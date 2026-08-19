Résumé quotidien : Bessent secoue les marchés – Le dollar chute brutalement, l’or progresse de 3,5 % (19/08/2026)

Après des baisses initiales, la plupart des principaux indices américains enregistrent aujourd’hui de légers gains. Le S&P 500 affiche une hausse de 0,3 %, tandis que le Dow Jones progresse de 0,2 %. Le Nasdaq 100 recule quant à lui de 0,1 %. L’attention des investisseurs se porte toutefois ailleurs. Le cours de l’or progresse de près de 3,5 %, tandis que le dollar américain perd 0,8 %. Où chercher la cause de ces mouvements ? Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain, a annoncé aujourd’hui son intention de doubler les opérations de rachat d’obligations à long terme américaines. Ce programme devrait entrer en vigueur le 9 septembre et restera applicable au moins jusqu’au 4 novembre, date à laquelle le département du Trésor présentera ses nouveaux plans trimestriels. L’accent sera principalement mis sur la partie longue de la courbe, c’est-à-dire sur l’achat d’obligations du Trésor à long terme. Nous observons une baisse significative des rendements sur l’ensemble de la courbe, très marquée à son extrémité longue. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour le marché boursier, pour au moins deux raisons. Premièrement, cela réduit l’attrait des obligations en tant qu’alternative d’investissement relativement sûre.

Deuxièmement, cela pourrait se traduire par une baisse des coûts de financement pour les entreprises. Il convient toutefois de noter que les rendements obligataires restent proches de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années. Dans le cas des obligations à 30 ans, l'écart par rapport au pic atteint il y a 19 ans est inférieur à 14 points de base. L'ampleur des variations est notable, mais il semble peu probable qu'elle entraîne un changement de tendance à long terme. Marché boursier Comme mentionné, les mesures prises aujourd’hui par le département du Trésor ont favorisé un léger rebond du marché boursier. Figure 1 : Gagnants et perdants de l’indice S&P 500 (19/08/2026) Source: XTB Research, 19.08.2026 Les titres de la presse spécialisée sont aujourd’hui dominés par la hausse de plus de 150 % du cours de l’action Moderna. Cette hausse fait suite à l’annonce de résultats positifs d’essais cliniques de phase avancée portant sur un vaccin anticancéreux personnalisé. Associé au médicament d’immunothérapie Keytruda de Merck, il a permis de réduire la récidive du mélanome plus efficacement que l’immunothérapie seule. Ce vaccin est adapté aux mutations spécifiques de la tumeur d’un patient donné, et son processus de fabrication dure environ six semaines. Le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, a estimé que ce vaccin pourrait être homologué dès 2027.

Il convient également de mentionner la hausse significative du cours de l’action du géant des cosmétiques Estée Lauder (+17 %). Celle-ci fait suite à des résultats trimestriels impressionnants. Le chiffre d’affaires a dépassé les attentes et affiche à nouveau une dynamique positive en glissement annuel (après trois trimestres décevants). La société a également revu à la hausse ses prévisions concernant sa marge opérationnelle ajustée. Le PDG, Stéphane de La Faverie, dans le cadre des efforts visant à améliorer la rentabilité, a également confirmé la suppression prévue de près de 10 000 postes.

Sur le marché européen, pas de surprise. Le DAX allemand et le CAC 40 français ont terminé la journée pratiquement inchangés. L’Ibex 35 espagnol est en baisse (-0,4 %). Du côté des hausses, le WIG 20 polonais se démarque (+1,7 %).

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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