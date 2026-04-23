Résumé quotidien | L'aversion au risque prend le dessus 📉

Après un début de séance mitigé, Wall Street a adopté une posture défensive. Le Nasdaq a reculé de 1 %, pénalisé par une vague de ventes dans le secteur des logiciels. L'indice Russell 2000 des petites capitalisations (-0,9 %), le S&P 500 (-0,7 %) et le DJIA (-0,65 %) ont également terminé dans le rouge. Les baisses des principaux indices s'expliquent principalement par les craintes d'un retour aux hostilités au Moyen-Orient. Le ministre israélien de la Défense a déclaré que l'État était prêt à lancer une nouvelle frappe contre l'Iran et n'attendait plus que le feu vert des États-Unis. Les médias iraniens ont également fait état de la mise en service de systèmes antiaériens. La chute du secteur des logiciels s'explique par la réaction des investisseurs aux résultats de ServiceNow (NOW.US : -19 %), qui les ont déçus en ce qui concerne la monétisation des solutions d'IA. La croissance des abonnements de 22 % en glissement annuel a également été jugée « acceptable, mais sans plus ». Les indicateurs PMI américains préliminaires pour le mois d'avril ont dépassé les prévisions, tant dans le secteur manufacturier (54 contre 52,5 prévu ; un plus haut depuis quatre ans) que dans celui des services (51,3 contre 50,6 prévu). Ce résultat s'explique toutefois en grande partie par les composantes liées aux prix, qui ont poursuivi leur progression, signe d'une montée des pressions inflationnistes dans le monde des affaires. Meta (META.US), la société mère de Facebook et d'Instagram, a annoncé une réduction de 10 % de ses effectifs afin d'améliorer son efficacité. L'action recule de 2,5 %. Les indices européens ont connu une séance mitigée. Des pertes ont été enregistrées principalement par les bourses de Budapest (BUX : -1,1 %) et de Madrid (IBEX 35 : -1,1 %). Le DAX allemand (-0,15 %) et le FTSE 100 britannique (-0,19 %) ont clôturé en légère baisse, tandis que le CAC 40 français (+0,87 %) s'est démarqué avec des gains, soutenu par les excellents résultats de STMicroelectronics (+14,4 %) et de L'Oréal (+9 %). Le marché des changes a vu une forte reprise des gains du dollar (USDIDX : +0,2 %) en raison des craintes d'une nouvelle intervention militaire en Iran. L'aversion au risque a fait baisser toutes les devises du G10, en particulier les devises des antipodes (AUDUSD : -0,5 %, NZDUSD : -0,8 %). L'EURUSD a perdu 0,2 % à 1,1680. Le Brent a gagné près de 3,4 %, s'échangeant juste en dessous du seuil psychologique des 100 dollars le baril. Le NATGAS a perdu 4,25 % après la publication de stocks de l'EIA supérieurs aux prévisions. L'or a renoué avec les pertes (-0,75 % à 4 705 dollars l'once).

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."