Les marchés financiers mondiaux affichent une dynamique contrastée mais globalement constructive, dominée par l’optimisme autour de la technologie et des semi-conducteurs, tandis que les matières premières et les cryptomonnaies évoluent de façon plus hésitante. Les données macroéconomiques américaines solides renforcent le dollar, pesant sur l’euro et certaines classes d’actifs.

🇪🇺 Europe : performances contrastées entre secteurs

Indices partagés sur les places européennes

Au cours de la séance européenne, les gains ont dominé dans plusieurs pays. Le DAX allemand a clôturé en hausse de 0,26%, tandis que le FTSE britannique a progressé de 0,54%. En revanche, le CAC40 français a reculé de plus de 0,4%, pénalisé par la faiblesse de certains poids lourds du luxe.

Cette divergence illustre une rotation sectorielle persistante, les investisseurs privilégiant les valeurs industrielles et technologiques au détriment des secteurs plus cycliques ou sensibles à la consommation mondiale.

ASML brille, le luxe sous pression

ASML s’est distinguée avec une envolée de plus de 6%, portée par les excellents résultats de TSMC, qui renforcent les perspectives de la chaîne mondiale des semi-conducteurs. À l’inverse, Richemont a chuté de près de 2,5%, malgré des résultats jugés solides, signe d’un marché plus exigeant sur les valorisations du luxe.

🇺🇸 Wall Street : la technologie en moteur

Les indices US accélèrent avant l’ouverture

Les contrats à terme américains affichent une nette progression. Le Nasdaq 100 (US100) se démarque avec une hausse de plus de 1%, se rapprochant du seuil symbolique des 26 000 points, soutenu par le rallye des valeurs technologiques. Le S&P 500 (US500) progresse également de 0,7%.

[Graphique à insérer ici : évolution des futures Nasdaq 100 et S&P 500 – source xStation5]

Les semi-conducteurs restent le principal moteur, alimentés par les résultats de TSMC (+35% de croissance annuelle du chiffre d’affaires) et par la forte progression de KLA Corp, dont l’action gagne près de 9% après des commentaires positifs de Wells Fargo et Morgan Stanley sur la demande en mémoire.

Résultats bancaires contrastés

Dans le secteur financier, BlackRock bondit de plus de 6% après avoir publié un bénéfice par action et des revenus supérieurs aux attentes, avec des actifs sous gestion record dépassant 14 000 milliards de dollars. Goldman Sachs gagne environ 4% après ses résultats trimestriels, tandis que Morgan Stanley progresse plus modestement (+0,2%), malgré une publication solide.

💵 Dollar fort et pression sur l’euro

Des statistiques américaines très solides

Les données macroéconomiques américaines publiées aujourd’hui soutiennent clairement le dollar. Les prix à l’exportation augmentent de 0,5% sur un mois, tandis que les prix à l’importation progressent de 0,4%, à contre-courant des attentes. Les inscriptions hebdomadaires au chômage tombent à 198 000, confirmant la résilience du marché du travail.

Les indices régionaux d’activité surprennent également fortement à la hausse, avec un Philly Fed à 12,6 et un Empire State à 7,7, bien au-dessus des prévisions.

EUR/USD proche d’un support clé

Dans ce contexte, l’EUR/USD recule de près de 0,3% et se rapproche de la zone des 1,16, où se situe un support technique majeur, la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200) sur le graphique journalier, déjà respectée à deux reprises fin 2025.

🛢️ Matières premières : pétrole sous pression, gaz en rebond

Le pétrole corrige après un apaisement géopolitique

Les prix du pétrole chutent de près de 3% après des informations indiquant que Donald Trump aurait renoncé in extremis à une frappe contre l’Iran. Le Brent reste sous les 64 dollars le baril, effaçant une partie du rebond récent lié aux tensions géopolitiques.

Le gaz naturel soutenu par la météo

Les contrats à terme sur le gaz naturel Henry Hub se redressent après une réaction initialement négative aux données de stocks de l’EIA, qui montrent un retrait de 71 bcf, inférieur aux attentes. Les anticipations de températures plus froides soutiennent néanmoins les prix.

[Graphique à insérer ici : évolution du pétrole Brent et du gaz naturel – source xStation5]

₿ Cryptomonnaies : consolidation malgré des flux positifs

Bitcoin en léger repli

Le Bitcoin recule d’environ 1%, passant sous les 96 000 dollars, malgré des performances solides sur les marchés actions. Les ETF Bitcoin de BlackRock et Fidelity ont pourtant enregistré des flux nets combinés de 770 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont attiré 175 millions de dollars.

Les données on-chain montrent une amélioration de la demande spot et une baisse des ventes des détenteurs de long terme, même si le marché des options reste prudent.