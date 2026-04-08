Résumé quotidien - Le prix du pétrole brut passe sous la barre des 100 dollars dans un contexte de cessez-le-feu

La trêve entre les États-Unis et l'Iran , conclue juste avant le début de la vague de bombardements du 7 avril 2026, a fait chuter le prix du Brent de 120 $ à 90 $ , même si les fondamentaux restent tendus. L'Iran exige qu'Israël mette fin à ses attaques contre le Liban, menaçant de rompre l'accord.

, conclue juste avant le début de la vague de bombardements du 7 avril 2026, , même si les fondamentaux restent tendus. L'Iran exige qu'Israël mette fin à ses attaques contre le Liban, menaçant de rompre l'accord. Des pays tels que le Qatar et le Koweït signalent que les attaques iraniennes se sont poursuivies , ce qui pourrait indiquer un non-respect de l'accord. L'Iran refuse d'accepter les attaques d'Israël contre le Liban.

, ce qui pourrait indiquer un non-respect de l'accord. L'Iran refuse d'accepter les attaques d'Israël contre le Liban. Des sources de la Maison Blanche indiquent que le plan de paix en 10 points de l'Iran, publié aujourd'hui, diffère de ce que les États-Unis ont reçu par l'intermédiaire du Pakistan. Néanmoins, l'accord de cessez-le-feu doit être respecté , et les négociations de paix doivent débuter le 10 avril. Cependant, de nombreux points de tension subsistent, qui pourraient s'avérer inacceptables pour l'une ou l'autre des parties.

, et les négociations de paix doivent débuter le 10 avril. Cependant, de nombreux points de tension subsistent, qui pourraient s'avérer inacceptables pour l'une ou l'autre des parties. Plus de 800 navires (représentant environ 150 à 200 millions de barils équivalent pétrole et de GNL) sont bloqués dans la région. Même en cas de paix totale, le retour à pleine capacité prendra des années (en raison des dégâts subis au Qatar, au Koweït et dans les installations pétrochimiques iraniennes).

Même en cas de paix totale, le retour à pleine capacité prendra des années (en raison des dégâts subis au Qatar, au Koweït et dans les installations pétrochimiques iraniennes). L’Iran cherche à officialiser les droits de transit pour le détroit d’Ormuz (2 millions de dollars par navire) , ce qui pourrait devenir une nouvelle composante permanente du prix du baril.

, ce qui pourrait devenir une nouvelle composante permanente du prix du baril. Les stocks de brut américains ont augmenté de 3,08 millions de barils (7e hausse hebdomadaire consécutive), ce qui constitue un signal baissier pour les prix des matières premières.

(7e hausse hebdomadaire consécutive), ce qui constitue un signal baissier pour les prix des matières premières. Le pétrole a réagi par un rebond à 95 dollars le baril à la suite d’informations selon lesquelles l’Iran suspendrait le passage des navires jusqu’à ce qu’Israël cesse d’attaquer le Liban. La Maison Blanche indique que les questions relatives au Liban n’ont pas été prises en compte dans le plan de cessez-le-feu.

à la suite d’informations selon lesquelles l’Iran suspendrait le passage des navires jusqu’à ce qu’Israël cesse d’attaquer le Liban. La Maison Blanche indique que les questions relatives au Liban n’ont pas été prises en compte dans le plan de cessez-le-feu. Dans le même temps, les stocks de distillats ont fortement baissé (-3,14 millions de barils) , ce qui a permis de maintenir des marges de raffinage élevées et d’éviter une chute rapide des prix à la pompe (en particulier pour le diesel).

, ce qui a permis de maintenir des marges de raffinage élevées et d’éviter une chute rapide des prix à la pompe (en particulier pour le diesel). La courbe à terme sur le marché du pétrole reste stable pour les contrats de novembre et décembre, qui se négociaient légèrement en dessous de 80 dollars le baril la semaine dernière et aujourd’hui.

la semaine dernière et aujourd’hui. L'apaisement de la situation a entraîné une hausse de l'EURUSD vers le niveau de 1,1700 , bien qu'un léger recul se soit produit lors de la journée.

, bien qu'un léger recul se soit produit lors de la journée. Les contrats à terme américains ont enregistré un rebond de 2 à 3 % aujourd'hui. L'US500 s'échange à son plus haut niveau depuis le 6 mars.

aujourd'hui. L'US500 s'échange à son plus haut niveau depuis le 6 mars. Le Bitcoin rebondit aujourd'hui vers les 72 000 dollars dans un contexte de faiblesse du dollar américain. L'Iran aurait l'intention de percevoir les droits de transit dans le détroit d'Ormuz en cryptomonnaies.

dans un contexte de faiblesse du dollar américain. L'Iran aurait l'intention de percevoir les droits de transit dans le détroit d'Ormuz en cryptomonnaies. L'or enregistre aujourd'hui un rebond net, atteignant jusqu'à 4 800 dollars l'once , tandis que l'argent a grimpé à 77 dollars l'once. Les cours ont légèrement reculé lors de la journée.

, tandis que l'argent a grimpé à 77 dollars l'once. Les cours ont légèrement reculé lors de la journée. Un très fort recul des prix a également été observé sur les marchés qui avaient bénéficié des prix élevés du pétrole. Des reculs marqués sont observés pour le maïs, le sucre et le blé.

Le compte-rendu de la Fed de mars a montré que des hausses de taux d'intérêt pourraient potentiellement revenir sur la table en cas de choc inflationniste prolongé. Néanmoins, la Fed elle-même a indiqué que l’évaluation actuelle de la situation était très difficile.

a montré que en cas de choc inflationniste prolongé. Néanmoins, la Fed elle-même a indiqué que l’évaluation actuelle de la situation était très difficile. La Fed est paralysée par un « risque à double tranchant » : elle craint une inflation bien ancrée mais met simultanément en garde contre le fait que le marché du travail fragile pourrait soudainement s’effondrer . Le compte-rendu comprenait des déclarations selon lesquelles le conflit au Moyen-Orient pourrait entraîner un effondrement du marché du travail, ce qui justifierait alors un retour aux baisses de taux.

: elle craint une inflation bien ancrée mais met simultanément en garde contre le fait que le . Le compte-rendu comprenait des déclarations selon lesquelles le conflit au Moyen-Orient pourrait entraîner un effondrement du marché du travail, ce qui justifierait alors un retour aux baisses de taux. Le marché ignore la Fed : le dollar et les marchés boursiers n’ont pas réagi à ce ton hawkish, les investisseurs écartant les anciennes données de mars pour se concentrer sur la question de savoir si la trêve de 14 jours dans le Golfe tiendra .

: le dollar et les marchés boursiers n’ont pas réagi à ce ton hawkish, les investisseurs écartant les anciennes données de mars pour se concentrer sur la question de savoir si la . Le pétrole a légèrement rebondi ces dernières heures, les frappes israéliennes sur le Liban ayant été perçues négativement par l’Iran. Source : xStation5 Oil has rebounded slightly higher in last hours as Israel strikes on Lebanon was negatively viewed by Iran. Source: xStation5

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