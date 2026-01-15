-
Les bourses européennes évoluent en ordre dispersé, avec une surperformance du FTSE 100 et de l’Euro Stoxx 50.
Les futures Nasdaq rebondissent, portés par l’enthousiasme autour de l’IA et les résultats records de TSMC.
Les tensions géopolitiques s’apaisent légèrement, pesant sur les prix du pétrole.
Richemont surprend positivement avec de solides résultats trimestriels.
Les investisseurs attendent de nombreuses statistiques américaines et des résultats majeurs de banques.
Le début de la seconde partie de séance est marqué par un sentiment mitigé sur les marchés actions, les investisseurs arbitrant entre des signaux positifs sur la technologie, un léger apaisement géopolitique, et des données macroéconomiques contrastées en Europe. La prudence reste de mise avant une fin de journée riche en statistiques et en publications d’entreprises.
📊 Bourses européennes : des trajectoires divergentes
Londres et l’Euro Stoxx 50 en soutien
Les marchés européens n’évoluent pas de manière homogène. L’Euro Stoxx 50 progresse de 0.54%, tandis que le FTSE 100 britannique affiche une hausse de 0.45%, soutenu par la pondération importante de valeurs défensives et énergétiques.
En revanche, les places continentales les plus exposées au cycle économique restent à la traîne. Le DAX allemand recule de 0.2% et le CAC40 français cède 0.36%, pénalisés par la prudence des investisseurs face aux perspectives de croissance.
L’Allemagne sort timidement de la récession
Selon les données macroéconomiques publiées aujourd’hui, la croissance du PIB allemand en 2025 ressort à 0.2% sur un an, conformément aux attentes. Il s’agit de la première année de croissance après deux années de récession, un signal positif mais encore fragile pour la première économie européenne.
🤖 Technologie et IA : un moteur clé du rebond
Le Nasdaq soutenu par TSMC
Les futures Nasdaq ont mis fin à une série de trois séances consécutives de baisse, rebondissant depuis la moyenne mobile exponentielle à 30 jours. Ce mouvement est largement attribué à un regain d’optimisme autour de l’intelligence artificielle, alimenté par les résultats records de TSMC.
Le géant des semi-conducteurs a clôturé l’année avec des revenus supérieurs à 122 milliards de dollars, en hausse de plus de 35% sur un an, tandis que le bénéfice net du quatrième trimestre a bondi de 35% à 16 milliards de dollars, dépassant largement les attentes.
La Chine ajuste sa stratégie sur les puces NVIDIA
Selon le Nikkei, la Chine travaille à l’élaboration de règles encadrant l’achat de puces NVIDIA H200, afin de concilier le soutien au développement domestique des semi-conducteurs et les besoins des grandes entreprises technologiques chinoises. Cette information est perçue comme un signal de pragmatisme, favorable au secteur.
🌍 Géopolitique et matières premières
Iran : un ton plus conciliant
Le sentiment de marché s’est légèrement amélioré après des déclarations rapportées par l’ambassadeur iranien au Pakistan, selon lesquelles Donald Trump aurait assuré ne pas vouloir la guerre et demandé à Téhéran de ne pas attaquer les intérêts américains.
Le pétrole sous pression
Dans ce contexte d’apaisement relatif, les prix du pétrole reculent, les craintes de perturbations majeures de l’approvisionnement mondial s’atténuant. Ce mouvement pèse également sur certaines valeurs énergétiques.
Les métaux précieux, comme l’or et l’argent, enregistrent des replis intraday modérés, à l’exception de l’argent, qui cède près de 2.5%, reflétant un allègement des positions refuges.
🛍️ Entreprises : luxe, jeux vidéo et télécoms à l’honneur
Richemont surprend positivement
Le groupe suisse de luxe Richemont (CFR.CH) a publié des résultats supérieurs aux attentes pour la période septembre–décembre 2025, confirmant la solidité de marques comme Cartier, Van Cleef & Arpels, IWC ou Vacheron Constantin. Cette performance soutient le secteur du luxe européen.
CD Projekt dope la Bourse de Varsovie
La Bourse polonaise évolue en hausse, portée par CD Projekt (CDR.PL), dont l’action bondit de 5%. L’éditeur a annoncé que The Witcher 4 ne sortirait pas en 2026, afin d’éviter une concurrence frontale avec Grand Theft Auto 6.
Le WIG20 progresse ainsi de 0.4%, sur fond également d’inflation polonaise en décembre à 2.4% sur un an, en baisse par rapport à novembre, et stable sur un mois (0.0% m/m).
Nokia et le secteur télécoms
Morgan Stanley a relevé sa recommandation sur Nokia à “overweight”, estimant que le groupe est devenu plus efficient après une longue phase de restructuration, améliorant son profil financier et opérationnel.
💱 Devises et agenda macro
Forex : dollar et dollar australien en tête
Sur le marché des changes, le dollar américain et le dollar australien affichent les meilleures performances. À l’inverse, la livre sterling et le dollar canadien figurent parmi les devises les plus faibles de la séance.
Une fin de journée très chargée
Les investisseurs attendent plusieurs statistiques américaines clés, dont les inscriptions au chômage, les indices Empire State et Philadelphia Fed, publiés à 14h30 (heure de Paris). De nombreux discours de membres de la Fed sont également prévus.
Côté entreprises, les résultats de BlackRock, Goldman Sachs et Morgan Stanley seront scrutés. En Pologne, l’attention se portera à 15h00 sur la conférence de presse du président de la banque centrale, Adam Glapiński, après la décision de maintien des taux.
❓ FAQ
Pourquoi les marchés européens évoluent-ils sans direction claire ?
Les investisseurs arbitrent entre signaux positifs sur la technologie et incertitudes macroéconomiques et géopolitiques.
Qu’est-ce qui soutient le Nasdaq aujourd’hui ?
Les résultats records de TSMC et l’optimisme renouvelé autour de l’intelligence artificielle.
Pourquoi le pétrole recule-t-il ?
Les tensions géopolitiques semblent légèrement s’apaiser, réduisant les craintes sur l’offre.
Quel est l’impact des résultats de Richemont ?
Ils confirment la résilience du luxe et soutiennent le secteur en Europe.
Quels événements seront décisifs en fin de séance ?
Les statistiques américaines, les discours de la Fed et les résultats des grandes banques.
