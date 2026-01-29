Les investisseurs attendent avec prudence les résultats d’Apple après la clôture de Wall Street.

Or, argent et cryptomonnaies corrigent , tandis que le pétrole grimpe sur fond de risque géopolitique.

Les indices US tentent de se stabiliser , mais le Nasdaq reste sous forte pression.

La chute de Microsoft (-12%) accentue la correction sur la tech mondiale.

Les marchés européens clôturent en ordre dispersé , plombés par SAP et la technologie.

La séance boursière a été marquée par une aversion au risque généralisée, tant en Europe qu’aux États-Unis. Les inquiétudes liées à la technologie, aux dépenses d’investissement en IA et à la géopolitique ont dominé les échanges, provoquant des rotations sectorielles brutales et une volatilité accrue sur l’ensemble des classes d’actifs.

🇪🇺 Europe : SAP et la tech allemande sous pression

Le DAX lourdement pénalisé par SAP

En Europe, le sentiment a été contrasté. Le DAX allemand a chuté de plus de 2%, plombé par l’effondrement de SAP, sanctionné après des résultats jugés décevants sur le backlog cloud. Les craintes sur la demande future pour les solutions logicielles du groupe ont ravivé les doutes sur l’ensemble du secteur technologique européen.

À l’inverse, la Bourse de Londres (FTSE) a progressé de justesse, gagnant près de 0.2%, tandis que le CAC40 français a terminé quasi inchangé, illustrant une certaine résilience des valeurs défensives.

Une tech européenne fragilisée

La correction de SAP s’inscrit dans un mouvement plus large de défiance envers les valeurs logicielles, alimenté par les événements outre-Atlantique. Les investisseurs réduisent leur exposition à un secteur désormais perçu comme vulnérable à un ralentissement des dépenses en technologie.

🇺🇸 Wall Street : Microsoft déclenche une onde de choc

La chute de Microsoft amplifie le risk-off

Aux États-Unis, la situation s’est nettement dégradée après une baisse de plus de 10% de Microsoft, désormais proche de -12%. Le marché craint que les CAPEX liés à l’IA deviennent excessifs, comprimant les marges futures même pour les géants du secteur.

Cette correction a entraîné l’ensemble du secteur logiciel et pesé lourdement sur les indices, malgré la forte hausse de Meta Platforms (+10%), insuffisante pour inverser la tendance globale.

Indices US : tentative de stabilisation

Le Nasdaq 100 (US100) a initialement plongé de 2.2%, avant de limiter ses pertes autour de -1.6%, suggérant une tentative fragile de stabilisation.

Le Dow Jones (US30) se montre le plus résilient, soutenu par des valeurs industrielles et défensives, tandis que le S&P 500 (US500) recule d’environ 0.8%. Parmi les grandes capitalisations, Meta, IBM, Lockheed Martin et Caterpillar se distinguent à la hausse, toutes ayant publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

🪙 Métaux précieux et cryptos : la correction s’étend

Or et argent sous pression après des sommets

La vague de ventes s’est étendue à d’autres actifs récemment en forte hausse. L’or a corrigé depuis son record historique proche de 5 600$ l’once, revenant vers 5 350$.

L’argent, plus volatil, a rebondi après avoir brièvement touché 106$, et s’échange désormais autour de 115$, signe d’une nervosité persistante.

Cryptomonnaies : Bitcoin et Ethereum en net repli

Les cryptomonnaies évoluent également sous pression. Le Bitcoin recule de plus de 5%, sous les 84 000$, tandis que l’Ethereum perd environ 6%, autour de 2 850$. Cette dynamique confirme leur statut d’actifs à bêta élevé, sensibles aux phases de risk-off.

🛢️ Énergie : pétrole en hausse, gaz volatil

Le pétrole grimpe sur fond de tensions avec l’Iran

À contre-courant, les prix du pétrole progressent de près de 3%, se rapprochant du seuil des 70$ le baril. Les marchés intègrent une probabilité accrue de frappe américaine contre l’Iran, après le déploiement massif de forces navales US dans la région et les déclarations fermes de Donald Trump.

Gaz naturel : réaction modérée au rapport EIA

Du côté du gaz naturel, les données de l’EIA montrent un retrait des stocks de -242 bcf, très proche des attentes. Les prix ont initialement reculé, avant de rebondir en soirée vers 3.85$ par MMBtu, illustrant un marché bien équilibré mais toujours volatil.

💱 Devises : l’euro se stabilise

Sur le marché des changes, l’EURUSD a défendu la zone des 1.19 et tente de se redresser progressivement au-dessus de 1.195. Cette stabilité relative contraste avec la volatilité observée sur les actifs risqués.

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi les marchés sont-ils aussi volatils aujourd’hui ?

La combinaison de résultats décevants dans la tech, de craintes sur les CAPEX IA et de tensions géopolitiques alimente l’aversion au risque.

La chute de Microsoft est-elle un signal macro ?

Elle est perçue comme un avertissement sur la rentabilité future des investissements massifs en IA.

Pourquoi le Dow Jones résiste mieux ?

Il est moins exposé à la technologie et bénéficie de valeurs industrielles et défensives.

Les métaux précieux restent-ils haussiers ?

La tendance de fond reste positive, mais des corrections techniques sont probables après des hausses extrêmes.

Les cryptos peuvent-elles rebondir rapidement ?

Elles restent très corrélées au sentiment de marché et dépendront d’un retour du risk-on.