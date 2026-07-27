Le numéro un mondial du luxe LVMH a publié ce lundi, après la clôture du CAC 40, des ventes semestrielles de 38,6 milliards d'euros. La croissance organique accélère au deuxième trimestre grâce au retour de la clientèle américaine. Le résultat net de la firme reste stable à 5,7 milliards d'euros, validant une stricte stratégie de maintien des marges.

Les performances financières de LVMH au premier semestre

Un chiffre d'affaires soutenu par le marché américain

Le groupe dirigé par Bernard Arnault enregistre un chiffre d'affaires de 38,6 milliards d'euros au premier semestre 2026. Si les ventes reculent de 3% en données publiées, elles progressent de 2% en organique. La différence s'explique, notamment, par un effet de change défavorable qui ampute les revenus de 700 millions d'euros sur la période.

Le deuxième trimestre représente une inflexion pour la première capitalisation des actions françaises, avec des revenus trimestriels de 19,5 milliards d'euros. L'action LVMH réagit à une hausse organique de 3% sur ces trois mois. L’accélération s'appuie principalement sur les États-Unis, où les ventes bondissent de 6% entre avril et juin après une hausse de 3% au trimestre précédent.

La tendance s'avère également positive en Asie hors Japon, région qui affiche une progression semestrielle de 6%. Le marché japonais avance de 5%, porté par la consommation locale. Le continent européen stagne à l'inverse, pénalisé par la baisse des dépenses touristiques liée aux conflits internationaux.

Stabilité des bénéfices face aux tensions géopolitiques

Le résultat opérationnel courant s'établit à 8,7 milliards d'euros sur le premier semestre, en baisse de 4% en données brutes. La marge opérationnelle se maintient à 22,5%, démontrant la capacité du groupe à préserver sa rentabilité.

Le bénéfice net part du groupe atteint 5,7 milliards d'euros, un niveau strictement identique à celui du premier semestre 2025. La génération de trésorerie atteint 4,1 milliards d'euros de cash flow disponible. Ces chiffres dépassent le consensus des analystes, qui anticipaient une contraction plus importante de l'activité.

L'impact de la guerre en Iran pèse sur les performances globales de l'entreprise. Le groupe chiffre à un point de pourcentage l'amputation de la croissance de sa principale division en raison de ce conflit au Moyen-Orient. Sans cet élément géopolitique externe, la croissance organique totale du géant du luxe aurait atteint 4% au deuxième trimestre.

Analyse sectorielle et perspectives pour l'action LVMH

La Mode et Maroquinerie renoue avec la croissance

La division Mode et Maroquinerie, génératrice de la majorité des profits, signe une hausse organique de 1% au deuxième trimestre. Il s'agit de sa première progression trimestrielle depuis deux ans. La performance reste en deçà des attentes du marché, malgré l'accueil favorable des créations de Jonathan Anderson chez Dior et les ouvertures de boutiques Louis Vuitton en Asie.

L'activité Montres et Joaillerie se détache avec un bond organique de 11% au deuxième trimestre. Les lignes de Tiffany & Co. et les collections de Bvlgari tirent cette division vers le haut. La distribution sélective avance de son côté de 5% sur le semestre, portée par les forts gains de parts de marché de Sephora en Amérique du Nord et au Royaume-Uni.

Le pôle Vins et Spiritueux confirme un rebond avec 5% de croissance organique sur six mois. Le segment du Champagne bénéficie d'un regain d'intérêt pour ses cuvées de prestige. Le cognac Hennessy maintient sa trajectoire haussière en Chine depuis le Nouvel An local, complétée par la commercialisation de nouveaux cocktails prêts à boire.

Réaction du cours LVMH et attentes pour le second semestre

La direction aborde la seconde partie de l'année avec un objectif de maîtrise stricte des coûts face à un environnement économique incertain. Le versement d'un acompte sur dividende de 5,50 euros par action est prévu le 3 décembre 2026. L'entreprise table sur l'innovation de ses maisons pour consolider ses positions sur le marché mondial.

La publication de ces résultats intervient après la parution d'enquêtes dans la presse nationale concernant la succession à la tête du groupe familial. Le PDG Bernard Arnault a officiellement répondu à ces articles en insistant sur l'unité de ses héritiers. Il a réaffirmé la cohésion interne autour de la stratégie de long terme.

Sur le plan boursier, le cours LVMH a clôturé en hausse de 1,10% à 466,80 euros ce lundi, quelques heures avant la publication officielle des résultats semestriels. Le titre accuse un recul de 20,79% sur six mois, traduisant la prudence des investisseurs à l'égard de l'ensemble du secteur. Les opérateurs de marché intégreront l'annonce de ces résultats semestriels dès la prochaine séance d'ouverture.

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi le cours de l'action LVMH a-t-il baissé depuis le début de l'année 2026 ? Le titre a cédé 20,79% depuis six mois face au ralentissement de la consommation en Europe et aux incertitudes liées au conflit en Iran. La baisse générale de la demande pour le secteur du luxe a également pesé sur la valorisation boursière du groupe.

Quels secteurs soutiennent l'action LVMH au second trimestre ? L'entreprise s'appuie sur le rebond de ses ventes aux États-Unis (+6% au deuxième trimestre). Les très bonnes performances de la branche Montres et Joaillerie (+11% ainsi que les gains de parts de marché de l'enseigne Sephora, contribuent massivement à la résilience des revenus.

Comment s'exposer au secteur du luxe sur les marchés financiers ? Les investisseurs peuvent acheter des actions d'entreprises du luxe en direct ou opter pour des ETF thématiques qui répliquent un panier de valeurs du secteur. La diversification permet de répartir le risque inhérent aux valeurs cycliques liées à la consommation discrétionnaire.