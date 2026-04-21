- Wall Street dans le rouge : Nasdaq -0,5%, Dow Jones -0,2%
- Le cours Brent grimpe de près de 5% vers 95 $
- Les ventes au détail américaines dépassent les attentes
- Wall Street dans le rouge : Nasdaq -0,5%, Dow Jones -0,2%
- Le cours Brent grimpe de près de 5% vers 95 $
- Les ventes au détail américaines dépassent les attentes
Les indices de Wall Street ont effacé leurs gains initiaux et évoluent désormais en baisse, dans un contexte de tensions géopolitiques et de données macroéconomiques contrastées. Le Nasdaq et le S&P 500 reculent d’environ 0,5%, tandis que le Dow Jones cède 0,2%. Dans le même temps, le cours du pétrole brut rebondit fortement.
Wall Street sous pression géopolitique
Déclarations américaines et incertitude diplomatique
Les propos en provenance de la Maison-Blanche pèsent sur Wall Street. Donald Trump a indiqué qu’aucune prolongation de la trêve avec l’Iran n’était prévue. Il évoque une reprise des opérations militaires si aucun accord n’est trouvé avant l’échéance annoncée.
Des informations indiquent que J.D. Vance n’a pas quitté les États-Unis pour des discussions avec Téhéran. Dans le même temps, les autorités américaines évoquent des plans prêts à être activés en cas de décision présidentielle. Cette combinaison d’annonces maintient une incertitude élevée sur les prochaines étapes diplomatiques.
Du côté iranien, les autorités dénoncent les actions américaines contre deux navires, qualifiées de « piraterie maritime ». Elles remettent aussi en cause la crédibilité des négociations en cours. Téhéran n’a pas encore confirmé sa participation à de futures discussions, y compris celles impliquant le Pakistan.
Processus de négociation suspendu
Le dialogue entre Washington et Téhéran est actuellement à l’arrêt. L’absence de réponse claire de l’Iran sur la poursuite des discussions accroît l’incertitude.
Les autorités iraniennes conditionnent une reprise des échanges à la levée du blocus américain. Ce point bloque les négociations à court terme.
En parallèle, des tirs de roquettes attribués au Hezbollah visant des forces israéliennes ont été signalés. Ces éléments ajoutent une dimension régionale au risque, ce qui se répercute directement sur certains actifs comme le pétrole brut.
Pétrole, données macro et marchés
Hausse du pétrole et pression sur les actifs
Le cours du pétrole brut repart à la hausse. Le Brent progresse de près de 5% et teste la zone des 95 dollars le baril. Cette progression intervient dans un contexte de risques sur l’offre liés aux tensions au Moyen-Orient.
Les matières premières énergétiques réagissent rapidement à ce type d’événement. Une hausse du pétrole peut alimenter des anticipations d’inflation, ce qui influence les marchés actions et obligataires.
Les métaux précieux évoluent à l’inverse. L’or recule de plus de 2% à 4 700 dollars l’once. L’argent baisse d’environ 4,5% à 76 dollars. Cette baisse intervient malgré le contexte géopolitique, ce qui traduit des ajustements de positionnement sur ces actifs.
Données économiques et réactions des marchés
Les ventes au détail aux États-Unis dépassent les attentes. Elles indiquent une demande des ménages toujours élevée, ce qui soutient l’idée d’une économie résistante.
Kevin Warsh, auditionné au Sénat, a déclaré vouloir agir sans influence politique. Il a évoqué la nécessité d’ajuster le cadre de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.
En Europe, la séance est également orientée à la baisse. Le CAC 40 et le FTSE 100 reculent de plus de 1%. Le DAX et l’IBEX 35 cèdent environ 0,5%.
Les cryptomonnaies suivent le mouvement. Bitcoin perd environ 0,9% et reste au-dessus de 75 000 dollars. L’Ethereum recule sous 2 300 dollars.
❓ FAQ
Pourquoi Wall Street recule-t-elle aujourd’hui ?
La baisse de Wall Street s’explique par les tensions entre les États-Unis et l’Iran, combinées à des ajustements après des données économiques solides.
Quel impact des tensions Iran sur le pétrole brut ?
Les tensions géopolitiques font monter le cours du pétrole brut, car elles font craindre des perturbations de l’offre mondiale.
Pourquoi le pétrole Brent monte vers 95 dollars ?
Le Brent progresse en raison des risques sur les flux énergétiques liés au Moyen-Orient et aux décisions politiques américaines.
Les ventes au détail influencent-elles Wall Street ?
Oui, des ventes au détail élevées soutiennent l’activité économique, mais peuvent aussi maintenir des taux élevés, ce qui pèse sur Wall Street.
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