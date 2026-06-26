Résumé quotidien : Le S&P 500 va-t-il clôturer la semaine en baisse❓Découvrez les facteurs qui ont influencé le marché aujourd'hui ⬇️

Le principal facteur influençant la volatilité

Le sujet phare de la journée a été un article paru dans *The New York Times* concernant un éventuel report de l’introduction en bourse d’OpenAI jusqu’en 2027, en partie en raison des mauvaises performances de SpaceX après son introduction en bourse et de la volatilité générale des actions liées à l’IA. JPMorgan a explicitement averti qu’un tel scénario « pourrait ralentir le rythme des dépenses consacrées aux infrastructures d’IA », et les analystes de Vital Knowledge ont confirmé que le marché réagissait principalement au risque d’un ralentissement des dépenses d’infrastructure. Paradoxalement, cependant, le report de la date de l’introduction en bourse pourrait en réalité entretenir les attentes autour de l’IA, ce qui pourrait profiter aux valorisations à long terme.

Géopolitique

M. Trump a déclaré sur Truth Social que l’Iran avait lancé au moins quatre drones kamikazes contre des navires dans le détroit d’Ormuz, qualifiant cet acte de « violation stupide de l’accord de cessez-le-feu ». L’un des drones a percuté le pont d’un grand porte-conteneurs, tandis que les trois autres ont été abattus. Le détroit d’Ormuz est emprunté par environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole, mais le marché pétrolier n’a réagi qu’avec une volatilité limitée des cours, les prix du pétrole affichant une tendance à la baisse. En fin de journée, toutefois, des signes significatifs de désescalade sont apparus : les États-Unis, Israël et le Liban ont signé un accord-cadre trilatéral qui, selon l’ambassadeur d’Israël aux États-Unis, est axé sur les résultats et fera l’objet d’une révision par étapes. Dans le même temps, le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a annoncé que l’Europe avait adopté une législation historique concernant l’accord de trade entre les États-Unis et l’Union européenne, ramenant ses droits de douane à zéro pour la première fois de l’histoire — une mesure que M. Lutnick a qualifiée de percée majeure pour les industriels, les agriculteurs et les pêcheurs américains.

Données macroéconomiques

Voici les données en provenance des États-Unis : elles se sont révélées mitigées. L’indice de confiance des consommateurs de l’université du Michigan s’est établi à 49,5 points, contre une prévision de 50,0 points, bien que les attentes des consommateurs aient surpris à la hausse en s’établissant à 50,7 points. La balance commerciale américaine des biens s’est révélée bien inférieure aux attentes, affichant un déficit de 105,8 milliards de dollars contre une prévision de 85,0 milliards de dollars, ce qui témoigne de tensions persistantes dans le commerce extérieur. Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a révisé son scénario de mars, passant d’une baisse des taux à une hausse cette année, invoquant l’inflation liée à l’offre, notamment l’expansion des infrastructures d’intelligence artificielle.

Indices

La séance boursière américaine touche à sa fin dans un climat mitigé. Le S&P 500 a progressé de 0,3 % sur la journée, mais affiche une baisse de plus de 1 % sur la semaine ; le Nasdaq s’achemine vers une perte hebdomadaire d’environ 4 % ; et le Dow Jones a enregistré un gain hebdomadaire de 0,6 %. En Europe, tous les principaux indices ont clôturé dans le rouge. Le DAX a reculé de 1,22 %, l’ITA40 italien a perdu 0,83 % et le UK100 britannique a cédé 0,17 %. Les baisses ont été particulièrement marquées en Asie, où l’indice japonais JP225 a perdu 1,86 % selon le téléscripteur, le Nikkei 225 a terminé la journée en baisse de plus de 4 % et le Kospi sud-coréen a chuté de 5,81 %.

Actions

Sur le Nasdaq 100, les valeurs les plus performantes ont été AppLovin (en hausse de 7,43 %), Workday (en hausse de 7,25 %) et Axon Enterprise (en hausse de 6,90 %), tandis qu’à l’autre extrémité du spectre, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Western Digital (en baisse de 10,22 %), Seagate Technology (en baisse de 8,65 %) et Analog Devices (en baisse de 7,40 %). Sur le Dow Jones, les titres les plus performants ont été IBM (en hausse de 4,82 %), Microsoft (en hausse de 4,80 %) et Salesforce (en hausse de 4,62 %), tandis que les plus grands perdants ont été Caterpillar (en baisse de 3,95 %), Goldman Sachs (en baisse de 3,42 %) et Cisco (en baisse de 3,08 %). Il convient de noter que Michael Burry a partiellement liquidé sa position acheteuse sur Palantir et a ouvert des options LEAPS à long terme sur Microsoft arrivant à échéance en décembre 2028. Le secteur de la santé était en passe de connaître sa meilleure semaine depuis 2022, l’ensemble du secteur progressant de plus de 7 %, emmené par Bio-Techne et Incyte.

Chiffre d'affaires hebdomadaire sur le marché boursier américain. Source : xStation

Devises

La paire EUR/USD a cédé une partie de ses gains enregistrés en début de séance, s'échangeant autour de 1,13896, et lors de la journée, la dynamique s'est clairement inversée en faveur des vendeurs. Le dollar est resté soumis à une pression modérée, l'indice USDIDX s'établissant à 101,091 avec une variation quotidienne de -0,15 %. La paire GBP/USD a progressé de 0,09 % (une hausse symbolique) et s'échangeait autour de 1,32037, tandis que la paire USD/JPY oscillait autour de 161,734.

Matières premières

L'or a continué à regagner le terrain perdu, progressant de 1,41 % pour s'échanger au-dessus de 4 082 $ l'once, tandis que l'argent a grimpé de 2,44 % pour atteindre près de 59,20 $. Le pétrole a subi une forte pression malgré l’escalade géopolitique dans le détroit d’Ormuz. Le WTI a perdu 3,14 % pour s’établir autour de 69,21 $, et le Brent a reculé de 3,24 % à 72,55 $, ce qui suggère que le marché anticipe finalement une stabilité durable dans la région. Le gaz naturel a progressé de 2,14 % à 3,339 $ et a dépassé la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours.