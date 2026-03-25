Résumé quotidien : L'Iran n'est pas intéressé par le plan de paix de Trump

L'Iran a explicitement rejeté le plan en 15 points de Trump , qui visait à garantir au moins un cessez-le-feu au Moyen-Orient. Bien que le plan complet n'ait pas été rendu public (il a été transmis à l'Iran par l'intermédiaire du Pakistan), il contient probablement des exigences demandant à l'Iran d'abandonner son programme nucléaire, d'autoriser les inspecteurs de l'AIEA et d'accorder une totale liberté de navigation. En contrepartie, les États-Unis et Israël cesseraient leurs attaques et lèveraient partiellement les sanctions sur le commerce du pétrole et du gaz.

, qui visait à garantir au moins un cessez-le-feu au Moyen-Orient. Bien que le plan complet n'ait pas été rendu public (il a été transmis à l'Iran par l'intermédiaire du Pakistan), il contient probablement des exigences demandant à l'Iran d'abandonner son programme nucléaire, d'autoriser les inspecteurs de l'AIEA et d'accorder une totale liberté de navigation. En contrepartie, les États-Unis et Israël cesseraient leurs attaques et lèveraient partiellement les sanctions sur le commerce du pétrole et du gaz. Donald Trump a fait allusion à un « formidable cadeau énergétique » de la part de l’Iran. Bien qu’il n’ait fourni aucun détail, cela fait probablement référence aux ventes de pétrole iranien à l’Inde.

Bien qu’il n’ait fourni aucun détail, cela fait probablement référence aux ventes de pétrole iranien à l’Inde. L’Iran maintient qu’il entend mettre fin à cette guerre selon ses propres conditions et au moment qu’il jugera opportun. Les autorités indiquent qu’elles ne sont pas intéressées par un simple cessez-le-feu, mais plutôt par une paix globale respectant leurs conditions, telles que des réparations pour les dommages subis, un retrait total des États-Unis de la région et la levée complète des sanctions.

et au moment qu’il jugera opportun. Les autorités indiquent qu’elles ne sont pas intéressées par un simple cessez-le-feu, mais plutôt par une paix globale respectant leurs conditions, telles que des réparations pour les dommages subis, un retrait total des États-Unis de la région et la levée complète des sanctions. Un rapport récent fait état d’une attaque contre une centrale nucléaire iranienne survenue mardi. Cette situation montre que, malgré la « retenue » des États-Unis, les infrastructures critiques continuent d’être prises pour cible, ce qui pourrait signaler une escalade à grande échelle si aucun accord n’est conclu dans le délai proposé par Trump à l’Iran.

Cette situation montre que, malgré la « retenue » des États-Unis, les infrastructures critiques continuent d’être prises pour cible, ce qui pourrait signaler une escalade à grande échelle si aucun accord n’est conclu dans le délai proposé par Trump à l’Iran. Le pétrole brut WTI se consolide au-dessus de 88 dollars le baril , tandis que le Brent s’échange au-dessus de 95 dollars le baril.

, tandis que le Brent s’échange au-dessus de 95 dollars le baril. Une augmentation de près de 7 millions de barils des stocks de pétrole américains n’a pas entraîné de correction des prix. Le pétrole réagit actuellement à l’absence de désescalade et reste proche des plus bas des deux dernières séances.

n’a pas entraîné de correction des prix. Le pétrole réagit actuellement à l’absence de désescalade et reste proche des plus bas des deux dernières séances. Les cours de l’or poursuivent leur rebond , s’échangeant au-dessus de 4 500 dollars l’once alors que les chances d’une flambée durable de l’inflation s’amenuisent. Malgré le rejet du plan de paix par l’Iran, il est évident qu’au moins l’une des parties s’efforce activement de mettre fin au conflit.

, s’échangeant au-dessus de 4 500 dollars l’once alors que les chances d’une flambée durable de l’inflation s’amenuisent. Malgré le rejet du plan de paix par l’Iran, il est évident qu’au moins l’une des parties s’efforce activement de mettre fin au conflit. L'EURUSD recule par rapport au niveau de 1,1500 en raison de la nouvelle escalade au Moyen-Orient. Nous observons également une baisse des rendements américains et allemands lors de la séance d'aujourd'hui.

en raison de la nouvelle escalade au Moyen-Orient. Nous observons également une baisse des rendements américains et allemands lors de la séance d'aujourd'hui. Le Bitcoin trade autour de 70 000 dollars , avec une hausse d'environ 1 %.

, avec une hausse d'environ 1 %. Les prix à l'importation aux États-Unis ont fortement augmenté en février , avant même que le conflit en Iran ne commence. Les prix ont progressé de 1,3 % en variation mensuelle (contre des prévisions de 0,5 %), tandis que les prix à l'exportation ont également bondi de 1,5 % en variation mensuelle (contre des prévisions de 0,5 %).

, avant même que le conflit en Iran ne commence. Les prix ont progressé de 1,3 % en variation mensuelle (contre des prévisions de 0,5 %), tandis que les prix à l'exportation ont également bondi de 1,5 % en variation mensuelle (contre des prévisions de 0,5 %). L'inflation britannique pour février s'est maintenue à 3,0 % en glissement annuel , conformément aux prévisions, mais l'inflation sous-jacente a atteint 3,2 % en glissement annuel. Au Royaume-Uni, tout comme dans la zone euro, les marchés anticipent une forte probabilité de hausses des taux d’intérêt.

, conformément aux prévisions, mais l'inflation sous-jacente a atteint 3,2 % en glissement annuel. Au Royaume-Uni, tout comme dans la zone euro, les marchés anticipent une forte probabilité de hausses des taux d’intérêt. L’action Arm affiche aujourd’hui une hausse pouvant atteindre 15 % à la suite d’un changement radical de stratégie de la société. Au lieu de concéder des licences pour ses conceptions, la société a l’intention de commencer à produire ses propres processeurs AGI CPU . La société vise un chiffre d’affaires annuel de 15 milliards de dollars grâce à ces puces, Meta devant être son premier client.

à la suite d’un changement radical de stratégie de la société. Au lieu de concéder des licences pour ses conceptions, la société a l’intention de commencer à produire ses propres processeurs . La société vise un chiffre d’affaires annuel de 15 milliards de dollars grâce à ces puces, Meta devant être son premier client. Les gains à Wall Street restent limités, y compris dans le secteur technologique. Il convient de noter une pénurie croissante de produits tels que l'hélium, qui est essentiel non seulement pour la médecine, mais aussi pour la fabrication de puces ; cela pourrait avoir un impact sur les chaînes d'approvisionnement d'entreprises telles que TSMC et Nvidia.

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