards de dollars.

Le MRR (chiffre d’affaires mensuel récurrent) a atteint 221 millions de dollars, en hausse de 19 % en glissement annuel.

Le taux de pénétration de Shopify Payments, l’un des principaux moteurs de monétisation, est passé de 64 % à 68 %. En résumé, l’entreprise affiche non seulement un taux de croissance rapide et une discipline en matière de coûts, mais elle montre également que son modèle économique mûrit et se renforce plus rapidement que ne l’attendaient les actionnaires. Ces résultats sont-ils parfaits ? Non. Le sentiment des investisseurs pourrait être affecté par une baisse d’environ 1 point de pourcentage de la marge brute et par un recul de la marge du segment des abonnements, qui est passée de 81,6 % à 79,7 %. La première baisse résulte d’une croissance plus rapide du segment Merchant Solutions, qui présente une marge plus faible et détériore la composition des marges malgré une hausse des bénéfices. Parallèlement, la marge du segment des abonnements subit la pression des coûts liés aux solutions d’IA, qui auraient augmenté pour atteindre 37 millions de dollars. Prévisions Pour les entreprises présentant un levier opérationnel et une croissance aussi élevés, les prévisions sont absolument cruciales. La direction fait preuve de confiance en revoyant à la hausse ses prévisions pour le troisième trimestre : La croissance du chiffre d’affaires en glissement annuel devrait se maintenir dans la fourchette « basse des 30 % »

La marge de flux de trésorerie disponible (FCF) devrait passer au-dessus de 20 %

Il s’agit d’une amélioration significative des perspectives. Avant la conférence téléphonique sur les résultats, le marché tablait sur une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 24 % et 26 % environ. Analyse technique de Shopify (D1) La valorisation de la société a subi une forte correction cette année, enregistrant à un moment donné une baisse de près de 50 %. Bien qu'elle ait récupéré une partie de ses pertes, un signal baissier marqué émanant des moyennes mobiles exponentielles à 100 et 200 jours pourrait peser sur les valorisations. Source : xStation5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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