Le cours de l'action SpaceX chute de 6 % après la publication de ses résultats 🚩 L'espace ne suffit-il plus à Wall Street ?

SpaceX a publié de solides résultats pour le deuxième trimestre 2026, dépassant les attentes de Wall Street tant en termes de chiffre d’affaires que de rentabilité opérationnelle. Le segment de l’IA est resté le principal moteur de croissance de l’entreprise, avec un chiffre d’affaires ayant presque triplé d’une année sur l’autre, tandis que Starlink a continué à élargir rapidement sa base d’abonnés.

SpaceX parvient de mieux en mieux à diversifier ses sources de revenus, à réduire les pertes de son activité d’IA et à renforcer sa position sur les marchés de l’espace, de l’IA et de la connectivité. En revanche, la valorisation de l’entreprise reste extrêmement exigeante.

Pour une entreprise valorisée à 1 600 milliards de dollars, générant environ 40 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel tout en affichant encore des pertes par action, la marge de manœuvre en cas d’erreurs d’exécution est très réduite. Les investisseurs devront probablement constater le maintien de ces indicateurs de croissance fulgurante pendant plusieurs années pour justifier la valorisation actuelle.

Le carnet de commandes de l’entreprise, qui s’élève à 47,5 milliards de dollars, semble également relativement modeste compte tenu de sa forte exposition aux contrats gouvernementaux. À titre de comparaison, le carnet de commandes de Lockheed Martin dépasse les 230 milliards de dollars, tandis que la valorisation de SpaceX est plusieurs fois supérieure à la capitalisation boursière combinée des plus grands sous-traitants américains du secteur de la défense.

Points clés du rapport financier de SpaceX

Le chiffre d’affaires a atteint 7,8 milliards de dollars, soit environ 15 % de plus que l’estimation consensuelle de 6,82 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 92 % en glissement annuel et de 44 % en glissement trimestriel.

Le bénéfice par action ajusté s’est établi à -0,09 dollar, contre des prévisions de -0,29 dollar.

L’EBITDA ajusté a bondi de 191 % en glissement annuel pour atteindre 3,5 milliards de dollars, dépassant largement le consensus de 2,0 milliards de dollars.

La perte nette s’est réduite à 541 millions de dollars, un résultat nettement meilleur que prévu par les analystes, reflétant une amélioration continue de la rentabilité.

La perte d’exploitation du segment IA a reculé à 1,26 milliard de dollars, contre une prévision de 2,39 milliards, soulignant l’amélioration de l’efficacité opérationnelle.

L’IA est restée l’activité de la société affichant la plus forte croissance, avec un chiffre d’affaires en hausse de 247 % en glissement annuel à 2,56 milliards de dollars.

Le segment Connectivité, qui inclut Starlink, a généré un chiffre d’affaires de 4,29 milliards de dollars, en hausse de 66 % en glissement annuel, restant ainsi la principale source de chiffre d’affaires de SpaceX.

Le segment Espace a enregistré un chiffre d’affaires de 962 millions de dollars, soit une croissance de 29 % en glissement annuel.

Le nombre d’abonnés à Starlink a doublé pour atteindre 12 millions, un chiffre légèrement inférieur aux prévisions de 12,19 millions, tandis que le revenu moyen par utilisateur (ARPU) a baissé de 22 % en glissement annuel pour s’établir à 66 dollars par mois, ce qui reflète probablement la poursuite de l’expansion sur des marchés où les tarifs sont plus bas.

Le carnet de commandes a augmenté pour atteindre 47,5 milliards de dollars, offrant une bonne visibilité sur les revenus futurs.

SpaceX a clôturé le trimestre avec 100 milliards de dollars de trésorerie et de placements, conservant ainsi un bilan solide.

Les dépenses d’investissement ont totalisé 18,4 milliards de dollars, reflétant la poursuite d’investissements massifs dans les infrastructures d’IA et les technologies spatiales.

Parmi les principales évolutions de l’entreprise, on peut citer l’émission de 25 milliards de dollars de billets de premier rang, l’annonce de l’acquisition de Cursor pour 60 milliards de dollars, la signature de contrats de services cloud d’une valeur de 14,1 milliards de dollars, ainsi que l’obtention de contrats pluriannuels Starshield avec le gouvernement américain d’une valeur de plus de 6 milliards de dollars.

À la fin du mois de juin 2026, SpaceX détenait également 18 712 bitcoins, d’une valeur d’environ 1,2 milliard de dollars aux cours actuels du marché.

SpaceX a presque doublé son chiffre d’affaires tout en améliorant considérablement sa rentabilité, malgré des investissements records

Le deuxième trimestre 2026 a marqué une nouvelle période d’expansion exceptionnelle pour SpaceX. Le chiffre d’affaires a presque doublé d’une année sur l’autre, dépassant largement les attentes des analystes, tandis que l’entreprise a considérablement réduit à la fois sa perte nette et sa perte d’exploitation. La perte nette est passée de plus d’un milliard de dollars un an plus tôt à 541 millions de dollars, tandis que la perte d’exploitation s’est considérablement réduite, passant de 970 millions de dollars à seulement 143 millions de dollars.

