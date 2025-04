Résumé quotidien : la pause dans les négociations sur les tarifs douaniers ravive les espoirs du marché

Les valeurs technologiques se sont redressées après que Trump a suspendu les droits d'importation sur les smartphones, les ordinateurs et autres appareils électroniques, bien qu'il ait averti que l'exemption était temporaire et que de nouveaux droits de douane sur les semi-conducteurs pourraient être annoncés dans la semaine. Le NASDAQ 100 a gagné 0,38 %, le S&P 500 a augmenté de 0,78 % tandis que le Dow Jones a progressé de 0,68 %.

après que Trump a suspendu les droits d'importation sur les smartphones, les ordinateurs et autres appareils électroniques, bien qu'il ait averti que l'exemption était temporaire et que de nouveaux droits de douane sur les semi-conducteurs pourraient être annoncés dans la semaine. Le NASDAQ 100 a gagné 0,38 %, le S&P 500 a augmenté de 0,78 % tandis que le Dow Jones a progressé de 0,68 %. Les marchés du pétrole ont fluctué , le WTI tradeant près de 61 dollars le baril et le Brent sous les 65 dollars, pris entre les exemptions tarifaires temporaires de Trump et la perspective d'une augmentation des exportations de brut iranien à la suite des négociations nucléaires « constructives » à Oman.

, le WTI tradeant près de 61 dollars le baril et le Brent sous les 65 dollars, pris entre les exemptions tarifaires temporaires de Trump et la perspective d'une augmentation des exportations de brut iranien à la suite des négociations nucléaires « constructives » à Oman. Les anticipations d'inflation augmentent , les Américains anticipant désormais une inflation de 3,6 % l'année prochaine (contre 3,1 %), selon l'enquête de la Fed de New York sur les anticipations des consommateurs, atteignant des niveaux jamais vus depuis octobre 2023.

, les Américains anticipant désormais une inflation de 3,6 % l'année prochaine (contre 3,1 %), selon l'enquête de la Fed de New York sur les anticipations des consommateurs, atteignant des niveaux jamais vus depuis octobre 2023. Le président de la Fed, Jerome Powell, met en garde contre l'impact des droits de douane, qualifiant la nouvelle politique de « l'un des plus grands chocs à avoir affecté l'économie américaine depuis des décennies » et prévoyant que l'inflation pourrait atteindre un pic de près de 5 % sous le taux de droits de douane moyen actuel de 25 %, ce qui pourrait nécessiter des réductions de taux plus précoces et plus importantes si un ralentissement économique s'ensuit.

droits de douane, qualifiant la nouvelle politique de « l'un des plus grands chocs à avoir affecté l'économie américaine depuis des décennies » et prévoyant que l'inflation pourrait atteindre un pic de près de 5 % sous le taux de droits de douane moyen actuel de 25 %, ce qui pourrait nécessiter des réductions de taux plus précoces et plus importantes si un ralentissement économique s'ensuit. Selon le WSJ, le Royaume-Uni, l'Australie et la Corée du Sud doivent être prioritaires pour les accords commerciaux.

pour les accords commerciaux. Le dollar s'affaiblit à son plus bas niveau depuis six mois , l'USDIDX ayant baissé de 8,29 % depuis le début de l'année, se dirigeant vers sa plus forte baisse annuelle depuis 2017, les traders se positionnant pour une nouvelle faiblesse dans un contexte d'incertitude politique commerciale.

, l'USDIDX ayant baissé de 8,29 % depuis le début de l'année, se dirigeant vers sa plus forte baisse annuelle depuis 2017, les traders se positionnant pour une nouvelle faiblesse dans un contexte d'incertitude politique commerciale. Goldman Sachs a annoncé de très bons résultats pour le premier trimestre , avec un bond de 15 % de son bénéfice net, grâce à des revenus records sur les actions, les traders ayant profité de la volatilité du marché.

, avec un bond de 15 % de son bénéfice net, grâce à des revenus records sur les actions, les traders ayant profité de la volatilité du marché. Les entrées de fonds des ETF chinois sur l'or augmentent , dépassant toutes les entrées du premier trimestre en seulement onze jours d'avril (29,1 tonnes), et surpassant les entrées de fonds des fonds cotés aux États-Unis (27,8 tonnes) alors que l'or atteint un niveau record de 3 245,42 $ l'once.

, dépassant toutes les entrées du premier trimestre en seulement onze jours d'avril (29,1 tonnes), et surpassant les entrées de fonds des fonds cotés aux États-Unis (27,8 tonnes) alors que l'or atteint un niveau record de 3 245,42 $ l'once. Nvidia annonce une importante relance de sa production aux États-Unis en s'engageant à produire des puces IA en Arizona et à construire des superordinateurs au Texas, prévoyant de réaliser jusqu'à un demi-billion de dollars d'infrastructures IA au niveau national d'ici quatre ans.

aux États-Unis en s'engageant à produire des puces IA en Arizona et à construire des superordinateurs au Texas, prévoyant de réaliser jusqu'à un demi-billion de dollars d'infrastructures IA au niveau national d'ici quatre ans. LVMH publie des résultats décevants pour le premier trimestre , avec des ventes organiques en baisse de 3 % à 20,31 milliards d'euros, contre une croissance attendue de 2 %, ce qui fait chuter le cours de l'action, son segment clé Mode et Maroquinerie ayant reculé de 5 %.

, avec des ventes organiques en baisse de 3 % à 20,31 milliards d'euros, contre une croissance attendue de 2 %, ce qui fait chuter le cours de l'action, son segment clé Mode et Maroquinerie ayant reculé de 5 %. Intel vend une participation majoritaire dans Altera en acceptant de céder 51 % de son activité de puces programmables à Silver Lake pour 4,46 milliards de dollars, valorisant Altera à 8,75 milliards de dollars, soit près de la moitié de ce qu'Intel a payé en 2015, alors que le nouveau PDG Lip-Bu Tan s'efforce de rationaliser le fabricant de puces en difficulté.

en acceptant de céder 51 % de son activité de puces programmables à Silver Lake pour 4,46 milliards de dollars, valorisant Altera à 8,75 milliards de dollars, soit près de la moitié de ce qu'Intel a payé en 2015, alors que le nouveau PDG Lip-Bu Tan s'efforce de rationaliser le fabricant de puces en difficulté. Les crypto-monnaies progressent grâce à l'optimisme du marché. Le bitcoin augmente de 1,22 % pour atteindre 84 500 $, tandis que l'ethereum gagne 3 % et atteint 1 638 $.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."