AMD a tout fait comme il fallait… mais s'est contenté de faire ce qu'il fallait

Ce n'étaient pas les chiffres que le marché souhaitait voir.

AMD a une nouvelle fois affiché une très forte croissance, dépassant les prévisions consensuelles tant en termes de chiffre d'affaires que de bénéfice par action, tout en présentant des perspectives meilleures que prévu pour le prochain trimestre. Malgré cela, la réaction initiale des investisseurs a été clairement négative. Au moment où nous écrivons ces lignes, quelques minutes avant 23 heures, l'action recule d'environ 7 % dans les échanges après clôture.

Le problème n’est pas que le rapport ait été médiocre, car ce n’est pas le cas. AMD a enregistré un chiffre d’affaires record, le segment des centres de données a une nouvelle fois connu une croissance à trois chiffres, et les perspectives pour les mois à venir restent solides. Cependant, le marché attendait davantage qu’un simple trimestre solide de plus.

Après un rapport précédent très solide, une forte hausse du cours de l’action et des attentes croissantes autour de l’intelligence artificielle, les investisseurs s’attendaient à une surprise positive bien plus importante, en particulier dans le segment des centres de données, devenu le principal moteur de croissance de l’entreprise. Au lieu de cela, le chiffre d’affaires et le bénéfice par action n’ont que légèrement dépassé le consensus, et la forte dynamique observée dans les centres de données ne s’est pas traduite par un résultat suffisamment solide pour inciter le marché à revoir ses attentes à la hausse.

AMD a clôturé le deuxième trimestre avec un chiffre d’affaires record de 11,54 milliards de dollars. Cela représente une croissance de 50 % en glissement annuel et une hausse de 13 % par rapport au trimestre précédent. Le bénéfice par action ajusté s’est établi à 1,66 dollar. Ces deux chiffres ont dépassé les estimations du consensus, mais l’ampleur de ce dépassement est restée limitée.

Le chiffre d’affaires a dépassé les attentes d’environ 230 millions de dollars, tandis que le BPA n’a dépassé le consensus que de 4 cents. Les chiffres en eux-mêmes restent très solides, mais compte tenu du positionnement actuel d’AMD, le marché s’attendait à un dépassement bien plus important. Les investisseurs espéraient un rapport qui rehausserait considérablement les perspectives de croissance future et démontrerait qu’AMD tire davantage parti de l’essor de l’intelligence artificielle.

Comme toujours, le volet le plus important du rapport concernait les centres de données. Le chiffre d’affaires a atteint environ 6,7 milliards de dollars, soit une hausse de 107 % en glissement annuel. Ce segment représente désormais près de 60 % du chiffre d’affaires total d’AMD, ce qui souligne la rapidité avec laquelle la composition des activités de l’entreprise évolue.

Cette croissance a été portée par la forte demande en processeurs pour serveurs EPYC et en puces d’IA Instinct. AMD parvient de mieux en mieux à tirer parti de la demande croissante en puissance de calcul, tandis que les centres de données deviennent le pilier central de sa stratégie de croissance. C’est dans ce segment que les investisseurs cherchent à savoir si AMD est en mesure de renforcer sa position dans les infrastructures d’IA et de réduire progressivement l’écart avec Nvidia.

Les performances du segment « Data Center » ont sans aucun doute été impressionnantes, et ce segment a dépassé les attentes du marché. Cependant, l’ampleur de cette surprise à la hausse n’a pas suffi. Les investisseurs attendaient un signal plus fort indiquant que le chiffre d’affaires des puces d’IA progressait plus rapidement et qu’AMD gagnait des parts de marché de manière plus dynamique. C’était la pièce manquante du rapport.

Les autres segments n’ont pas modifié de manière significative le tableau d’ensemble. Le chiffre d’affaires du segment Client a atteint environ 3,1 milliards de dollars, en hausse de 23 % par rapport à l’année précédente, soutenu par la demande de processeurs Ryzen. Le segment Gaming a généré environ 779 millions de dollars de chiffre d’affaires, en baisse de 31 % par rapport à l’année précédente, tandis que le segment Embedded a enregistré environ 977 millions de dollars, soit une croissance de 19 %.

Les performances de ces segments ont été globalement conformes aux attentes, voire légèrement supérieures. Il n’y a pas eu d’autre surprise positive susceptible de compenser les résultats légèrement supérieurs aux prévisions au niveau de l’entreprise.

La rentabilité reste également un facteur important. La marge brute ajustée s’est établie à 56 %, contre les 56,1 % attendus par le marché. La différence est minime, mais les attentes étant déjà très élevées, même une légère déception peut avoir son importance. Les investisseurs espéraient que la croissance rapide des ventes dans le secteur des centres de données se traduirait par une amélioration plus visible des marges.

Le résultat d’exploitation ajusté s’est élevé à environ 3,09 milliards de dollars, soit un peu plus que le consensus. Cela n’indique pas un problème de rentabilité. Une conclusion plus juste serait que le rapport n’a pas fourni le signal clair d’une accélération des marges que certains investisseurs attendaient alors que l’activité IA continue de prendre de l’ampleur.

Le point positif a été les prévisions pour le troisième trimestre. AMD table sur un chiffre d’affaires d’environ 13 milliards de dollars, avec une fourchette de variation de 300 millions de dollars. La valeur médiane représenterait une croissance d’environ 41 % en glissement annuel et serait nettement supérieure à l’estimation consensuelle précédente d’environ 12,5 milliards de dollars. La société prévoit également que la marge brute ajustée se maintiendra autour de 56 %.

La révision à la hausse des prévisions confirme que la dynamique commerciale reste solide. La direction continue de constater une forte demande pour les processeurs EPYC et les puces d’IA, tandis que les centres de données devraient rester le principal moteur de croissance au second semestre.

La réaction négative du marché n’est donc pas motivée par des inquiétudes quant à un affaiblissement des fondamentaux. La question est plus complexe. AMD doit désormais non seulement croître, mais croître plus vite que ne le prévoit le marché.

Le rapport publié aujourd’hui ne remet pas en cause le potentiel d’investissement à long terme. Le segment des centres de données a plus que doublé, le chiffre d’affaires total de la société a atteint un niveau record et les prévisions pour le prochain trimestre se situent au-dessus des attentes des analystes. Les fondamentaux restent solides et la position d’AMD dans les centres de données et l’intelligence artificielle continue de s’améliorer.

Dans le même temps, les résultats montrent que les attentes vis-à-vis de la société sont déjà extrêmement élevées. Le marché ne réagit pas au fait qu’AMD affiche une croissance de son chiffre d’affaires de 50 % en glissement annuel. Les investisseurs attendent des résultats largement supérieurs aux prévisions, une accélération nette dans le secteur des centres de données et une poursuite de l’amélioration des marges.

AMD a réalisé un bon trimestre. Mais l’entreprise n’a tout simplement pas publié le type de résultats qui aurait poussé le marché à revoir ses attentes à la hausse.

Et c’est précisément pour cette raison que, malgré un chiffre d’affaires record, une croissance à trois chiffres dans le secteur des centres de données et des prévisions revues à la hausse, la réaction initiale des investisseurs a été clairement négative.