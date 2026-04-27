Résumé quotidien : L'Iran cherche à conclure une trêve alors que les marchés se préparent pour mercredi

Wall Street évolue dans un climat de prudence, les principaux indices américains oscillant autour des niveaux de clôture de vendredi. Le marché manque manifestement d’un catalyseur très puissant pour lui donner une orientation claire.

Les investisseurs ont les yeux rivés sur mercredi, date à laquelle seront publiés les résultats financiers de quatre membres des « Magnificent Seven » : Alphabet, Microsoft, Amazon et Apple. Par ailleurs, la Réserve fédérale annoncera sa décision sur les taux d’intérêt le même jour. Les marchés s’attendent largement à ce que les taux restent inchangés, mais l’attention se portera surtout sur les commentaires de Jerome Powell et sur toute indication concernant l’orientation future de la politique monétaire.

Il convient également de noter que, la semaine dernière, le ministère de la Justice a retiré les poursuites engagées précédemment à l’encontre de l’actuel président de la Fed , apaisant ainsi les spéculations sur d’éventuels changements à la tête de l’institution et réduisant les attentes concernant une possible nomination de Kevin Warsh.

, apaisant ainsi les spéculations sur d’éventuels changements à la tête de l’institution et réduisant les attentes concernant une possible nomination de Kevin Warsh. Sur le plan géopolitique, l’Iran a proposé d’apaiser les tensions dans la région en réduisant la pression autour du détroit d’Ormuz, l’une des voies maritimes du pétrole les plus cruciales au monde. Selon des sources régionales, cette proposition — transmise par l’intermédiaire du Pakistan — prévoit la levée du blocus américain et une désescalade partielle des activités militaires.

l’une des voies maritimes du pétrole les plus cruciales au monde. Selon des sources régionales, cette proposition — transmise par l’intermédiaire du Pakistan — prévoit la levée du blocus américain et une désescalade partielle des activités militaires. Un élément clé du plan consiste à reporter les discussions sur le programme nucléaire iranien à une phase ultérieure des négociations , séparant ainsi de fait les efforts de désescalade à court terme du différend stratégique à plus long terme.

, séparant ainsi de fait les efforts de désescalade à court terme du différend stratégique à plus long terme. Parallèlement, Téhéran mène des consultations avec la Russie dans le cadre d’une coordination plus large concernant le conflit régional. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a également rencontré Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, déclarant que les États-Unis n’avaient pas atteint leurs objectifs militaires, ce qui, selon lui, augmente la probabilité d’une reprise des négociations.

Cependant, Donald Trump a rejeté la proposition sous sa forme actuelle, insistant sur un accord global couvrant à la fois le détroit d’Ormuz et le programme nucléaire iranien, tout en maintenant la pression sur Téhéran, bien qu’il ait également manifesté sa volonté d’engager des pourparlers directs.

tout en maintenant la pression sur Téhéran, bien qu’il ait également manifesté sa volonté d’engager des pourparlers directs. À la suite de l’échec des négociations diplomatiques, le Brent a bondi à son plus haut niveau depuis le 13 avril, dépassant brièvement les 100 dollars le baril , reflétant une hausse de la prime de risque géopolitique liée à l’escalade des tensions au Moyen-Orient.

, reflétant une hausse de la prime de risque géopolitique liée à l’escalade des tensions au Moyen-Orient. Les marchés européens ont également terminé la séance en territoire négatif , la plupart des principaux indices clôturant en baisse. Le FTSE 100 britannique a reculé de plus de 0,5 %, le CAC 40 français d’environ 0,2 % et le DAX allemand de plus de 0,1 %, tandis que l’IBEX 35 espagnol a terminé globalement inchangé.

, la plupart des principaux indices clôturant en baisse. Le FTSE 100 britannique a reculé de plus de 0,5 %, le CAC 40 français d’environ 0,2 % et le DAX allemand de plus de 0,1 %, tandis que l’IBEX 35 espagnol a terminé globalement inchangé. La pression s’est également fait sentir sur les métaux précieux , où l’or a reculé d’environ 0,9 % pour s’établir à quelque 4 700 dollars l’once, tandis que l’argent a chuté de plus de 1,5 %, testant le seuil des 75 dollars.

, où l’or a reculé d’environ 0,9 % pour s’établir à quelque 4 700 dollars l’once, tandis que l’argent a chuté de plus de 1,5 %, testant le seuil des 75 dollars. Une tendance similaire a prévalu sur le marché des cryptomonnaies, où les principaux actifs numériques ont été mis sous pression. Le Bitcoin a reculé d’environ 1,5 % pour passer sous la barre des 77 000 dollars, tandis que l’Ethereum a chuté de près de 2,5 %, glissant sous les 2 300 dollars.

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