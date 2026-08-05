Actualités cryptos : Bitcoin fait fi de l'optimisme qui règne à Wall Street. Le marché haussier des cryptomonnaies est-il sur le point de revenir ?

Bien que Bitcoin ait réussi à défendre la zone des 60 000 dollars ces derniers mois, la participation au marché reste relativement modérée. Les entrées dans les ETF ne se sont améliorées que récemment, tandis que l’activité sur le marché au comptant manque encore de la vigueur généralement associée à un renversement haussier durable. Les investisseurs semblent actuellement plus attirés par les actions, voire les métaux précieux, que par les actifs numériques. Tant que le Bitcoin restera en dessous de 70 000 dollars, il sera difficile d’affirmer qu’un renversement de tendance décisif a commencé.

D’ici là, une nouvelle phase de capitulation, peut-être la dernière, ne peut être exclue. Une telle évolution pourrait entraîner Bitcoin vers la zone des 45 000 dollars, où son cours s’approcherait d’environ -1,5 écart-type par rapport à sa moyenne à long terme. Historiquement, ce niveau a souvent marqué la limite inférieure des marchés baissiers du Bitcoin et a constitué une zone d’accumulation attractive au cours des cycles précédents.

D’un point de vue cyclique, le marché des cryptomonnaies se trouve actuellement dans une situation assez familière. Si les cycles précédents du marché du Bitcoin continuent de servir de référence utile, la première phase significative d’une nouvelle reprise pourrait débuter vers novembre ou décembre de cette année.

Ce catalyseur, cependant, ne s’est pas encore matérialisé, ni dans un sens ni dans l’autre. Alors que le S&P 500 continue d’atteindre de nouveaux sommets historiques et que le dollar américain s’est sensiblement affaibli, le Bitcoin n’a toujours pas réussi à trouver suffisamment d’élan pour franchir de manière convaincante le seuil psychologique important des 70 000 dollars.

Une autre source de prudence ces derniers jours a été la cyberattaque très médiatisée contre Coinkite, un fournisseur canadien de portefeuilles matériels, qui a entraîné le vol de près de 90 millions de dollars de bitcoins provenant de portefeuilles «froids», généralement considérés comme l’une des méthodes de stockage les plus sûres qui soient. Malgré ces événements, le marché des cryptomonnaies est resté remarquablement stable, ce qui suggère que les investisseurs attendent un catalyseur macroéconomique ou fondamental plus fort avant d’engager des capitaux.

Bitcoin continue de s'échanger aux alentours de la barre des 64 000 dollars, restant confiné dans une fourchette relativement étroite malgré l'amélioration des conditions sur l'ensemble des marchés financiers. Le sentiment des investisseurs est influencé par l'incertitude quant aux perspectives de la politique monétaire de la Réserve fédérale, tandis que les négociations en cours entre les États-Unis et l'Iran continuent d'influencer l'appétit pour le risque à l'échelle mondiale.

Source: Checkonchain

Strategy vend davantage de bitcoins alors que les résultats de Coinbase pèsent sur le moral du marché

Strategy, le plus grand détenteur institutionnel de bitcoins, a annoncé la vente de 1 683 BTC supplémentaires, d’une valeur d’environ 105 millions de dollars. Il s’agit de la troisième vente effectuée par la société ces dernières semaines, survenue peu après la publication de résultats trimestriels inférieurs aux attentes, principalement en raison de pertes latentes sur ses avoirs en bitcoins.

Le moral dans l’ensemble du secteur des cryptomonnaies a également été affecté par les résultats décevants de Coinbase, rappelant aux investisseurs que les entreprises du secteur des actifs numériques restent très sensibles aux fluctuations des cours des cryptomonnaies et à l’activité de trading. Malgré ces transactions, Strategy continue de détenir de loin le plus important portefeuille d’entreprise en bitcoins.

Toutefois, si le marché baissier actuel devait se prolonger jusqu’en 2028 et rompre avec le cycle historique de quatre ans qui caractérise le bitcoin depuis plus d’une décennie, Strategy pourrait à terme être contrainte de liquider d’autres positions. Dans un contexte caractérisé par une liquidité limitée et une demande modérée des investisseurs, de nouvelles ventes à grande échelle pourraient amplifier la volatilité et exercer une pression à la baisse supplémentaire sur les cours du Bitcoin.

BlackRock poursuit sa stratégie de tokenisation alors que la finance traditionnelle passe à la blockchain

L’une des évolutions les plus constructives pour le secteur provient de l’expansion continue de BlackRock dans le domaine des actifs financiers tokenisés. Le gestionnaire d’actifs a lancé des catégories d’actions tokenisées pour certains fonds monétaires européens gérant plus de 300 milliards de dollars d’actifs combinés.

