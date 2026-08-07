Les futures US évoluent dans le vert ce vendredi avant l'ouverture des marchés américains, portés par la vigueur des valeurs technologiques et l'attente du rapport sur l'emploi non agricole. Le contrat à terme sur le Nasdaq 100 progresse de 0,59% et celui sur l'S&P 500 gagne 0,27%. Les investisseurs qui surveillent les indices boursiers gardent un œil attentif sur les créations d'emplois mensuelles en juillet, anticipées à 80 000 postes. Le climat s'accompagne d'un repli des cours du pétrole brut à la suite d'avancées diplomatiques au Moyen-Orient.

Marchés américains : poussée des futures US et secteur technologique

Hausse de la technologie avant l'ouverture de Wall Street

La séance de vendredi s'annonce orientée à la hausse à Wall Street malgré la baisse enregistrée la veille. Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 et le Nasdaq 100 affichent des progressions respectives de 0,27% et 0,59% en pré-marché. Le mouvement haussier s'explique par la publication de résultats trimestriels solides dans le secteur des logiciels et des semi-conducteurs. Les performances financières de plusieurs éditeurs ont dépassé les attentes du consensus.

Parmi les hausses les plus marquantes en pré-marché, Atlassian, JFrog et Twilio gagnent plus de 15% après leurs annonces financières. D'autres groupes comme Cloudflare, Microchip Technology ou Akamai Technologies enregistrent également des progressions à deux chiffres. Le bénéfice par action ajusté d'Atlassian atteint 1,87 dollar au dessus des attentes, pour un chiffre d'affaires de 1,77 milliard de dollars. L’orientation favorable sur le cours des actions technologiques donne de l'élan aux futures US.

En parallèle, l'activité reste soutenue sur le front des acquisitions d'entreprises aux États-Unis. Dream Finders Homes envisage d'acquérir le constructeur résidentiel Beazer Homes pour environ 2,2 milliards de dollars en numéraire, dette comprise. Dans la distribution d'énergie, Sunoco LP rachète Offen Petroleum pour un montant de 600 millions de dollars. Enfin, Nielsen Holdings projette le rachat de DoubleVerify dans le cadre d'une opération évaluée à 2,15 milliards de dollars.

Attente décisive autour du rapport sur l'emploi américain

L'événement macroéconomique de la journée concerne la publication du rapport sur l'emploi américain à 14h30 heure de Paris. Le marché anticipe la création de 80 000 emplois non agricoles au cours du mois de juillet. La donnée servira de repère pour évaluer la santé de l'économie américaine et la trajectoire des taux de la Réserve fédérale. Une déviation importante par rapport aux prévisions pourrait susciter un regain de volatilité sur les marchés financiers.

Sur le marché obligataire, les rendements de la dette souveraine américaine affichent une grande stabilité avant cette publication. Le rendement des bons du Trésor à 2 ans se maintient et celui du titre à 10 ans de référence s'établit à 4,68%. Le taux de l'obligation à 30 ans demeure pour sa part inchangé.

Les flux à destination des marchés d'actions mondiales ont fortement ralenti pour s'établir à 32,9 milliards de dollars sur la semaine. Le rythme contraste avec les 63,7 milliards de dollars observés lors du précédent relevé hebdomadaire. Les investisseurs particuliers cherchant à diversifier leurs positions suivent de près les actions internationales d'entreprises cotées. La fin de séance permettra de vérifier si les futures US parviennent à consolider leurs gains de la semaine.

Géopolitique, matières premières et tendances européennes

Repli du pétrole brut et consolidation sur les métaux précieux

Sur le marché de l'énergie, les cours du pétrole enregistrent un net recul au cours de la séance de vendredi. Le contrat à terme sur le Brent cède 2,1% pour se négocier à 81,80 dollars le baril et le West Texas Intermediate (WTI) s'établit à 76,74 dollars. La détente découle d'informations évoquant la conclusion imminente d'un accord entre les États-Unis, l'Iran et Oman. Les négociations portent sur une réouverture temporaire du détroit d'Ormuz, réduisant ainsi les craintes sur l'approvisionnement maritime.

À l'inverse du pétrole, les métaux précieux consolident leurs avancées hebdomadaires. Le cours de l'or progresse pour atteindre 4 360 dollars l'once en cours de journée. L'argent surperforme le secteur. Les arbitrages témoignent d'un intérêt maintenu pour les matières premières face aux incertitudes géopolitiques globales.

Dans le secteur de la transition énergétique, les valeurs du solaire progressent avant l'ouverture à New York. La Maison Blanche a instauré un droit de douane de 15% et des prix planchers sur les produits à base de polysilicium. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la loi sur l'expansion du commerce visant à protéger la chaîne de valeur photovoltaïque locale. Certains titres bénéficient directement de l’annonce.

Bourses européennes orientées à la hausse à la mi-séance

Les indices boursiers européens évoluent dans le vert à la mi-séance vendredi. Le CAC 40 gagne 0,39% et le DAX allemand progresse de 0,82%. L'Euro Stoxx 50 s'adjuge 0,67% et le FTSE 100 à Londres s'élève de 0,76% à 10 950 points. L’orientation positive suit la bonne tenue des marchés asiatiques.

Du côté des entreprises européennes, le groupe Allianz a publié un résultat d'exploitation trimestriel de 4,87 milliards d'euros. Ce chiffre dépasse le consensus des analystes qui visait 4,58 milliards d'euros pour le deuxième trimestre. L'assureur maintient sa prévision de bénéfice annuel entre 16,4 et 18,4 milliards d'euros et poursuit son rachat d'actions de 2,5 milliards d'euros. Après avoir baissé en début de séance, le titre Allianz limite son repli à 0,3%.

La filiale de gestion d'actifs PIMCO enregistre pour sa part des entrées nettes de 32 milliards d'euros sur la période. La tendance des marchés européens demeure synchronisée avec celle des futures US avant le début des transactions américaines. L'évolution finale du cours des actions dépendra de la lecture faite du rapport sur l'emploi. Les investisseurs observent si le rattrapage des valeurs technologiques se confirmera en clôture.

❓ FAQ

Quelle est la tendance sur les futures US ce vendredi ? Les futures US affichent une trajectoire haussière avant l'ouverture des marchés américains, portés par le secteur de la technologie. Le contrat à terme sur l'indice S&P 500 gagne 0,27% et celui du Nasdaq 100 s'adjuge 0,59%.

Pourquoi la publication du rapport sur l'emploi américain est-elle importante ? Le rapport sur l'emploi fournit des indications sur la vigueur de l'économie américaine et influence les décisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Une variation inattendue par rapport aux 80 000 créations d'emplois anticipées impacte directement le cours des actions.

Quels secteurs tirent la hausse des marchés d'actions ? Les éditeurs de logiciels et les semi-conducteurs mènent la hausse grâce aux résultats d'Atlassian, Cloudflare et Twilio. Le secteur du solaire bénéficie également de mesures douanières américaines sur le polysilicium.

Pourquoi le cours du pétrole enregistre-t-il une baisse aujourd'hui ? Les cours du pétrole brut reculent en raison de progrès diplomatiques entre les États-Unis, l'Iran et Oman en vue de rouvrir le détroit d'Ormuz. Cette prospective diminue la prime de risque sur l'énergie, même si les matières premières comme l'or conservent un soutien solide.