Résultats Vivendi T1 2026 : Gameloft porte la croissance

Vivendi a dévoilé ce mardi 21 avril ses résultats Vivendi T1 2026, avec un chiffre d'affaires de 69 millions d'euros, en hausse de +1,3% à taux de change et périmètre constants par rapport au premier trimestre 2025. La holding française citait notamment le succès de sa filiale Gameloft, dont les jeux vidéo continuent d'alimenter la croissance du groupe. L'action Vivendi avait clôturé lundi 20 avril à 2,21 euros sur Euronext Paris, en recul de 2,12% la veille de cette publication, tandis que l'assemblée générale du groupe se tenait ce mardi matin au Casino de Paris.

Résultats Vivendi T1 2026 : Gameloft moteur de la croissance

Un chiffre d'affaires de 69 millions d'euros au premier trimestre

Le chiffre d'affaires consolidé de Vivendi atteint 69 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2026, en progression de +1,3% à taux de change et périmètre constants. Cette dynamique reste modeste en volume, mais intervient dans un secteur du jeu vidéo que Vivendi qualifie lui-même de morose. Depuis la scission de décembre 2024, qui a vu Canal+, Havas et Louis Hachette Group devenir des sociétés cotées distinctes, le périmètre de Vivendi se recentre désormais sur son rôle d'investisseur opérationnel.

La holding affiche également une évolution de son bilan. L'endettement financier net s'établit à 1,55 milliard d'euros au 31 mars 2026, contre 1,50 milliard d'euros au 31 décembre 2025. Cette légère hausse reflète notamment les opérations d'acquisition réalisées en fin de trimestre, en particulier celle du Pôle Luxe de Prisma Media finalisée le 31 mars.

Le dividende ordinaire de 0,04 euro par action proposé à l'assemblée générale de ce mardi 21 avril sera détaché le 22 avril, avec une mise en paiement à partir du 24 avril. Ce montant représente un décaissement total de 40 millions d'euros pour Vivendi, conformément à la proposition formulée dans le cadre des comptes annuels 2025.

Gameloft : deux nouveaux jeux prévus en 2026

La filiale Gameloft, détenue à 100% par Vivendi depuis juillet 2016, enregistre un chiffre d'affaires de 68 millions d'euros sur le trimestre. La répartition s'établit à 35 millions d'euros pour le segment PC/Consoles et 33 millions d'euros pour le segment Mobile. Le pôle PC/Consoles affiche une hausse de +11% à taux de change et périmètre constants, porté par les succès récents du studio dont Disney Dreamlight Valley.

L'éditeur prépare deux sorties en 2026 sur PC et consoles. Nickelodeon Extreme Tennis : Next !, développé en collaboration avec Paramount et Nickelodeon, est attendu pour fin mai. Bluey's Happy Snaps, produit en partenariat avec la BBC, doit voir le jour à l'automne. Ces lancements s'ajoutent aux cinq principaux titres du catalogue (Disney Dreamlight Valley, Asphalt Legends, Disney Magic Kingdoms, March of Empires et Disney Speedstorm) qui représentent une part substantielle des ventes.

La stratégie d'accélération sur le segment PC/Consoles marque une inflexion par rapport au positionnement historique de Gameloft, longtemps concentré sur les jeux mobiles. Le studio compte 2 400 employés répartis dans dix implantations et continue d'être considéré comme un actif stratégique au sein du portefeuille Vivendi. Le retour progressif du segment Mobile constitue l'un des enjeux des prochains trimestres.

V Collection : le pari du luxe dans les médias pour Vivendi

L'acquisition du Pôle Luxe de Prisma Media

Vivendi a acquis le 31 mars 2026 le Pôle Luxe du groupe Prisma Media, donnant naissance à V Collection, nouvelle filiale dédiée aux contenus de luxe et de lifestyle. Cette entité regroupe la licence française de Harper's Bazaar, Côté Maison, IDEAT, MilK (détenu à 51%) et The Good Life. Ces titres couvrent les segments de la mode, de la décoration, du design et de l'art de vivre haut de gamme, un champ éditorial encore peu présent dans le portefeuille du groupe.

Parallèlement à cette acquisition, Vivendi a pris une participation minoritaire d'environ 14% dans le capital de Prisma Group, la société holding de Prisma Media, via une augmentation de capital intégralement souscrite. Cette double opération vise à positionner la nouvelle filiale à la fois comme un actif opérationnel et comme un levier d'influence au sein de l'écosystème éditorial du groupe.

L'acquisition s'inscrit dans la stratégie d'investisseur opérationnel de Vivendi, centrée sur la création de valeur dans les contenus, les marques et les univers culturels. Le modèle rappelle celui appliqué à Gameloft depuis son intégration en 2016, avec un objectif de transformation à moyen terme des titres acquis.

Contribution au chiffre d'affaires attendue au T2

V Collection commencera à contribuer au chiffre d'affaires consolidé de Vivendi à partir du deuxième trimestre 2026. Cet apport devrait modifier sensiblement la structure de revenus du groupe, jusqu'ici dominée par l'activité jeu vidéo. Le calendrier précis de l'intégration comptable sera précisé lors des prochaines publications trimestrielles.

