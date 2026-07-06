Résumé quotidien : Donald Trump donne le ton sur les marchés

États-Unis En ce début de semaine, les échanges boursiers aux États-Unis se sont déroulés dans un climat positif, avec une légère hausse de l’ensemble du marché et des progressions très marquées dans certains segments spécifiques. Vers la fin de la séance, les contrats à terme sur l’US500 affichaient une hausse d’environ 0,5 %. Les autres indices évoluent dans des fourchettes similaires.

Le président américain a tenu des propos mitigés sur la géopolitique et les conflits armés. D’une part, D. Trump a indiqué que la guerre en Ukraine était « plus proche de sa fin que la plupart des gens ne le pensent ». Dans le même temps, interrogé lors d’une conférence sur l’avenir des négociations avec l’Iran, il a déclaré que « l’Iran doit signer un accord », faute de quoi « les États-Unis reviendront et mèneront la tâche à bien », ce qui peut être perçu comme une menace d’escalade potentielle. Le marché ne semble pas prendre ces déclarations au sérieux, à en juger par la pression persistante sur les cours du pétrole et la hausse des valorisations des entreprises du secteur de la défense. Actualités des entreprises, États-Unis : MicroStrategy a publié des documents réglementaires indiquant que la société continue de vendre des bitcoins et que ses pertes latentes ont déjà atteint 8,32 milliards de dollars.

Donald Trump s’est exprimé en termes élogieux à l’égard du PDG de Dell et a encouragé le public à acheter les produits de la société lors d’une audition au Sénat. Le titre a progressé de 3 à 4 %.

IREN et TeraWulf ont progressé après avoir annoncé une coopération avec Anthropic. IREN va collaborer avec Anthropic à la construction de l’un des centres de données, tandis que TeraWulf a signé un contrat de location à long terme, mettant l’un de ses sites à disposition.

Apple (AAPL.US) et Broadcom (AVGO.US) : Apple et le fabricant de semi-conducteurs Broadcom ont progressé à l’annonce d’un partenariat prolongé. L’accord, qui devrait courir jusqu’en 2031, prévoit le développement de nouvelles puces ASIC pour Apple.

SemiAnalysis a publié un rapport évoquant des retards dans le projet de rack de serveurs « Kyber ». Les représentants de l’entreprise ont démenti ces rumeurs lors d’un entretien avec Bloomberg.

Conformément aux spéculations d’il y a quelques semaines, Blue Owl a acquis une participation dans les Cleveland Cavaliers. La valorisation de la société a progressé d’environ 4 %. Données macroéconomiques, États-Unis : L’indice PMI des services s’est établi légèrement en deçà des attentes (51,2 contre 51,4), mais représente tout de même une hausse par rapport à la précédente lecture de 50,7.

L’indice ISM du secteur non manufacturier s’est établi à 54, soit un peu en deçà des attentes du marché (54,2). Europe La séance européenne est mitigée. L’équilibre entre l’offre et la demande reste stable. Parmi les pays affichant les plus fortes hausses en Europe figurent le Royaume-Uni et l’Italie, dont les contrats à terme sur indices progressent d’environ 0,2 %.

Le sentiment positif en Europe pourrait être soutenu par l’Allemagne. Le gouvernement fédéral a approuvé une partie du projet de budget pour 2027. Ce budget marque clairement une rupture avec le conservatisme budgétaire et alloue des montants records aux forces armées et à l’investissement. Actualités des entreprises, Europe : Le secrétaire général de l’OTAN, M. Rutte, a déclaré lors d’une conférence qu’il existait une demande énorme et un flux très important de commandes pour les groupes européens du secteur de la défense, ce qui a déclenché une vague de hausses dans ce secteur. Des hausses comprises entre 2 et 4 % ont été enregistrées, entre autres, par Leonardo, Saab, Hensoldt, Rheinmetall, Thales, Indra, Dassault Aviation et Safran.

Les négociations entre easyJet et CastleLake progressent. La société d’investissement a l’intention d’acquérir la compagnie aérienne britannique, en portant le prix proposé à 690 livres sterling par action, ce qui se traduit par une hausse de près de 10 % de la valorisation de la société.

L’amélioration du sentiment et une série de recommandations émanant des banques d’investissement soutiennent les valorisations des entreprises technologiques européennes. ASML affiche une hausse de plus de 4 %. MARCHÉ DES CHANGES Sur le marché des changes, parmi les principales devises, le yen affiche la plus mauvaise performance tandis que la livre sterling est la plus forte. Les analystes de Goldman Sachs estiment que la pression sur le yen est structurelle et que les interventions ne mettront pas fin à sa baisse. Le yen recule d’environ 0,5 % face aux principales devises. La livre sterling se renforce temporairement en raison des doutes concernant la vigueur du yen et la détermination de la Fed, gagnant entre 0,3 et 0,5 %.

Matières premières L’activité sur le marché des matières premières se concentre sur les produits agricoles. Les contrats à terme sur le cacao et le café enregistrent des hausses considérables de plus de 10 %. Cette situation est liée aux fortes pluies qui ont bloqué les routes en Afrique de l’Ouest et empêché les exportations, une conséquence du phénomène El Niño. Cryptomonnaies Un sentiment mitigé domine le marché des cryptomonnaies. La journée a débuté sur une nette tendance baissière en réaction au dépôt d’un document réglementaire par MicroStrategy, mais les commentaires formulés par la suite par Donald Trump lors d’une conférence de presse ont permis de plus que compenser ces pertes. Le bitcoin termine la journée en hausse d’environ 1 %, au-dessus de 63 000 dollars américains.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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