Les indices boursiers mondiaux affichent un net rebond ce jeudi suite à l'apaisement des tensions macroéconomiques majeures. Le soulagement consécutif aux annonces de la Réserve fédérale américaine s'associe à la signature d'un accord de paix historique entre les États-Unis et l'Iran. Les investisseurs se tournent de nouveau vers les actions américaines et européennes en séance, provoquant une hausse globale des capitalisations.

Indices boursiers : Wall Street et l'Europe se redressent

Le soulagement des marchés américains après la Fed

La pression accumulée avant la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale s'est totalement évaporée sur Wall Street. Les contrats à terme sur le Nasdaq mènent la hausse des indices américains avec une progression de 2,0% après le roulement des contrats. L'indice Russell 2000 dédié aux petites capitalisations suit cette tendance positive avec un gain de 1,3% en pré-marché.

Les grands indices de la place new-yorkaise confirment ce retour de l'appétit pour le risque en séance sur Wall Street. L'indice élargi S&P 500 s'adjuge 0,9% tandis que le Dow Jones Industrial Average progresse plus modestement de 0,2%. La stabilisation du marché du travail soutient également cette tendance positive à court terme. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué de 4 000 pour s'établir à 226 000, un niveau conforme aux attentes.

Cette solidité de l'emploi américain dissipe les craintes immédiates d'une dégradation économique brutale aux États-Unis. Les demandes continues d'allocations progressent légèrement pour atteindre 1,81 million de bénéficiaires. Ce chiffre indique un ralentissement marginal du retour à l'emploi pour les travailleurs licenciés. L'orientation générale reste néanmoins favorable aux actifs risqués et aux actions cycliques américaines.

Une trajectoire divergente sur les places européennes

Les places boursières du Vieux Continent enregistrent une séance de reprise malgré des performances locales contrastées. L'Euro Stoxx 50 progresse de 1,4% en séance, entraîné par le dynamisme des principales places de la zone euro. En France, l'indice CAC 40 s'établit également en hausse de 1,4% grâce au rebond technique de ses composantes majeures. Le FTSE MIB italien gagne 1,1% tandis que le DAX allemand progresse de 1,0%.

Le compartiment ibérique reste en retrait par rapport au reste de la zone euro en cours de journée. Les contrats à terme sur l'IBEX 35 espagnol s'affichent stables et ne participent pas au mouvement haussier global. Hors de la zone euro, le FTSE 100 de Londres recule de 0,3% sous l'effet des décisions de sa banque centrale. En Pologne, l'indice WIG20 subit une baisse plus lourde et cède 1,5% face à ses pairs continentaux.

L'analyse des flux montre que les choix des investisseurs se concentrent sur les zones géographiques les plus exposées au commerce mondial. L'amélioration géopolitique au Moyen-Orient favorise la baisse des primes de risque sur le continent. Les arbitrages sectoriels pénalisent toutefois les indices boursiers fortement pondérés en valeurs de rendement ou en matières premières. La divergence entre les indices européens reflète ces rééquilibrages de portefeuilles en cours de journée.

Actualité des entreprises et décisions des banques centrales

Les puces et l'intelligence artificielle bousculent la tech

Le géant américain Amazon modifie sa stratégie matérielle en ouvrant des discussions pour vendre ses puces personnalisées Trainium. Cette initiative vise directement les centres de données externes afin de concurrencer le monopole de Nvidia. AWS passe ainsi d'un modèle d'infrastructure interne fermé à une commercialisation directe sur le marché mondial des semi-conducteurs. Cette diversification pourrait fragmenter l'offre de matériel technologique et modifier l'équilibre du secteur à long terme.

De son côté, le dirigeant sortant d'Apple, Tim Cook, avertit d'une hausse inévitable du prix des appareils électroniques. La hausse des coûts des puces mémoire et les perturbations de la chaîne d'supprovisionnement en hélium au Moyen-Orient pèsent sur la rentabilité. Les prix mondiaux des smartphones pourraient bondir de 20% dans les prochains mois. Cette situation ajouterait jusqu'à 150 dollars au prix final du futur iPhone 18 de la marque.

Le secteur du conseil informatique subit par ailleurs une correction brutale suite aux annonces de la société Accenture. L'entreprise chute de 16,7% après avoir manqué ses prévisions de chiffre d'affaires au troisième trimestre. La direction réduit ses perspectives de croissance annuelle dans une fourchette comprise entre 3% et 4%. Cette révision provoque des ventes massives dans le secteur par crainte que l'adoption de l'intelligence artificielle générative ne réduise les budgets informatiques traditionnels.

Le resserrement monétaire persiste en Europe malgré le calme sur l'énergie

Le constructeur automobile BMW abaisse ses prévisions de marge opérationnelle pour la division automobile à un niveau historiquement bas. La direction prévoit désormais une marge comprise entre 1% et 3% pour l'exercice 2026, contre 4% à 6% initialement. Le groupe subit l'effondrement de ses ventes en Chine et la hausse des coûts énergétiques opérationnels. Cette annonce entraîne les titres Mercedes-Benz et Volkswagen à la baisse à Francfort.

Sur le front de la politique monétaire, la Banque d'Angleterre maintient son taux d'intérêt de référence à 3,75%. La décision s'est faite par un vote de sept voix contre deux, révélant une orientation stricte de l'institution. Les membres minoritaires ont voté en faveur d'une hausse des taux face aux pressions inflationnistes persistantes. La réouverture récente du détroit d'Hormuz ne suffit pas à calmer les inquiétudes sur la trajectoire des salaires au Royaume-Uni.

La Banque nationale suisse opte pour le statu quo et maintient son taux directeur à 0,0% pour le quatrième trimestre consécutif. Le président Martin Schlegel se dit prêt à intervenir sur le marché des changes pour limiter l'appréciation excessive du franc suisse. En Norvège, la Norges Bank garde son taux à 4,25% mais signale une hausse future pour freiner l'inflation. Du côté des matières premières, le contrat sur le gaz naturel progresse de 2,9% après la publication d'un rapport hebdomadaire inférieur aux attentes sur les stocks américains.

❓ FAQ sur l'actualité du jour

Pourquoi les indices boursiers américains progressent-ils après la réunion de la Fed ? La diminution des incertitudes monétaires après les déclarations de la Réserve fédérale américaine libère une part de l'aversion au risque sur Wall Street. Les investisseurs perçoivent positivement la stabilisation des indicateurs de l'emploi et l'atténuation des risques géopolitiques mondiaux.

Quel est l'impact de la baisse des ventes de BMW sur les actions automobiles ? La révision à la baisse des prévisions de marge opérationnelle de BMW pèse lourdement sur l'ensemble du secteur en Europe. La baisse de la demande sur le marché chinois et la hausse des coûts de l'énergie réduisent la rentabilité à court terme des constructeurs.

Comment s'exposer aux indices boursiers mondiaux dans ce contexte macroéconomique ?

L'exposition aux grandes capitalisations internationales peut s'envisager par le biais de paniers d'actions ou de fonds indiciels cotés. Ces supports permettent de répliquer la performance de zones géographiques spécifiques comme l'Europe ou le marché américain sans concentrer le risque sur une seule entreprise.