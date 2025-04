Résumé quotidien : Bitcoin gagne 5 %, Wall Street tente de se redresser en fin de semaine📈

Les indices américains ont rattrapé leurs pertes d'ouverture et se dirigent vers la fin de la séance en territoire positif (Nasdaq : +1,1 %, S&P 500 : +1,2 %, DJIA : +1 %, Russell 2000 : +0,35 %).

Les actions de la plus grande banque américaine, J.P. Morgan, ont augmenté de près de 4 % après la publication des résultats, tandis que le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, a progressé de plus de 3 %. Au premier trimestre 2025, les actifs sous gestion de BlackRock ont augmenté de plus de 10 % en glissement annuel pour atteindre 11 580 milliards de dollars. Les actions de Wells Fargo ont également renoué avec les gains après avoir initialement chuté de près de 4 % après la publication des résultats.

Trump a rassuré les PDG des entreprises américaines sur le fait qu'un changement de politique commerciale est en cours, selon Charlie Gasparino de Fox Business, qui a publié sur la plateforme X.

Une partie de l'optimisme du marché peut également être attribuée aux commentaires des responsables de la Réserve fédérale. John Williams a minimisé les inquiétudes concernant la stagflation, tandis que Susan Collins a déclaré que « la Fed est prête à contribuer à la stabilisation du marché ».

Le rapport sur l'inflation de l'IPP américain pour le mois de mars a montré une baisse plus forte que prévu. D'un mois sur l'autre, l'IPP a chuté de -0,4 %, alors que les prévisions tablaient sur une baisse de 0,2 %. D'une année sur l'autre, l'IPP a augmenté de 2,7 %, soit moins que les 3,4 % attendus. L'IPP de base a suivi une tendance similaire.

Selon l'Université du Michigan, la confiance des consommateurs a chuté plus fortement que prévu, atteignant son plus bas niveau depuis 2022. Les anticipations d'inflation ont dépassé les prévisions à 6,7 % (1 an) et 4,4 % (5-10 ans). Dans les deux cas, le marché s'attendait à des anticipations d'inflation plus faibles.

Le PIB britannique a augmenté en février au-delà des attentes (1,4 % contre 0,9 % prévu, précédent relevé : 1 %).

Sur le marché des changes : le dollar américain s'affaiblit face à toutes les devises du G10 (USDIDX : -0,8 %) dans un contexte de liquidation des bons du Trésor américain à long terme.

Le dollar néo-zélandais est le plus performant (NZDUSD : +1,25 %), l'EURUSD s'élève à 1,1311 (+1 %) et le franc suisse gagne encore 0,7 % par rapport au dollar.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, un optimisme général est observé.

Le bitcoin rebondit de 5 % pour atteindre près de 84 000 dollars, la demande d'actifs risqués augmentant, l'ethereum augmente de 3,4 % pour atteindre 1 582 dollars, et des gains sont également observés sur les contrats à terme sur le chainlink (+5,7 %), le dogecoin (+4 %) et le solana (+8 %). De même, la hausse du prix du bitcoin a été observée plus tôt, malgré les sentiments mitigés à Wall Street, ce qui pourrait indiquer que le BTC est à nouveau considéré comme une couverture du dollar et un actif de diversification, de manière assez similaire à l'or.

L'or est en légère baisse par rapport à ses plus hauts historiques, le sentiment du marché indiquant un retour à court terme vers des actifs plus risqués ; cependant, l'or affiche toujours une hausse de plus de 1 %.

Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade (CBOT) augmentent de près de 3 % en raison des craintes de sécheresse aux États-Unis et des conditions météorologiques défavorables en Russie, qui pourraient limiter les exportations.

Les États-Unis reviennent à la deuxième série de négociations sur un accord minier avec l'Ukraine. La délégation ukrainienne est arrivée à Washington aujourd'hui. Le New York Times rapporte que l'accord pourrait être considéré par Trump comme un argument potentiel pour la reprise de l'aide à Kiev.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."