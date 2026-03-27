Résumé quotidien : Cinquième semaine de baisse à Wall Street

Les principaux indices américains sont à nouveau en baisse et le sentiment reste négatif. Le Nasdaq et le Russell enregistrent les plus fortes baisses, leurs contrats à terme affichant des pertes supérieures à 2 %. Le Dow et le S&P s'en sortent légèrement mieux, leurs contrats à terme reculant d'environ 1,8 %. Le marché reste préoccupé par la situation du secteur technologique et l’absence de perspectives de paix dans le golfe Persique. De nombreux acteurs anticipent actuellement un scénario de stagflation ; les principaux indices américains se situent désormais à environ 10 % en dessous de leurs plus hauts niveaux. La présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson, a déclaré lors de la conférence de vendredi que la guerre en Iran constituait un risque important pour la croissance économique et l’inflation. La vague de ventes massive des titres liés à la cybersécurité se poursuit. CrowdStrike et Palo Alto reculent de plus de 5 %, sous l’effet des inquiétudes concernant la concurrence des solutions d’IA développées par Atrophic. L’université du Michigan a publié ses données sur les anticipations d’inflation et le climat de consommation. Les anticipations d’inflation à court terme ont fortement augmenté pour atteindre 3,8 %, tandis que le climat de consommation a chuté à 53,3, restant proche d’un plus bas historique.

Des baisses modérées ont été enregistrées sur la plupart des marchés européens. Le STOXX 600 a clôturé en baisse de près de 1 %. Parmi les principaux indices, le DAX affiche les pertes les plus importantes, ses contrats à terme reculant d’environ 1,6 %. Le FTSE 100 a relativement bien résisté, enregistrant une baisse symbolique de moins de 0,1 %. Le groupe français Pernod Ricard, producteur d’alcool, s’apprête à fusionner avec Brown-Forman, le fabricant du célèbre whisky « Jack Daniel’s ». Les actions de la société ont progressé de plus de 7 %. L’Espagne a fait état d’un ralentissement inattendu de l’inflation. L’IPC en glissement annuel s’est établi à 3,3 % contre des prévisions de 3,7 %. Le Royaume-Uni a connu une nette amélioration de la dynamique des ventes au détail. La baisse enregistrée en février s’est établie à -0,4 %, contre des prévisions de -0,7 %. La croissance annuelle a également dépassé les prévisions, atteignant 2,5 %.

Sur les marchés des changes, la livre sterling, le yen et le franc suisse s’affaiblissent, chacun reculant d’environ 0,4 % face aux principales devises. Le dollar américain est le principal gagnant, progressant d’environ 0,2 % à 0,3 % par rapport aux principales paires de devises.

Le Brent revient dans la fourchette de 104 à 105 USD le baril, tandis que le WTI teste le niveau des 99 USD. Le gaz naturel (NATGAS) est également en hausse, les contrats à terme progressant de plus de 3 %.

L'or récupère une partie de ses pertes et affiche une hausse de plus de 3 % lors de la séance de vendredi, atteignant 4 550 USD l'once, tandis que l'argent limite ses gains à 2 %.

Le sentiment négatif est également perceptible sur le marché des cryptomonnaies. Le Bitcoin recule de 4,5 %, tombant à 65 600 USD. L'Ethereum perd plus de 4 % et repasse sous la barre des 2 000 USD. Le Solana recule de plus de 5 %, atteignant 81 USD.

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