Développée en partenariat avec la plateforme blockchain Kinexys de JPMorgan, cette solution permet aux investisseurs éligibles de transférer la propriété des parts de fonds 24 heures sur 24 grâce à la technologie blockchain, tout en préservant le registre traditionnel des actionnaires. Cette initiative marque une nouvelle étape importante dans la convergence progressive de la finance traditionnelle et de la technologie des registres distribués. Parallèlement, cette tendance structurelle continue de se développer de manière largement indépendante des performances à court terme des cryptomonnaies elles-mêmes.

Les entrées de capitaux dans les ETF Bitcoin redeviennent positives

Les flux de capitaux vers les ETF Bitcoin au comptant américains sont redevenus positifs, les entrées quotidiennes ayant dépassé 200 millions de dollars au cours des dernières séances de bourse. L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock continue de représenter la plus grande part des nouvelles allocations institutionnelles, renforçant ainsi sa position de véhicule dominant pour l’exposition institutionnelle au Bitcoin.

L’amélioration des flux de fonds suggère que les investisseurs institutionnels reconstituent progressivement leurs positions après plusieurs semaines de sorties de capitaux. Historiquement, des entrées soutenues dans les ETF ont souvent constitué une base importante pour une appréciation des cours à moyen terme. Par conséquent, la demande d’ETF reste l’un des indicateurs les plus suivis du sentiment institutionnel et pourrait actuellement offrir un signal plus significatif que l’activité de trading à court terme des particuliers.

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Les capitaux se tournent vers certaines altcoins

La carte thermique des performances hebdomadaires met en évidence une rotation de plus en plus sélective des capitaux vers des cryptomonnaies à bêta élevé. Alors que le Bitcoin et l’Ethereum continuent d’afficher des gains relativement modestes, une dynamique plus forte s’est manifestée dans des projets tels que Algorand, Cardano, Zcash, Cosmos et Polkadot, ce qui suggère que les investisseurs sont de plus en plus disposés à accroître leur exposition aux segments à haut risque du marché.

Dans le même temps, les performances plus faibles observées dans certaines parties de l’écosystème DeFi et sur certains tokens d’infrastructure indiquent que la reprise reste inégale plutôt que généralisée. Ce type de structure de marché est caractéristique des phases de reprise, lorsque les capitaux se détournent progressivement des plus grandes cryptomonnaies pour se diriger vers des altcoins présentant un plus grand potentiel de hausse à court terme.

Source: XTB Research

La plupart des cryptomonnaies se négocient toujours en dessous de leur moyenne à long terme

L’analyse de l’écart-type sur deux ans montre que la grande majorité des principales cryptomonnaies continuent de se négocier en dessous de leurs niveaux d’équilibre historiques, malgré les récentes hausses de prix. L’exception la plus notable est Zcash, qui se négocie actuellement bien au-dessus de sa moyenne à long terme, ce qui pourrait refléter soit une surévaluation à court terme, soit des fondamentaux propres au projet exceptionnellement solides.

Parallèlement, des actifs tels que Bitcoin Cash, Chiliz, Litecoin et Solana restent bien en deçà de leur moyenne sur deux ans, ce qui indique une faiblesse relative persistante par rapport à l'ensemble du marché. D'un point de vue quantitatif, ce type d'analyse permet d'identifier à la fois les actifs potentiellement surévalués et les cryptomonnaies qui pourraient encore se trouver aux premiers stades d'une reprise après des baisses prolongées.

Source: XTB Research

Perspectives techniques du Bitcoin (graphique D1)

D’un point de vue technique, le premier défi important pour le Bitcoin consiste à reconquérir la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50), qui se situe actuellement près de 65 300 $. Un franchissement réussi de ce niveau constituerait la première amélioration significative de la dynamique à court terme. Les prochains niveaux de résistance majeurs se situent autour de 70 000 $ et 73 500 $, qui ont tous deux déjà servi de zones de retournement importantes.

À la baisse, le niveau psychologiquement important de 60 000 $ continue de constituer la première ligne de soutien, suivi des récents plus bas oscillatoires autour de 58 000 $. Si le Bitcoin venait à rebondir une nouvelle fois sur la zone des 70 000 $, la baisse qui s’ensuivrait pourrait ressembler étroitement aux trois vagues correctives observées au cours des derniers trimestres, ce qui pourrait ramener les cours vers la zone comprise entre 45 000 et 47 000 $, compte tenu de l’analyse de l’évolution des cours et des niveaux historiques d’écart par rapport à la moyenne réelle du marché (True Market Mean) observés lors des marchés baissiers.

Source: xStation5

Eryk Szmyd, analyste des marchés financiers chez XTB