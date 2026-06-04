Résumé Quotidien : Entre répit pétrolier et rotation sectorielle

-Les places financières européennes ont signé une hausse mesurée, l'indice paneuropéen STOXX 600 progressant de 0,5% grâce au net soutien des secteurs de la santé et du logiciel. La hausse s'est matérialisée malgré la perspective, désormais largement anticipée par les investisseurs, d'un relèvement des taux de 25 points de base de la part de la BCE la semaine prochaine. Au niveau des indices clés, le CAC 40 parisien s'est distingué avec une progression de 1,15%, le DAX allemand a gagné 0,60% et l’EuroStoxx 50 s'est octroyé 0,82%. -WallStreet évolue à deux vitesses lors de cette séance, rythmée par des arbitrages sectoriels. Porté par la solide orientation des valeurs financières et de la santé, le Dow Jones s'adjuge de 1,63%, et le S&P 500 progresse plus modestement de 0,44%. À l'inverse, le compartiment technologique pèse sur la tendance : le Nasdaq cède 0,37%, lourdement pénalisé par le plongeon de 11,95% du fabricant de puces Broadcom, sanctionné par le marché après la publication de résultats trimestriels inférieurs aux attentes. -Bien que l’annonce d’un cessez-le-feu ait initialement rassuré les marchés, la trêve géopolitique demeure particulièrement fragile. Les espoirs d'une paix durable au Moyen-Orient sont en effet tempérés par le rejet immédiat de l'accord par le Hezbollah et le maintien des troupes israéliennes au Liban. Dans le même temps, la Chambre des représentants américaine a voté une résolution sur les pouvoirs de guerre afin de limiter les capacités d'action militaire de Donald Trump face à l'Iran ; une initiative politique forte qui accentue les incertitudes. -Sous l’effet des espoirs d’apaisement géopolitique au Moyen-Orient, nés de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban, et de la déclaration de Donald Trump, les cours du pétrole ont enregistré un net repli lors de cette séance. Le baril de Brent a ainsi chuté de 3,22% pour s’établir à 94,67 dollars, et le référent américain, le WTI, a reculé dans les mêmes proportions (-3,21%) à 92,30 dollars, offrant une bouffée d'oxygène aux marchés malgré une situation globale qui reste précaire. -La séance a été rythmée par de forts mouvements individuels. Si la biotech Abivax (+17,82%) et le groupe de spiritueux Rémy Cointreau (+9,76%) se sont envolés, les banques britanniques HSBC (-1,80%) et Prudential (-7,60%) ont quant à elles trébuché, victimes du durcissement réglementaire sur les comptes offshore à Hong Kong.



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