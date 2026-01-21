Donald Trump s’exprime à Davos , principal catalyseur de la séance.

Gaz naturel +22% , pétrole et or également en forte hausse.

Danone plonge de 5% sur un scandale sanitaire à Singapour.

Le WIG20 polonais chute de 1.33% , pire performance en Europe.

Les marchés européens replient nettement , avec une tentative de rebond vite effacée.

📉 Actions européennes : un rebond avorté La séance européenne s’inscrit clairement sous le signe de la faiblesse, avec une pression vendeuse persistante : DAX (Allemagne) : -0.95%

CAC40 (France) : -0.33%

FTSE100 (Royaume-Uni) : -0.2% La situation est encore plus dégradée en Europe centrale. En Pologne, le WIG20 recule de 1.33%, devenant le leader des pertes sur le continent, reflet d’une aversion au risque accrue sur les marchés périphériques. La volatilité sur le marché des changes (FX) reste élevée, signe d’un climat de nervosité généralisée. Carte thermique de la volatilité actuelle sur le marché des changes. Source: xStation 🏢 Valeurs en mouvement 🔻 Danone (-5%) Le titre subit sa plus forte baisse journalière depuis six ans après le retrait du lait infantile Dumex Dulac 1 à Singapour. La présence de toxine céréulide dans l’huile ARA soulève de fortes inquiétudes sur la réputation du groupe dans la nutrition, un pilier stratégique de sa valorisation. 🍫 Barry Callebaut en hausse Le leader mondial du cacao progresse après la nomination de Hein Schumacher, ancien CEO d’Unilever, à la tête du groupe. Le marché espère qu’il saura sortir l’entreprise de la crise actuelle du cacao et restaurer la rentabilité. 👗 Burberry (+5.3%) La maison de luxe surprend positivement avec des ventes supérieures aux attentes pendant la saison des fêtes, démontrant une résilience notable du segment premium, malgré les pressions globales sur le secteur. 🏛️ Davos : Trump au centre de toutes les attentions Le principal événement de la journée reste le discours du président américain Donald Trump, attendu à 14h30 CET lors du Forum économique mondial de Davos. Les investisseurs redoutent : de nouvelles menaces commerciales ,

un durcissement du discours géopolitique,

ou des annonces susceptibles d’accentuer la volatilité sur les devises et les marchés actions. 🪙 Crypto : consolidation et prudence Le Bitcoin reste en phase de consolidation, après une correction de plus de 30% au T4. L’actif est freiné par : l’aversion au risque globale,

sa corrélation persistante avec les marchés actions. L’attention se déplace vers Davos, où la réglementation crypto aux États-Unis, notamment le CLARITY Act, fait l’objet de débats intenses.

👉 Le BTC évolue toujours sous les 89 000 £, sans signal directionnel clair. 🇬🇧 Inflation britannique : surprise haussière L’inflation au Royaume-Uni accélère pour la première fois en cinq mois : 3.4% y/y en décembre ,

contre 3.2% en novembre ,

légèrement au-dessus des attentes ( 3.3% ).

Les principaux moteurs :

hausse des droits d’accise sur le tabac ,

augmentation des tarifs aériens. Ce chiffre complique la tâche de la Banque d’Angleterre, et pèse sur la livre sterling, déjà en repli sur le marché des changes. 💱 FX : antipodes en tête, USD et GBP en retrait Sur le marché des devises : les devises antipodiennes (AUD, NZD) surperforment,

tandis que le dollar américain et la livre sterling reculent. Cette dynamique reflète un mélange de recherche de rendement, de repositionnement tactique et de prudence vis-à-vis des grandes devises politiques. 🔥 Matières premières : énergie et or en forte hausse 🌬️ Gaz naturel (+22%) Explosion des prix du NATGAS, portée par : un froid persistant aux États-Unis ,

des données météo actualisées confirmant une tendance au refroidissement. Le marché intègre désormais un resserrement brutal de l’équilibre offre–demande. 🛢️ Pétrole Le WTI progresse de 1.5%. Les investisseurs attendent les données API de ce soir, qui donneront des indications sur l’évolution des stocks de pétrole américains. 🥇 Or L’or poursuit sa hausse, avec le contrat GOLD +2.2%, soutenu par : des tensions géopolitiques renouvelées ,

la faiblesse du dollar,

et la recherche de valeurs refuges. 🧠 Lecture de marché La séance illustre une polarisation claire : actions européennes sous pression ,

matières premières et valeurs refuges en forte demande ,

volatilité FX élevée ,

et Davos comme catalyseur politique majeur. ❓ FAQ Pourquoi l’Europe sous-performe-t-elle aujourd’hui ?

En raison d’un climat de risque global dégradé et de l’attente du discours de Trump. Pourquoi le gaz naturel explose-t-il ?

À cause d’un froid intense et durable aux États-Unis, combiné à des stocks bas. L’or reste-t-il haussier ?

Oui, tant que les tensions géopolitiques et la faiblesse du dollar persistent. Le Bitcoin peut-il rebondir ?

À court terme, la consolidation domine tant que l’aversion au risque reste élevée.

