Résumé quotidien : forte baisse des valeurs technologiques américaines, Trump suspend les droits de douane sur le Mexique

Les indices américains connaissent aujourd'hui de très fortes baisses, notamment dans le secteur technologique. Le S&P 500 est en baisse d'environ -1,8 %, le Dow Jones perd -0,9 %, et le Nasdaq 100 est en tête de la baisse avec une chute de -2,1 %.

Les valeurs technologiques sont en difficulté. Parmi les « Sept Merveilles », toutes les entreprises sont en baisse aujourd'hui. Les plus fortes baisses sont enregistrées par Nvidia (-4,8 %), dont la capitalisation boursière est passée sous la barre des 2 730 milliards de dollars, et Tesla, qui a perdu plus de 5 %. Les inquiétudes liées aux tensions géopolitiques, aux perspectives d'inflation et au marché du travail américain pèsent sur des actifs qui étaient auparavant très valorisés.

Marvell Technology recule de près de 18 % après la publication de ses résultats. Le marché a été particulièrement déçu par les prévisions de ventes pour le prochain trimestre. Le titre a chuté à son plus bas niveau depuis octobre.

La correction du secteur technologique pèse également sur Broadcom, qui perd plus de 5 % aujourd'hui. La société publiera ses résultats après la clôture du marché.

Les marchés européens ont connu une séance mitigée. Le DAX a atteint de nouveaux sommets historiques, dépassant les 23 400 points, tandis que le CAC 40 a augmenté d'environ 0,3 % et que le STOXX Europe 600, plus large, est resté stable. En revanche, le SMI suisse a chuté de -0,6 % et le FTSE 100 britannique a reculé de -0,8 %.

Donald Trump a confirmé aujourd'hui sur sa plateforme Truth Social que les droits de douane sur les produits mexicains couverts par l'accord USMCA seront suspendus jusqu'au 2 avril. Le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, n'a pas exclu une mesure similaire pour le Canada, bien que ni Donald Trump ni son administration n'aient encore officiellement confirmé une telle décision.

La Banque centrale européenne (BCE) a décidé aujourd'hui de réduire les taux d'intérêt de 25 points de base. Le taux de dépôt dans la zone euro s'élève désormais à 2,5 %. Lors de la conférence de presse qui a suivi la décision, la présidente Christine Lagarde a déclaré que la politique de la banque devenait moins restrictive comme prévu. Cependant, elle a souligné que la BCE ne « courrait » pas après les attentes du marché et que les futures baisses de taux dépendraient des données à venir.

Les nouvelles demandes d'allocations chômage se sont élevées à 221 000, soit un chiffre légèrement inférieur aux attentes (prévisions : 235 000). Cela marque une nette baisse par rapport aux 242 000 enregistrés la semaine précédente.

Dans la seconde partie de la séance, le dollar s'est stabilisé et reste à des niveaux proches de ceux de la veille. Parmi les devises du G10, le yen japonais (+0,7 %) et le franc suisse (+0,8 %) sont les plus fortes progressions. La décision de suspension des droits de douane a renforcé le peso mexicain, qui est en hausse de 0,5 % aujourd'hui.

Sur le marché obligataire, les rendements allemands continuent de progresser, repassant au-dessus de 2,8 %. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans restent stables, autour de 4,28 %.

Le rapport de l'EIA publié aujourd'hui a renforcé le mouvement baissier des contrats à terme sur le gaz naturel. Le déstockage hebdomadaire américain a été inférieur aux prévisions, à -80 milliards de pieds cubes (contre des prévisions de -95 milliards de pieds cubes). Les contrats à terme sur le gaz naturel sont en baisse d'environ -3,4 % aujourd'hui. Pendant ce temps, les prix du pétrole restent stables, fluctuant autour d'une augmentation de 0,2 %.

Les prix du café sont en baisse de près de 5 %. Les récents gains ont été alimentés par les inquiétudes concernant la baisse de la production au Brésil en raison de la sécheresse persistante. Cependant, l'amélioration des prévisions météorologiques suggère désormais une baisse potentiellement plus faible de la production. Dans le même temps, l'Ouganda a prévu des niveaux de production élevés. La liquidation a été encore intensifiée par l'effondrement de deux grands négociants en café, Cafebras et Atlantica.

Le marché des métaux précieux reste stable. Les contrats à terme sur l'or se maintiennent au-dessus de 2 900 dollars l'once, tandis que l'argent se trade autour de 32,66 dollars l'once.

Sur le marché des crypto-monnaies, les baisses se poursuivent. Le bitcoin est en baisse de -2 % aujourd'hui, retombant sous la barre des 90 000 dollars, tandis que l'ethereum perd environ -1,6 %.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."