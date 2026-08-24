Résumé quotidien : Légères baisses à l'approche du sommet de Jackson Hole et de l'annonce de Nvidia

États-Unis Le marché boursier américain entame la semaine sur une légère baisse. La plupart des indices de Wall Street reculent de l’ordre de 0,3 à 0,5 % ; c’est le NASDAQ 100 qui affiche les baisses les plus marquées, avec des pertes atteignant environ 0,8 %.

De nombreux investisseurs restent focalisés sur l’intervention du secrétaire au Trésor sur le marché de la dette. Il est encore difficile d’en évaluer précisément les implications, mais l’une des questions clés est de savoir si cette intervention est ponctuelle ou si elle marque le début d’une nouvelle politique de gestion des rendements de la dette.

Malgré les implications potentiellement majeures d’un tel (éventuel) changement de politique, le marché attend toujours les publications très importantes de Nvidia et le discours de Jackson Hole. À l’issue de ces événements, on peut s’attendre à ce que le marché s’oriente vers une tendance plus clairement définie.

Pour les investisseurs américains et canadiens, l’échec total des négociations « commerciales » revêt également de l’importance. Les États-Unis s’apprêtent à maintenir les droits de douane actuels et à en instaurer de nouveaux. Ottawa prépare une nouvelle série de droits de douane de rétorsion. La conséquence la plus importante de la politique antagoniste de Donald Trump à l’égard du Canada, dans le contexte du commerce international, est la perte de valeur progressive de l’accord USMCA, qui sous-tend les échanges commerciaux en Amérique du Nord. Il convient de noter que l’USMCA a été personnellement défendu par Trump.

Un signal modérément positif provient du golfe Persique, malgré l’échec des négociations entre l’Iran et les États-Unis. Selon le secrétaire à l’Énergie, le volume des exportations de pétrole transitant par le détroit pourrait être bien plus important, voire deux fois plus élevé, que ne le suggèrent les données accessibles au public. La tendance à la libéralisation de l’offre en provenance de la région est également soutenue par la récente décision de l’Iran d’autoriser le passage d’un certain nombre de pétroliers appartenant à l’Irak. Actualités des entreprises, États-Unis Nucor (NUE.US) : le producteur et distributeur d’acier progresse d’environ 4 %, suite aux droits de douane de rétorsion imposés par le Canada aux États-Unis.

Alibaba (BABA.US) : la société chinoise cotée aux États-Unis recule d’environ 2 % après une émission d’actions d’une valeur d’environ 10 milliards de dollars.

PDD Holdings : L’exploitant de la plateforme Temu progresse de plus de 2 % à l’ouverture après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes. Les commissions sur les transactions, en hausse de 13 %, retiennent particulièrement l’attention.

Applied Optoelectronics (AAOI.US) : La société spécialisée dans la photonique plonge jusqu’à 16 % après le dépôt d’un document réglementaire indiquant qu’elle prépare une émission d’actions de 600 millions de dollars.

RegenxBio (RGNX.US) : Le cours de l’action de cette société pharmaceutique chute de près de 25 % après que la FDA a suspendu la poursuite des essais cliniques de la thérapie génique « RGX-121 », destinée à traiter le syndrome de Hunter.

ArcelorMittal (MT.US) : L’exploitant de sidérurgies et distributeur de produits métallurgiques progresse d’environ 2 % après une recommandation positive émise par une société d’investissement.

Samsung Electronics (SMSN.UK) : La société a annoncé le plus important programme de redistribution aux actionnaires de son histoire, d’une valeur pouvant atteindre 110 000 milliards de wons sud-coréens (environ 65 à 70 milliards de dollars). Malgré cela, le titre recule d’environ 8 %.

IBM (IBM.US) : La société a dévoilé un nouveau processeur destiné aux futurs systèmes Z et LinuxONE, capable de prendre en charge simultanément les solutions basées sur l’architecture IBM et celles basées sur Arm. Cette puce est fabriquée selon un procédé de 2 nm et est conçue pour exécuter à la fois les logiciels IBM traditionnels et les applications Arm. Europe La séance de lundi en Europe est clairement mitigée, avec un équilibre relatif entre l’offre et la demande, bien que les cours des contrats à terme après clôture laissent entrevoir un léger vent d’optimisme. Le SPA35 espagnol affiche la meilleure performance, avec une hausse allant jusqu’à 0,7 %.

La principale source de pression sur les actifs européens reste l’inquiétude concernant les prix de l’énergie et la disponibilité du gaz en provenance du golfe Persique.

Piero Cipollone, de la BCE, a déclaré qu’il ne voyait actuellement aucun risque de stagflation dans la zone euro et que l’inflation était loin d’être dangereuse.

Le ministre français des Finances, M. Lescure, a annoncé qu’il ne proposerait pas de nouvelles taxes pour remédier à l’augmentation du déficit budgétaire.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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