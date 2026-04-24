Résumé quotidien | L'optimisme autour de l'IA, la flambée du titre Nvidia et la deuxième série de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran alimentent l'optimisme à Wall Street

- Le Nasdaq 100 gagne 1,85% et le S&P 500 avance de 0,7%.
- Nvidia progresse de près de 5% et dépasse 5 000 milliards de dollars de capitalisation.
- Bitcoin reste près de 77 500 dollars, malgré la hausse des actions américaines.
- Le Nasdaq 100 gagne 1,85% et le S&P 500 avance de 0,7%.
- Nvidia progresse de près de 5% et dépasse 5 000 milliards de dollars de capitalisation.
- Bitcoin reste près de 77 500 dollars, malgré la hausse des actions américaines.
Le Nasdaq 100 atteint un nouveau record ce vendredi, porté par les actions américaines liées aux semi-conducteurs et par la reprise des discussions entre Washington et Téhéran. Le S&P 500 inscrit aussi un plus haut historique, tandis que Nvidia franchit un nouveau seuil de valorisation en séance. La baisse du dollar soutient l’or et l’argent, mais Bitcoin reste en retrait.
Nasdaq 100 : les semi-conducteurs relancent Wall Street
Nvidia dépasse 5 000 milliards de dollars
Le Nasdaq 100 progresse de 1,85% en séance à Wall Street. Le S&P 500 gagne 0,7%. Les deux indices inscrivent de nouveaux records historiques.
Nvidia concentre une grande partie des flux. Le titre avance de près de 5%, touche un plus haut historique et porte sa capitalisation au-dessus de 5 000 milliards de dollars. Le groupe reste la principale valeur associée aux dépenses en intelligence artificielle.
La hausse se propage aux autres semi-conducteurs. AMD, Intel, Qualcomm, TSMC et KLA Corp montent aussi. Les indices boursiers américains profitent donc d’un mouvement très concentré sur la technologie.
Source: xStation5
Big Tech progresse, l’Europe reste en retrait
Les grandes valeurs technologiques accompagnent la hausse. Alphabet gagne plus de 1%, Meta avance de 2,7% et Amazon progresse de 3,2%. À l’inverse, Avis Budget chute de près de 8%, après une baisse de plus de 70% ces derniers jours.
La séance européenne est plus faible. Le CAC 40 et le FTSE reculent d’environ 0,8%. Le DAX allemand cède 0,1%, malgré une hausse de 6% de SAP.
Ce décalage montre la domination actuelle des valeurs américaines liées à l’IA. Les ETF exposés aux grandes capitalisations technologiques restent donc sensibles aux mouvements de quelques titres, en particulier Nvidia et les fabricants de puces.
Iran, dollar et Fed : les autres moteurs de la séance
Les discussions USA-Iran passent par le Pakistan
La Maison-Blanche indique que la mission liée à l’Iran entre dans une phase diplomatique. Téhéran aurait demandé une rencontre en face à face. Steve Witkoff et Jared Kushner doivent se rendre au Pakistan samedi matin pour poursuivre les discussions.
Les échanges porteraient notamment sur le détroit d’Ormuz et l’uranium enrichi. Ces deux dossiers pèsent directement sur le prix de l’énergie et sur la perception du risque géopolitique. Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif devrait aussi participer aux discussions.
Le dollar recule, l’or gagne environ 0,6% et l’argent monte de plus de 1,5%. Le bitcoin ne suit pas le mouvement des actifs risqués : il recule légèrement et reste proche de 77 500 dollars.
Powell, Michigan et inflation attendue
Jeanine Pirro, procureure fédérale américaine, a mis fin à l’enquête pénale visant Jerome Powell. Cette décision facilite la procédure autour de son successeur potentiel à la tête de la Fed. Le dossier reste sensible, car les critiques de Donald Trump envers la banque centrale alimentent le débat sur son indépendance.
L’indice final de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan ressort à 49,8, au-dessus du consensus de 48,5 et de l’estimation précédente de 47,6. L’indice des anticipations des consommateurs atteint 48,1, contre 47,7 attendu. Les conditions actuelles montent à 52,5, au-dessus des 51,0 anticipés.
Les anticipations d’inflation donnent un signal mixte. À un an, elles reculent à 4,7%, contre 4,8% attendu. À cinq ans, elles montent à 3,5%, au-dessus de la prévision de 3,4%. Pour la Fed, cette divergence complique la lecture de l’économie américaine.
❓ FAQ
Pourquoi le Nasdaq 100 atteint-il un record aujourd’hui ?
Le Nasdaq 100 monte grâce aux semi-conducteurs, surtout Nvidia. La détente diplomatique autour de l’Iran soutient aussi l’appétit pour les grandes valeurs américaines.
Pourquoi Nvidia pèse-t-il autant sur les indices américains ?
Nvidia dépasse 5 000 milliards de dollars de capitalisation. Avec une telle taille, chaque mouvement du titre influence fortement le Nasdaq 100 et le S&P 500.
Pourquoi le bitcoin baisse-t-il alors que Wall Street monte ?
Bitcoin reste proche de 77 500 dollars et ne profite pas du record des actions. Les flux semblent davantage concentrés sur les semi-conducteurs et les grandes valeurs technologiques.
Que signifie l’indice de confiance du Michigan ?
L’indice mesure le moral des ménages américains. Une lecture à 49,8 reste faible, mais elle dépasse les attentes et l’estimation précédente.
Pourquoi les discussions USA-Iran comptent-elles pour les marchés ?
Le détroit d’Ormuz est un passage clé pour l’énergie mondiale. Toute détente sur ce dossier peut peser sur les primes de risque liées au pétrole, au dollar et aux métaux précieux.
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