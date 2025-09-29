Résumé quotidien : La Big Tech maintient ses gains à Wall Street, l'or poursuit sa remontée grâce à la faiblesse du dollar (29.09.2025)

Wall Street se dirige vers la fin de la séance en territoire modérément positif. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ( US100 : +0,5 % ) et le S&P 500 ( US500 : +0,2 % ) sont en hausse, l'US2000 est stable et l'US30 est en légère baisse (-0,05 %).

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ( ) et le S&P 500 ( ) sont en hausse, l'US2000 est stable et l'US30 est en légère baisse (-0,05 %). La probabilité d'un arrêt des activités du gouvernement américain augmente, ce qui signifie que la plupart des agences fédérales suspendraient leurs activités si le Congrès ne parvenait pas à adopter un budget avant mercredi. Un arrêt des activités réduirait les services publics et laisserait environ 800 000 employés fédéraux sans salaire. Pour les marchés, une conséquence particulièrement importante serait le report de la publication du rapport NFP de vendredi, que le BLS ne publierait pas à temps en cas de fermeture. Trump a menacé de licencier définitivement des employés fédéraux si le budget n'était pas approuvé.

Un arrêt des activités réduirait les services publics et laisserait environ 800 000 employés fédéraux sans salaire. Pour les marchés, une conséquence particulièrement importante serait le report de la publication du rapport NFP de vendredi, que le BLS ne publierait pas à temps en cas de fermeture. Trump a menacé de licencier définitivement des employés fédéraux si le budget n'était pas approuvé. L'indice manufacturier de la Fed de Dallas a chuté brutalement à -8,7 points en septembre 2025, bien en dessous des prévisions de Bloomberg qui tablaient sur -1 point.

Les marchés boursiers européens ont commencé la semaine en hausse. Le FTSE 100 a progressé de 0,15 %, le CAC 40 français a gagné 0,1 %, l'AEX néerlandais a pris la tête avec une hausse de 0,36 % et le DAX allemand a gagné 0,15 %.

L'inflation espagnole pour septembre 2025 a été inférieure aux attentes. L'IPC annuel a augmenté de 2,9 % (prévision : 3,1 %), tandis que les prix ont baissé de 0,4 % en glissement mensuel. L'IPC de base a augmenté de 2,3 % en glissement annuel, soit légèrement moins que le mois précédent.

Le sentiment économique dans la zone euro pour septembre 2025 a atteint 95,5 points, légèrement au-dessus des prévisions (95,2) et du chiffre précédent (95,2). La confiance des consommateurs s'est améliorée pour atteindre -14,9 points (prévision : -14,9), tandis que le climat industriel est resté stable à -10,3 (prévision : -10,9). Cependant, le secteur des services a affiché des résultats plus faibles, ce qui suggère des déséquilibres persistants dans l'économie.

Sur le marché des changes, le dollar américain continue de subir une pression à la baisse (USDIDX : -0,2 %) en raison des risques de fermeture. Le yen japonais est la devise qui profite le plus de cette incertitude, s'échangeant aujourd'hui comme la devise la plus forte du G10 (USDJPY : -0,6 %, EURJPY : -0,4 %). L'AUDUSD gagne 0,4 % avant la décision de la RBA, tandis que les devises nordiques sont à la traîne, en particulier la couronne norvégienne, corrélée au pétrole (USDNOK : +0,2 %).

Le yen japonais est la devise qui profite le plus de cette incertitude, s'échangeant aujourd'hui comme la devise la plus forte du G10 (USDJPY : -0,6 %, EURJPY : -0,4 %). L'AUDUSD gagne 0,4 % avant la décision de la RBA, tandis que les devises nordiques sont à la traîne, en particulier la couronne norvégienne, corrélée au pétrole (USDNOK : +0,2 %). Le brut WTI recule de plus de 3 % en raison des craintes que l'OPEP+ n'augmente sa production au-delà des 137 000 barils par jour prévus à partir de novembre, ce qui pourrait entraîner une offre excédentaire. Les analystes prévoient que cet excédent pourrait faire baisser les prix du pétrole à 50-60 dollars le baril. Les investisseurs attendent les décisions de l'OPEP et les commentaires du ministre saoudien de l'Énergie.

ce qui pourrait entraîner une offre excédentaire. Les analystes prévoient que cet excédent pourrait faire baisser les prix du pétrole à 50-60 dollars le baril. Les investisseurs attendent les décisions de l'OPEP et les commentaires du ministre saoudien de l'Énergie. Le sentiment à l'égard des cryptomonnaies reste relativement optimiste, en partie grâce à l'amélioration du sentiment à Wall Street. Les principales cryptomonnaies sont en hausse malgré les sorties de fonds des ETF : le Bitcoin gagne 2,7 % à 114 200 dollars, et l'Ethereum progresse de 2,6 % à 4 160 dollars.

en partie grâce à l'amélioration du sentiment à Wall Street. Les principales cryptomonnaies sont en hausse malgré les sorties de fonds des ETF : et l'Ethereum progresse de 2,6 % à 4 160 dollars. Les métaux précieux continuent de progresser. L'or est en hausse de plus de 1,6 %, approchant la barre psychologique des 4 000 dollars l'once (actuellement à 3 830 dollars). L'argent et le platine progressent également, avec respectivement 1,5 % et 1 % de hausse.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."