L’un des indicateurs les plus impressionnants a été l’EBITDA ajusté, qui a bondi de 191 % en glissement annuel pour atteindre 3,53 milliards de dollars, indiquant que l’activité principale se développe beaucoup plus rapidement que ne le suggéreraient les seuls résultats nets.

Dans le même temps, SpaceX continue de mettre en œuvre l’un des plus importants programmes d’investissement du secteur technologique. Les dépenses d’investissement ont atteint 18,3 milliards de dollars, contre 10,1 milliards au trimestre précédent et seulement 2,8 milliards il y a un an. La majeure partie de ces dépenses a été consacrée à l’infrastructure d’IA, qui est en passe de devenir l’un des principaux piliers de la croissance à long terme de l’entreprise.

Malgré ces investissements records, SpaceX a clôturé le trimestre avec environ 100 milliards de dollars de trésorerie et de placements, ainsi qu’un actif total de 192,7 milliards de dollars, conservant ainsi une situation de liquidité confortable. En revanche, le total de la dette et des contrats de crédit-bail a augmenté pour atteindre environ 39,3 milliards de dollars, ce qui signifie que le maintien du rythme actuel d’investissement nécessitera une croissance rapide et continue du chiffre d’affaires et de la génération de trésorerie.

L’IA et Starlink continuent de stimuler la croissance, mais les attentes restent exceptionnellement élevées

L’IA reste l’activité de SpaceX qui connaît la croissance la plus rapide, avec un chiffre d’affaires en hausse de 247 % en glissement annuel, à 2,56 milliards de dollars. Tout aussi important, la rentabilité s’est considérablement améliorée : la perte d’exploitation du segment a presque diminué de moitié par rapport au trimestre précédent, tandis que l’EBITDA ajusté est devenu positif pour la première fois, atteignant 1,14 milliard de dollars.

Parallèlement, la capacité de calcul dédiée à l’IA a atteint 1,4 GW, et la société a signé des contrats de services cloud d’une valeur de 14,1 milliards de dollars, ce qui suggère que la demande pour son infrastructure d’IA reste exceptionnellement forte.

Starlink continue de représenter le deuxième moteur de croissance majeur de l’entreprise. Le nombre d’abonnés a doublé pour atteindre 12 millions, la constellation s’est étendue à environ 10 200 satellites couvrant 167 pays, et le segment Connectivité a généré un chiffre d’affaires de 4,29 milliards de dollars, en hausse de 66 % par rapport à l’année précédente.

Les services aux entreprises et aux pouvoirs publics restent les domaines qui connaissent la croissance la plus rapide, soutenus par de nouveaux accords avec American Airlines, d’autres compagnies aériennes partenaires, SoftBank, NTT Docomo, Spark NZ, ainsi que par plus de 6 milliards de dollars de contrats pluriannuels Starshield attribués par le gouvernement américain.

SpaceX renforce son partenariat avec Nvidia

SpaceX a annoncé un partenariat stratégique avec Nvidia pour développer la nouvelle charge utile informatique Starmind AI-1. Ce projet vise à mettre en orbite des capacités de calcul dignes d’un centre de données en utilisant les derniers GPU Rubin et processeurs Vera de Nvidia. En conséquence, la capacité de calcul maximale des satellites SpaceX devrait passer à environ 250 kW, ce qui améliorera considérablement leur capacité à traiter des données et à exécuter des modèles d’IA avancés directement dans l’espace.

Action SpaceX (SPCX.US), graphique D1

Si le titre ouvre demain à un niveau proche de celui observé en après-bourse, cela impliquerait un cours d’environ 116 dollars, soit environ 10 % au-dessus des plus bas enregistrés fin juillet. Même après ce rebond, l’action reste toutefois à plus de 50 % en dessous de son plus haut post-introduction en bourse. Les données de S3 Partners avaient déjà fait état d’un niveau exceptionnellement élevé de positions courtes avant la publication des résultats.

Environ 95 % des actions disponibles à l’emprunt avaient été prêtées à des vendeurs à découvert, l’intérêt à la baisse atteignant 34 % du flottant, un niveau inhabituellement élevé de positions baissières, en particulier pour l’une des plus grandes sociétés cotées en bourse des États-Unis.

Bien qu’un tel positionnement augmente le risque d’un puissant « short squeeze » si le sentiment s’améliore, la réaction initiale du marché au rapport sur les résultats a été négative. L’évaluation définitive ne sera possible qu’après l’ouverture de la séance de négociation régulière, lorsque les investisseurs auront pleinement assimilé tant les résultats que les commentaires de la direction.