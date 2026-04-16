Résumé quotidien | la hausse des cours du pétrole pèse sur l'EURUSD, tandis que la tendance haussière se poursuit à Wall Street

Les indices boursiers américains affichent aujourd’hui des gains malgré un début de séance morose. Les actions de Microsoft, AMD, Intel et Oracle se démarquent nettement sur le marché américain, tandis que celles de TSMC et d’ASML sont en baisse malgré de très solides résultats trimestriels. Le secteur pétrolier et gazier affiche également de bonnes performances, dans un contexte où les cours du pétrole progressent de 5 %.
La hausse des cours du pétrole limite les gains de la paire EUR/USD, qui recule à 1,177, alors même qu’un sentiment de risque positif devrait normalement soutenir son appréciation. Ces derniers jours, toutefois, cela n’a pas été le cas, le marché étant de plus en plus convaincu qu’un accord entre les États-Unis et l’Iran est encore loin d’être finalisé. Cela soulève des inquiétudes à moyen terme concernant les tensions géopolitiques et le risque de restrictions des exportations via des voies de communication clés telles que le détroit d’Ormuz ou Bab el-Mandeb.
Les données macroéconomiques américaines publiées aujourd’hui se sont révélées meilleures que prévu, renforçant l’idée que la Fed devrait s’abstenir de prendre des décisions de politique monétaire accommodantes dans un avenir proche, en particulier si les cours du pétrole se maintiennent autour de 100 dollars ou plus, comme c’est le cas aujourd’hui.
- Demandes initiales d'allocations chômage : 207 000 (prévision : 213 000 ; précédent : 218 000)
- Demandes continues d'allocations chômage : 1 818 000 (prévision : 1 810 000 ; précédent : 1 787 000)
- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (avril) : 26,7 (prévision : 10,3 ; précédent : 18,1)
Le Bitcoin a reculé sous les 74 000 dollars et a une nouvelle fois été repoussé au niveau de la zone de résistance clé comprise entre 74 000 et 75 000 dollars. Les cryptomonnaies semblent perdre de leur élan malgré la reprise en cours sur les marchés boursiers mondiaux, le Bitcoin ayant reculé de près de 15 % depuis le début de l'année, contre une hausse d'environ 2,5 % pour le S&P 500 et de 4 % pour le Nasdaq 100.
Les dirigeants des États arabes du Golfe et d'Europe estiment qu'il faudrait environ six mois pour finaliser un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran. Ils exhortent les deux parties à prolonger le cessez-le-feu actuel afin de laisser plus de temps aux négociations. Les États du Golfe continuent de croire que l’Iran cherche à se doter de capacités nucléaires, malgré les récentes frappes américaines et israéliennes. Selon des responsables régionaux, tout accord devrait empêcher l’Iran d’enrichir de l’uranium et interdire les missiles balistiques à longue portée.
Les dirigeants du Golfe sont largement opposés à une reprise des combats et privilégient une solution diplomatique menée par les États-Unis. L’une des principales exigences est la réouverture immédiate du détroit d’Ormuz afin de rétablir les flux énergétiques. Des responsables ont averti en privé qu’une crise alimentaire mondiale pourrait s’aggraver si la voie navigable restait fermée au-delà du mois prochain. Les prix de l’énergie pourraient continuer à augmenter si le conflit se prolongeait au-delà du calendrier de négociation proposé.
Le DAX et le FTSE ont progressé d’environ 0,3 %, tandis que le CAC 40 français a légèrement reculé. Dans la zone euro, l’inflation mensuelle mesurée par l’IPCH s’est établie à 1,7 %, légèrement au-dessus des prévisions, tandis que l’IPC annuel a atteint 2,6 %, dépassant également légèrement les attentes. Cela pourrait indiquer que les pressions sur les prix persistent, bien qu’elles restent à des niveaux modérés. Dans l’ensemble, les indices européens ont clôturé la séance en légère hausse.
Les données macroéconomiques en provenance de Chine ont dressé un tableau mitigé de l’économie. La croissance du PIB s'est accélérée pour atteindre 5,0 % en glissement annuel, dépassant nettement les attentes et indiquant une activité économique solide. Dans le même temps, la production industrielle a augmenté de 5,7 % en glissement annuel, dépassant également les prévisions. En revanche, les ventes au détail ont ralenti à 1,7 % en glissement annuel, et le taux de chômage a augmenté à 5,4 %, ce qui pourrait signaler un affaiblissement de la demande des consommateurs.
Source: xStation5
📈Le rebond de l'indice US100 se poursuit
BREAKING : Le prix du pétrole remonte à 100 dollars alors que des responsables du Golfe et d'Europe estiment que les États-Unis auront besoin de six mois pour conclure un accord avec l'Iran
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