Résultats financiers de Microsoft pour le premier trimestre 2026 : des chiffres solides masquent l'inquiétude des investisseurs concernant les dépenses en intelligence artificielle.

Points clés Forte croissance, réaction négative : Microsoft a dépassé les prévisions en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices, mais ses actions ont chuté de 3 % après la clôture, en raison des inquiétudes des investisseurs concernant le retour sur investissement dans l'IA.

Azure maintient son élan : le segment clé Azure a enregistré une croissance de 39 % (supérieure aux prévisions), confirmant la robustesse de l'activité cloud de l'entreprise.

Des inquiétudes apparaissent concernant les dépenses d'investissement : des dépenses d'investissement inférieures aux prévisions et des avertissements sur la pression future sur les marges ont alimenté les doutes du marché quant au rythme de monétisation des projets d'IA coûteux.

Microsoft a publié des résultats financiers solides pour le premier trimestre de l'exercice 2026 (clos le 30 septembre 2025), dépassant les attentes des analystes sur tous les indicateurs clés, avec notamment une croissance robuste dans ses segments d'activité liés au cloud. Malgré ces excellents résultats, l'action de la société a chuté de 3 % en après-bourse, reflétant l'inquiétude persistante des investisseurs quant au retour sur investissement (ROI) des dépenses massives dans les infrastructures d'IA. Les actions Microsoft ont connu une baisse lors des négociations après la clôture. Source : Bloomberg Principaux faits saillants financiers trimestriels Chiffre d'affaires et rentabilité : Chiffre d'affaires : 77,7 milliards de dollars (+18 % en glissement annuel, +17 % à taux de change constant) contre 75,55 milliards de dollars selon le consensus.

(+18 % en glissement annuel, +17 % à taux de change constant) contre 75,55 milliards de dollars selon le consensus. Résultat d'exploitation : 38,0 milliards de dollars (+24 % en glissement annuel) contre 35,1 milliards de dollars prévus.

(+24 % en glissement annuel) contre 35,1 milliards de dollars prévus. Bénéfice par action (GAAP) : 3,72 dollars (+13 % en glissement annuel).

3,72 dollars (+13 % en glissement annuel). Bénéfice par action (non-GAAP) : 4,13 dollars (+23 % en glissement annuel), hors impact de l'investissement dans OpenAI.

(+23 % en glissement annuel), hors impact de l'investissement dans OpenAI. Résultat net (GAAP) : 27,7 milliards de dollars (+12 % en glissement annuel). Dépenses d'investissement (CapEx) : CapEx : 19,39 milliards de dollars, soit nettement moins que le consensus de 23,04 milliards de dollars. Cet écart peut être considéré comme décevant par ceux qui recherchent des dépenses agressives, mais il pourrait également suggérer que des dépenses supplémentaires ne permettraient pas d'accélérer de manière substantielle les perspectives de revenus. Résultats par segment d'activité Cloud intelligent (moteur de croissance principal) : Chiffre d'affaires : 30,9 milliards de dollars (+28 % en glissement annuel) contre 30,18 milliards de dollars selon le consensus.

(+28 % en glissement annuel) contre 30,18 milliards de dollars selon le consensus. Azure et autres services cloud : +39 % en glissement annuel (hors effets de change) contre +37,1 % selon le consensus. Productivité et processus métier : Chiffre d'affaires : 33,02 milliards de dollars (+17 % en glissement annuel) contre 32,29 milliards de dollars selon le consensus.

33,02 milliards de dollars (+17 % en glissement annuel) contre 32,29 milliards de dollars selon le consensus. Microsoft 365 Commercial cloud : +17 % en glissement annuel (+15 % à taux de change constant).

+17 % en glissement annuel (+15 % à taux de change constant). Microsoft 365 Cloud grand public : +26 % en glissement annuel.

+26 % en glissement annuel. LinkedIn : +10 % en glissement annuel.

+10 % en glissement annuel. Dynamics 365 : +18 % en glissement annuel. Informatique plus personnelle : Chiffre d'affaires : 13,76 milliards de dollars (+4 % en glissement annuel) contre 12,88 milliards de dollars prévus.

