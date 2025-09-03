Résumé quotidien : Google domine le marché, le pétrole baisse, l'or atteint un niveau record

Le marché boursier américain affiche une divergence marquée : le Nasdaq et le S&P 500 progressent sur le marché au comptant grâce aux gains très importants enregistrés par les entreprises technologiques, principalement Google, tandis que le Dow Jones reste sous pression en raison de la faiblesse des données sur le marché du travail et des inquiétudes concernant la santé de l'économie.

En examinant les contrats, on constate que l'US500 est proche de la clôture d'hier, le NASDAQ 100 est en hausse de 0,25 % et le Dow Jones est en baisse de 0,38 %. Dans l'ensemble, les investisseurs oscillent entre les attentes d'un soutien monétaire et les inquiétudes concernant les risques budgétaires et la durabilité de la croissance. Il convient de noter les rendements à 30 ans aux États-Unis, qui ont atteint le niveau de 50 points de base. Après des enchères record d'obligations à court terme aux États-Unis en août, une réduction des émissions est attendue en septembre. Cependant, il existe un risque de diminution de la liquidité sur le marché.

La faiblesse des indicateurs de l'emploi renforce les anticipations de baisse des taux de la Fed, ce qui soutient les valorisations des entreprises en croissance et de l'or, mais exerce également une pression supplémentaire sur le dollar.

Le rapport JOLTS fait état d'une baisse du nombre de nouveaux postes vacants, qui passe de 7,357 millions à 7,18 millions, alors que l'on s'attendait à une augmentation à 3,37 millions.

L'or atteint de nouveaux sommets historiques dans l'attente d'un ton accommodant de la Fed lors de sa prochaine réunion.

L'or atteint déjà plus de 3 550 dollars l'once, tandis que l'argent franchit le seuil des 41 dollars l'once.

En revanche, nous observons une légère pression à la baisse sur les métaux industriels. Le cuivre est en baisse aujourd'hui, sous la barre des 10 000 dollars.

Le pétrole brut réagit négativement aux rumeurs selon lesquelles l'OPEP+ pourrait à nouveau augmenter sa production, portant un nouveau coup aux prix du pétrole. Le pétrole est en baisse de plus de 2 % aujourd'hui.

Les prix du gaz naturel aux États-Unis ont fortement augmenté lors de la séance d'aujourd'hui, dépassant même le niveau de 3,1 dollars américains/MMBTU, dans un contexte d'anticipation d'une reprise de la demande d'électricité dans les États de l'ouest. Les prix du gaz se stabilisent légèrement au-dessus de 3 dollars. Demain, nous prendrons connaissance d'un rapport important sur l'état des stocks, qui devrait afficher une nette augmentation en raison de la faible consommation de la semaine dernière.

Google remporte essentiellement le procès antitrust intenté contre elle par le ministère de la Justice. La société enregistre un nouveau record historique lors de la séance d'aujourd'hui, avec une hausse d'environ 8 %, dans un contexte de résolution de nombreux facteurs de risque pour la société. Apple, bénéficiaire indirect de ce verdict, est également en hausse. Ces deux sociétés empêchent les indices de poursuivre leur baisse aujourd'hui.

Le marché des cryptomonnaies se porte bien aujourd'hui. L'Ethereum est en hausse de plus de 3 %. Une telle demande pour des actifs extrêmement risqués pourrait indiquer que le sentiment du marché n'est pas encore aussi mauvais que certains analystes et commentateurs pourraient le penser.

Le PIB annuel de l'Australie pour le deuxième trimestre augmente de 1,8 % en glissement annuel, dépassant les 1,6 % attendus. Auparavant, la croissance était de 1,4 % en glissement annuel. En termes trimestriels, cela représente une croissance de 0,6 % par rapport au trimestre précédent, également supérieure aux attentes. L'indice PMI des services des petites entreprises chinoises s'établit à 53 points pour le mois d'août, dépassant les 52,4 points attendus et le niveau précédent de 52,6 points.

L'indice PMI des services de la zone euro a finalement baissé à 50,5, contre 50,7 selon les estimations préliminaires et 51 points précédemment. Cette baisse s'explique par le recul de l'indice PMI allemand sous la barre des 50 points et par les faibles résultats enregistrés en Italie et en Espagne.

L'inflation des prix à la production dans la zone euro s'établit à 0,2 % en glissement annuel, contre 0,1 % prévu et 0,6 % précédemment. En glissement mensuel, elle affiche une croissance de 0,4 %, supérieure aux 0,2 % attendus.