L'intégration de V Collection intervient dans une période de repositionnement stratégique pour Vivendi, qui cherche à diversifier ses sources de revenus au-delà de Gameloft et des dividendes encaissés sur ses participations cotées. En 2025, Vivendi avait perçu 158 millions d'euros de dividendes, dont 95 millions d'euros versés par Universal Music Group, soit l'essentiel de cette ligne.

Le pari éditorial du luxe intervient également à un moment délicat pour le secteur. Les grandes maisons cotées connaissent une année 2026 contrastée, avec un recul marqué du CAC 40 luxe mi-avril. Ce contexte sectoriel pourrait peser sur la dynamique publicitaire des titres V Collection, très dépendante des investissements marketing des marques de luxe.

Action Vivendi : portefeuille en recul et plan social au siège

Un portefeuille de participations cotées à 4,43 milliards d'euros

La valeur du portefeuille de participations cotées de Vivendi s'établit à 4,43 milliards d'euros au 31 mars 2026, contre 5,53 milliards d'euros au 31 décembre 2025. Ce repli de près d'un milliard d'euros sur le trimestre s'explique principalement par la dégradation du cours de bourse d'Universal Music Group, dans laquelle Vivendi détient une participation de 9,91%. Les autres lignes du portefeuille comprennent Banijay (19,17%), MediaForEurope (15,92%), Prisa (11,19%) et Lagardère (13,38%).

Le dossier UMG a été au cœur de l'actualité du trimestre, avec l'offre surprise de 64 milliards de dollars formulée début avril par Pershing Square, le fonds de Bill Ackman, visant une fusion avec Universal Music Group. Cette proposition a bouleversé la lecture du marché sur la structure capitalistique du leader mondial de la musique, dont Vivendi et la famille Bolloré restent des actionnaires de référence. L'issue de ce dossier pourrait modifier substantiellement la valeur du portefeuille de la holding française.

Rupture conventionnelle collective au siège dès juin

Vivendi a confirmé la mise en œuvre, à partir du 1er juin 2026, d'un plan de rupture conventionnelle collective au siège. La procédure d'information-consultation avait été lancée le 12 janvier 2026 par les instances représentatives du personnel. L'accord avec les organisations syndicales a été signé le 18 mars 2026, puis validé par la DRIEETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) le 2 avril 2026.

Ce plan social traduit la nouvelle taille du groupe après la scission de décembre 2024, qui a fortement réduit le périmètre consolidé et les effectifs corporate nécessaires. Vivendi emploie désormais environ 2 500 personnes, contre plusieurs dizaines de milliers avant la séparation de Canal+, Havas et Louis Hachette Group. L'ajustement des effectifs du siège accompagne ce recentrage sur le rôle d'investisseur opérationnel.

Le calendrier des prochains rendez-vous pour les actionnaires comprend le détachement du dividende de 0,04 euro le 22 avril, avec mise en paiement le 24 avril, et la publication du chiffre d'affaires du deuxième trimestre à laquelle contribuera V Collection. Pour les investisseurs souhaitant suivre plus largement les valeurs médias en bourse, les actions cotées du secteur restent accessibles sur les principales places européennes.

❓ FAQ

Quels sont les résultats de Vivendi au premier trimestre 2026 ?

Les résultats Vivendi T1 2026 affichent un chiffre d'affaires de 69 millions d'euros, en hausse de +1,3% à taux de change et périmètre constants. La progression est portée par Gameloft, qui réalise 68 millions d'euros sur le trimestre, avec un segment PC/Consoles en croissance de +11% en organique. L'endettement financier net s'établit à 1,55 milliard d'euros au 31 mars.

Pourquoi la valeur du portefeuille Vivendi a-t-elle baissé au T1 2026 ?

Le portefeuille de participations cotées de Vivendi est passé de 5,53 milliards d'euros fin 2025 à 4,43 milliards d'euros au 31 mars 2026. Cette baisse d'environ un milliard d'euros s'explique principalement par la dégradation du cours de bourse d'Universal Music Group sur le trimestre. Vivendi détient 9,91% du capital d'UMG.

Qu'est-ce que V Collection, la nouvelle filiale de Vivendi ?

V Collection est la nouvelle filiale de Vivendi dédiée aux contenus de luxe et de lifestyle dans les médias. Elle regroupe la licence française de Harper's Bazaar, Côté Maison, IDEAT, MilK (51%) et The Good Life, issues du Pôle Luxe de Prisma Media acquis le 31 mars 2026. V Collection contribuera au chiffre d'affaires consolidé de Vivendi à partir du deuxième trimestre 2026.

Comment investir dans l'action Vivendi ?

L'action Vivendi (code ISIN FR0000127771, ticker VIV) est cotée sur Euronext Paris et éligible au PEA. L'investisseur peut passer par un compte-titres ou un Plan d'Épargne en Actions pour acquérir le titre. Vivendi verse un dividende annuel, détaché en avril, dont le montant proposé pour 2025 s'élève à 0,04 euro par action.