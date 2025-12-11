Résumé quotidien : l'argent atteint un nouveau record historique, l'EURUSD à son plus haut niveau depuis octobre

Les actions américaines ont réussi à récupérer une grande partie de leurs pertes résultant de la faiblesse des entreprises technologiques face à une vente massive des actions Oracle. Le S&P 500 est désormais en légère hausse, tandis que le Nasdaq recule de 0,6 % et le Russell 2000 progresse de 1,1 %.

Pour rappel, le marché s'est concentré sur la croissance prudente des revenus, les investissements agressifs dans l'IA et la question de savoir si Oracle avait surjoué sa main avec l'effet de levier. Cela a entraîné une chute de 9 % des actions de la société aujourd'hui, qui ont même atteint, lors de certaines périodes de la journée, une baisse de 15 %.

Peu après la séance d'aujourd'hui, des sociétés telles que Broadcom, Costco et Lululemon Athletica présenteront leurs résultats trimestriels.

Walt Disney Co. (DIS.US) a annoncé un partenariat novateur avec OpenAI, investissant 1 milliard de dollars dans la start-up spécialisée dans l'IA et devenant le premier partenaire majeur de la plateforme Sora en matière de licences. L'accord, d'une durée de trois ans, prévoit la mise à disposition de plus de 200 personnages animés issus des bibliothèques Disney, Marvel, Pixar et Star Wars pour la création de contenus vidéo.

Eli Lilly (LLY.US) a publié les résultats des essais de phase III de son nouveau médicament expérimental, le retatrutide, qui a montré une impressionnante réduction moyenne de poids de 23 % (et même près de 29 % dans le groupe ayant reçu la dose la plus élevée) chez les patients sur 68 semaines.

Les prix du gaz naturel (NATGAS) subissent une correction dynamique (-9 %), s'éloignant des sommets de la semaine dernière à 5,5 $/MMBTU et testant un support clé autour de 4,2 $. Il est important de noter que le sentiment baissier a persisté malgré la publication d'un rapport optimiste de l'EIA.

Les demandes d'allocations chômage aux États-Unis ont considérablement augmenté par rapport aux chiffres précédents. Après la « coupure » des données lors de la fermeture du gouvernement, les demandes ont temporairement diminué. Elles ont augmenté de 44 000, soit la plus forte hausse depuis 2020. Ce chiffre est le plus élevé depuis septembre.

Le franc suisse et l'euro dominent le marché des changes aujourd'hui.

En revanche, on observe une forte baisse du dollar australien et du dollar américain. La paire EURUSD atteint son plus haut niveau depuis début octobre.

Les métaux précieux affichent de très bonnes performances aujourd'hui, les cours de l'ARGENT atteignant de nouveaux sommets historiques, avec une hausse de près de 4 %. Dans le même temps, l'OR gagne 1,3 %.

Les cryptomonnaies connaissent une baisse. Le Bitcoin coûte actuellement 90 680.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."