Résumé quotidien | le pétrole continue de peser sur Wall Street malgré des données favorables sur l'IPC 🗽

Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 (US500) sont en baisse de près de 0,5 %, tandis que les contrats à terme sur le Brent (OIL) progressent de plus de 1 % pour s'établir à environ 92 dollars le baril, malgré les déclarations de Donald Trump laissant entrevoir une désescalade progressive des actions militaires et une possible fin à court terme du conflit avec l'Iran. Le président américain a déclaré que les États-Unis n'avaient plus que quelques cibles à éliminer. L'inflation IPC américaine pour février a été conforme aux attentes, à 2,4 % en glissement annuel , mais le marché a largement ignoré ces données, considérant le rapport comme quelque peu « dépassé » compte tenu de l'escalade de la situation au Moyen-Orient.

, mais le marché a largement ignoré ces données, considérant le rapport comme quelque peu « dépassé » compte tenu de l'escalade de la situation au Moyen-Orient. Après une séance en baisse en Europe , où le DAX a perdu près de 1,4 % et le FTSE britannique a chuté de près de 0,6 % , les contrats à terme sur le S&P 500 (US500) ont reculé de près de 0,5 % , tandis que les contrats à terme sur le Brent (OIL) ont progressé de plus de 1 % pour s'établir à environ 92 dollars le baril , malgré les commentaires de Donald Trump laissant entrevoir une désescalade progressive des actions militaires et une possible fin à court terme du conflit avec l'Iran.

, où le et le , , tandis que , malgré les commentaires de Donald Trump laissant entrevoir une désescalade progressive des actions militaires et une possible fin à court terme du conflit avec l'Iran. Le président américain a déclaré que les États-Unis n'avaient plus que quelques cibles à éliminer et qu'il ne pensait pas personnellement que l'Iran commencerait à miner le détroit d'Ormuz. Il a également déclaré que les pétroliers pouvaient déjà passer par Ormuz. L'Iran continue toutefois d'affirmer que les attaques contre les navires et les infrastructures régionales se poursuivront. Les cryptomonnaies sont en hausse. Le bitcoin grimpe à près de 70 500 dollars, tandis que l'Ethereum dépasse les 2 100 dollars, malgré le renforcement du dollar américain, soutenu à court terme par la hausse des rendements et les risques d'inflation liés aux prix du pétrole. Le marché ne prévoit qu'une seule baisse des taux de la Fed à l'automne 2026 et est convaincu que la Réserve fédérale ne baissera pas ses taux lors de la réunion de ce mois-ci. L'or est en légère baisse aujourd'hui, tandis que l'argent recule de plus de 3 % à 85 dollars l'once, dans un contexte d'inquiétudes concernant l'activité industrielle mondiale et la politique monétaire. Microsoft (MSFT.US) est en pourparlers avancés pour louer des centaines de mégawatts de capacité de centre de données sur un campus clé dédié à l'IA à Abilene, au Texas, après qu'Oracle (ORCL.US) ait précédemment renoncé à cette opportunité. Selon des informations précédentes, Meta Platforms (META.US) serait également intéressé par la location du site. La construction et l'exploitation des installations prévues pourraient coûter des dizaines de milliards de dollars, y compris les puces Nvidia (NVDA.US) nécessaires pour alimenter les serveurs d'IA. Cette nouvelle n'a toutefois pas entraîné de volatilité notable des actions des sociétés mentionnées. Graphiques : OIL et Microsoft (période horaire) Dans l'analyse préliminaire des données américaines, on note un ralentissement de la hausse des prix des voitures d'occasion et des assurances, ce qui contribue à exercer une pression à la baisse sur l'inflation de base. Données de l'EIA américaine Les données de l'EIA ont montré une baisse plus importante que prévu des stocks de carburant aux États-Unis, tandis que les stocks de pétrole brut ont augmenté plus que prévu. Stocks de pétrole brut : 3,824 millions de barils (prévisions : 2,5 millions, précédent : 3,475 millions) Stocks d'essence : -3,654 millions de barils (prévisions : -2 millions, précédent : -1,704 million) Stocks de distillats : -1,349 million de barils (prévisions : -0,947 million, précédent : 0,429 million) Stocks de pétrole brut à Cushing : 0,117 million de barils (précédent : 1,564 million) Le chiffre de l'inflation IPC américain pour février a été conforme aux attentes (2,4 % en glissement annuel), mais le marché n'a pas accordé beaucoup d'importance à ces données, considérant le rapport comme quelque peu « dépassé » compte tenu du conflit au Moyen-Orient. Les actions Oracle (ORCL.US) ont augmenté de plus de 8 % aujourd'hui après des résultats supérieurs aux prévisions et qui ont légèrement apaisé les inquiétudes concernant la hausse des dépenses d'investissement. Données de l'IPC américain pour février IPC en glissement mensuel : 0,3 % (prévision : 0,3 % ; précédent : 0,2 %) IPC en glissement annuel : 2,4 % (prévision : 2,4 % ; précédent : 2,4 %) IPC de base en glissement mensuel : 0,2 % (prévision : 0,2 % ; précédent : 0,3 %) IPC de base en glissement annuel : 2,5 % (prévisions : 2,5 % ; précédent : 2,5 %) Source: xStation5 Source: xStation5

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