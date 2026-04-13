Résumé quotidien : Les marchés renouent avec le vert grâce aux espoirs suscités par les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran ; le dollar poursuit sa série de baisses (13.04.2026)

Les contrats à terme sur indices américains s'échangent en hausse malgré les pertes enregistrées en début de séance, provoquées par l'échec des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran et l'annonce du blocus du détroit d'Ormuz. Un sentiment de soulagement s'est installé après les déclarations de Donald Trump selon lesquelles l'Iran « souhaite toujours parvenir à un accord », ainsi qu'un reportage de CBS soulignant la poursuite du dialogue entre les représentants des deux pays.

Les actions des petites capitalisations mènent la hausse (Russell 2000 : +1 %), suivies par le S&P 500 et le Nasdaq (US500, NASDAQ 100 : +0,5 %). Le Dow Jones (US30 : +0,3 %) a également effacé ses pertes antérieures malgré la forte pression exercée par la vague de ventes de Goldman Sachs.

Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré que le maintien des prix du pétrole au-dessus de 90 dollars le baril finirait par se répercuter sous forme de pression inflationniste sur d’autres secteurs de l’économie. Il a souligné que, si le consommateur est le pilier de l’économie, la situation actuelle pèse clairement sur le moral des acteurs du marché.

L'action Goldman Sachs a reculé de 3,8 % malgré des résultats du premier trimestre très supérieurs aux attentes, portés par la croissance des activités de négociation d'actions et de conseil. Les investisseurs ont été découragés par des résultats FICC (Fixed Income, Currencies, and Commodities) plus faibles que prévu et un ratio de fonds propres CET1 inférieur aux anticipations.

Les ventes de logements aux États-Unis ont chuté plus que prévu, passant de 4,13 millions en février à 3,98 millions en mars (contre une prévision de 4,07 millions).

Les indices européens ont clôturé la séance sur une note d’optimisme modéré. Amsterdam a mené la hausse (NED25 : +0,45 %), même si 16 sociétés de l’indice AEX ont enregistré des pertes aujourd’hui. Les contrats à terme sur le DAX allemand (DE40) sont en hausse de 0,3 %, tandis que les marchés de Paris et de Londres ont terminé à un niveau stable. L'IBEX35 espagnol (SPA35) a enregistré une baisse de 0,2 %.

Le dollar perd du terrain face à toutes les devises du G10 (USDIDX : -0,1 %), la demande de valeurs refuges s'atténuant dans l'espoir d'une reprise des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Les devises des pays des Antipodes affichent aujourd’hui les meilleures performances (AUDUSD : +1,1 %, NZDUSD : +0,9 %), tandis que le yen japonais — qui a été à la traîne tout au long de la séance — progresse également (USDJPY : -0,1 %). L’EURUSD est en hausse de 0,55 % à 1,1734.

Le Brent a réduit ses gains antérieurs (OIL : de +7,5 % à +4,9 %), glissant légèrement sous la barre des 100 dollars le baril. Parallèlement, les métaux précieux ont limité leurs pertes, l’or s’établissant actuellement en baisse de 0,6 % à 4 730 dollars l’once.

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