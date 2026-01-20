Le dollar s’affaiblit fortement, tandis que l’euro et le franc suisse profitent d’un mouvement de repli hors des actifs américains.

Les indices américains reculent, pénalisés par une montée des tensions politiques entre les États-Unis et l’Europe.

L’aversion au risque domine les marchés financiers mondiaux. À l’approche de la clôture de Wall Street, les investisseurs réduisent leur exposition aux actifs risqués, sur fond de tensions diplomatiques croissantes entre Washington et plusieurs capitales européennes. Cette nervosité se traduit par un repli coordonné des actions, une baisse marquée du dollar et un regain d’intérêt pour les valeurs refuges.

📉 Marchés actions américains sous pression

Wall Street pénalisée par le risque politique

Les futures sur indices américains s’orientent majoritairement à la baisse à l’approche de la clôture. Le S&P 500 accuse la plus forte correction avec un recul de 0.8%, tandis que le Dow Jones (US30) et le Nasdaq 100 (US100) limitent légèrement la casse autour de -0.6%. Cette dynamique reflète une nette montée de l’aversion au risque.

Les investisseurs redoutent un durcissement durable des relations commerciales entre les États-Unis et l’Europe, susceptible de peser sur la croissance mondiale et sur les bénéfices des entreprises américaines fortement exposées à l’international.

Résultats d’entreprises contrastés

Sur le front microéconomique, U.S. Bancorp a pourtant publié des résultats solides au quatrième trimestre. La banque a enregistré 6.97 milliards de dollars de revenus et une hausse de 18% du bénéfice, à 2.17 milliards de dollars. Portée par une base de dépôts robuste et 4.9 milliards de dollars de revenus nets d’intérêts, elle a maintenu une marge de 3.15% tout en maîtrisant ses coûts.

Malgré ces chiffres encourageants et des perspectives de croissance modérée mais stable pour 2026, le titre ne parvient pas à contrebalancer le sentiment négatif global qui domine le marché actions.

🌍 L’Europe frappée de plein fouet par l’escalade politique

Nouvelles menaces commerciales américaines

À l’origine de cette vague de ventes, une déclaration de Donald Trump a ravivé les craintes de guerre commerciale. L’ancien président a menacé d’imposer 10% de droits de douane supplémentaires aux pays ayant déployé des forces militaires au Groenland, affirmant que ces taxes resteraient en vigueur jusqu’à la conclusion d’un accord sur la vente de l’île.

Cette annonce a provoqué une réaction immédiate des institutions européennes. Le Parlement européen a bloqué la ratification de l’accord commercial signé avec les États-Unis l’été dernier, illustrant la rapidité de la dégradation du climat diplomatique.

Réaction des marchés européens

Les bourses européennes ont clôturé la séance nettement dans le rouge. Les pertes les plus marquées ont été observées à Madrid (SPA35 : -1.7%) et Francfort (DE40 : -1.35%). Paris (FRA40 : -0.65%) et Londres (UK100 : -0.75%) ont mieux résisté, sans toutefois échapper à la correction.

Dans ce contexte, les propos de Joachim Nagel, président de la Bundesbank et membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, ont apporté un léger soutien à l’euro. Selon lui, la banque centrale est désormais proche de son objectif de stabilité des prix, un message rassurant pour les marchés obligataires et de change.

💱 Devises : retour du “Sell America” trade

Chute du dollar et rebond de l’euro

Le dollar américain subit une pression notable, l’indice dollar reculant de 0.6%. Les investisseurs se détournent des actifs libellés en dollars, qu’il s’agisse des actions ou des obligations, relançant le scénario du “Sell America” trade.

L’euro figure parmi les grands gagnants de la séance, avec une hausse de 0.75% face au billet vert, à 1.1732 sur la paire EURUSD. Le franc suisse, valeur refuge par excellence, s’apprécie également fortement (USDCHF : -1%).

Le yen à la peine malgré son statut refuge

À l’inverse, le yen japonais ne profite que marginalement de la recherche de sécurité. La décision de la Première ministre Sanae Takaichi de dissoudre le parlement japonais entretient une incertitude politique interne, limitant l’attrait de la devise nippone (USDJPY : -0.1%, EURJPY : +0.7%).

🪙 Matières premières : ruée vers l’or et rebond de l’énergie

Métaux précieux dopés par l’incertitude

Les tensions politiques et la volatilité des devises alimentent un fort rebond des métaux précieux. L’or progresse de 1.9% pour atteindre 4 760 dollars, confirmant son rôle de valeur refuge en période de turbulences géopolitiques. L’argent, plus volatil, avance plus modestement de 0.2%, à 94.45 dollars.

Gaz naturel et pétrole en nette hausse

Du côté de l’énergie, le gaz naturel (NATGAS) s’envole de près de 10%, soutenu par des prévisions météorologiques américaines moins favorables que prévu. Les prix du pétrole poursuivent également leur rebond, avec un Brent en hausse de 1% et un WTI en progression de 1.4%.

Cette dynamique reflète à la fois des facteurs climatiques, des anticipations de demande et un regain de primes de risque géopolitique.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés financiers reculent-ils aujourd’hui ?

Les marchés réagissent à une escalade des tensions politiques et commerciales entre les États-Unis et l’Europe, qui ravive les craintes de ralentissement économique mondial.

Qu’est-ce que le “Sell America” trade ?

Il s’agit d’un mouvement de vente des actifs américains, incluant actions, obligations et dollar, au profit d’actifs jugés plus sûrs ou mieux valorisés ailleurs.

Pourquoi l’or progresse-t-il fortement ?

L’or bénéficie de son statut de valeur refuge en période d’incertitude politique, de volatilité sur les marchés et de baisse du dollar.

Les tensions US-Europe peuvent-elles durer ?

Si les positions restent figées sur les questions commerciales et géopolitiques, ces tensions pourraient peser durablement sur les marchés et la confiance des investisseurs.

Quels actifs surveiller dans ce contexte ?

Les devises refuges, les métaux précieux et les secteurs défensifs sont particulièrement suivis par les investisseurs en période de forte incertitude.