Résumé quotidien : Attente anxieuse, chute des valeurs SaaS et données macroéconomiques décevantes

Points clés Les marchés entrent en mode attentiste après une semaine volatile

après une semaine volatile Les futures US reculent légèrement ( Dow -0,6% )

) La tech est sous pression , malgré l’essor de l’IA

, malgré l’essor de l’IA Les données US montrent des signaux de ralentissement

Le pétrole reste sous les 100$, limitant les tensions

Les marchés financiers adoptent une posture prudente en cette fin de semaine, marquée par une phase d’attente généralisée. Après des mouvements violents liés au conflit Iran–États-Unis et à son cessez-le-feu fragile, les investisseurs semblent désormais suspendus à deux catalyseurs majeurs : l’évolution géopolitique et le début de la saison des résultats. Dans ce contexte, les indices américains reculent légèrement, tandis que les marchés européens évoluent sans direction claire, traduisant un manque de conviction à court terme. 📊 Marchés globaux : une pause après la tempête Wall Street en léger repli Les futures américains affichent des variations modérées, avec un recul plus marqué pour le Dow Jones (-0,6%). Ce mouvement traduit une phase de consolidation après le rebond récent, les investisseurs préférant attendre de nouvelles informations avant de prendre position. L’Europe sans direction claire En Europe, les marchés évoluent également à proximité de l’équilibre. Le Stoxx 600 progresse légèrement de 0,37%, tandis que le WIG20 se distingue avec une hausse de 1,25%. Cette stabilité reflète un environnement incertain, où les flux restent limités. 🤖 Technologie et IA : regain d’intérêt mais volatilité Une pression sur les grandes valeurs tech Malgré un regain d’intérêt pour l’intelligence artificielle, plusieurs valeurs technologiques reculent : Palantir

Palo Alto

CrowdStrike

ServiceNow

Cloudflare Ces baisses sont liées aux attentes élevées autour des nouvelles solutions d’Anthropic, qui intensifient la concurrence. Des exceptions notables CoreWeave se démarque avec une hausse de 12%, portée par de nouveaux contrats avec Meta et Anthropic. Cela confirme que le marché reste sélectif, privilégiant les acteurs directement exposés à la demande en infrastructure IA. 📉 Macroéconomie : des signaux de ralentissement Une inflation tirée par l’énergie Les données d’inflation confirment une hausse à 3,3%, principalement liée à l’augmentation des prix du carburant et des engrais. Cependant, l’inflation sous-jacente reste contenue à 2,6%, indiquant une pression limitée sur le reste de l’économie. Un moral des consommateurs en chute Le sentiment des consommateurs américains atteint un point bas historique à 47,6, tandis que les anticipations d’inflation à court terme grimpent à 4,8%. Par ailleurs, les commandes de biens durables reculent de 1,3%, marquant une série prolongée de faiblesse. Ces éléments suggèrent un ralentissement économique progressif. 🌍 Europe : défense en baisse, stabilité générale Chute des valeurs de défense Les actions du secteur défense reculent fortement après des avancées diplomatiques entre l’Ukraine et la Russie : Rheinmetall : -8%

Hensoldt et Leonardo : -5% Ce mouvement reflète une baisse de la prime géopolitique. Des données limitées L’inflation allemande ressort à 2,8%, conforme aux attentes, sans impact majeur sur les marchés. 🛢️ Matières premières et devises : équilibre fragile Le pétrole sous contrôle Malgré les incertitudes géopolitiques, le pétrole reste sous pression : WTI : ~98$

Brent : ~96$ Cette stabilité limite les risques inflationnistes immédiats. Devises et métaux L’ euro et la livre progressent légèrement (+0,2%)

progressent légèrement (+0,2%) Le yen et le NZD reculent (-0,3%)

reculent (-0,3%) Les métaux industriels montent (cuivre +1%, aluminium +2%)

L’or reste stable, l’argent progresse ₿ Crypto : retour d’un sentiment positif Un rebond modéré Le marché des cryptomonnaies affiche une amélioration : Bitcoin : +1% à 73 000$

Ethereum : +1,6%

Solana : gains limités Ce mouvement reflète un retour progressif de l’appétit pour le risque. ⚠️ Perspectives : attente avant décision Deux catalyseurs majeurs Les marchés attendent désormais : L’évolution du cessez-le-feu Iran-USA

Les résultats d’entreprises à venir Ces éléments détermineront la prochaine direction des marchés. Un marché sans conviction La phase actuelle reflète un manque de visibilité. Les investisseurs restent prudents, dans un environnement où les signaux sont contradictoires. ❓ FAQ Pourquoi les marchés sont-ils en pause ?

Les investisseurs attendent des informations sur la géopolitique et les résultats d’entreprises. Pourquoi la tech baisse-t-elle ?

En raison de la concurrence accrue et des attentes élevées dans l’IA. L’économie américaine ralentit-elle ?

Oui, certains indicateurs comme la consommation et l’investissement montrent des signes de faiblesse. Le pétrole est-il un risque ?

Moins à court terme, car il reste sous les 100 dollars. Que surveiller maintenant ?

La saison des résultats et l’évolution des tensions géopolitiques.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."