13,76 milliards de dollars (+4 % en glissement annuel) contre 12,88 milliards de dollars prévus. Windows OEM : +6 % en glissement annuel.

+6 % en glissement annuel. Recherche et publicité (hors TAC) : +16 % en glissement annuel. Pourquoi les actions sont-elles en baisse ? Malgré des revenus et des bénéfices supérieurs aux attentes, le marché a réagi négativement en raison de plusieurs facteurs : Préoccupations concernant le retour sur investissement dans l'IA : Microsoft consacre des dizaines de milliards de dollars à l'infrastructure IA (environ 80 milliards de dollars pour l'exercice 2025), mais les investisseurs exigent des preuves plus convaincantes d'un retour sur investissement proportionnel.

Microsoft consacre des dizaines de milliards de dollars à l'infrastructure IA (environ 80 milliards de dollars pour l'exercice 2025), mais les investisseurs exigent des preuves plus convaincantes d'un retour sur investissement proportionnel. Prévisions et dépenses d'investissement futures : le marché attendait des signaux clairs indiquant une accélération de la monétisation de l'IA. Les dépenses d'investissement inférieures aux prévisions (19,39 milliards de dollars contre 23 milliards de dollars selon le consensus) pourraient suggérer que Microsoft ajuste le rythme de ses investissements, ce qui soulève des questions sur la dynamique de la demande.

le marché attendait des signaux clairs indiquant une accélération de la monétisation de l'IA. Les dépenses d'investissement inférieures aux prévisions (19,39 milliards de dollars contre 23 milliards de dollars selon le consensus) pourraient suggérer que Microsoft ajuste le rythme de ses investissements, ce qui soulève des questions sur la dynamique de la demande. Concurrence dans le domaine des infrastructures d'IA : les informations selon lesquelles Oracle aurait remporté certaines commandes d'infrastructures d'OpenAI (un partenaire clé de Microsoft) pourraient indiquer un ralentissement dans le segment hyperscale.

Pression sur les marges : la directrice financière Amy Hood avait précédemment averti que les marges pourraient être sous pression en raison de l'expansion des centres de données. Bien que la marge d'exploitation ait atteint 45 % ce trimestre, la poursuite d'investissements importants pourrait la réduire davantage.

Prime de valorisation : les actions Microsoft se négocient à un ratio cours/bénéfice prévisionnel d'environ 38-39, ce qui représente une prime par rapport au marché dans son ensemble. Les investisseurs s'attendent à ce que cette valorisation élevée soit justifiée par une croissance spectaculaire des revenus de l'IA, qui ne s'est pas encore pleinement concrétisée. Indicateurs positifs Revenus du cloud Microsoft : 49,1 milliards de dollars (+26 % en glissement annuel).

Obligations de performance restantes : augmentation de 51 % pour atteindre 392 milliards de dollars, ce qui constitue un signal fort de la demande future.

augmentation de 51 % pour atteindre 392 milliards de dollars, ce qui constitue un signal fort de la demande future. Flux de trésorerie disponible : la société a généré 45,1 milliards de dollars provenant des activités d'exploitation au cours du trimestre.

la société a généré 45,1 milliards de dollars provenant des activités d'exploitation au cours du trimestre. Rendement du capital pour les actionnaires : 10,7 milliards de dollars reversés sous forme de dividendes et de rachats d'actions. Résumé Microsoft a publié des résultats solides, dépassant les prévisions consensuelles en termes de chiffre d'affaires, de bénéfice d'exploitation et de BPA. La croissance de 39 % d'Azure (supérieure aux prévisions de 37 %) confirme la solidité de la plateforme cloud. Cependant, le marché semble pénaliser la société pour son manque de clarté quant à la manière dont ses investissements passés se traduiront par des bénéfices futurs plus importants. En outre, l'émergence d'une concurrence dans le segment des infrastructures cloud soulève des interrogations pour l'un des leaders du marché. Néanmoins, il faut reconnaître que les perspectives de croissance et de développement continus de la société restent extrêmement solides. Les actions de la société ont perdu 3 à 4 % lors des négociations après la clôture. Source : xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."