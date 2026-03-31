Résumé quotidien : Les marchés s'envolent 🚀 Les investisseurs anticipent la fin de la guerre 🤝

🕌 Moyen-Orient — Un signal d'euphorie en provenance de Téhéran

Le président iranien Masoud Pezeshkian a publié mardi une déclaration qui a immédiatement galvanisé les marchés mondiaux : Téhéran s'est déclaré prêt à mettre fin au conflit — mais uniquement en échange de garanties de sécurité officielles protégeant le pays contre de futures attaques. Les investisseurs ont interprété cela comme le premier véritable signal diplomatique émanant de Téhéran et ont immédiatement commencé à réduire la prime de risque géopolitique. Le Dow Jones a brièvement bondi de plus de 1 100 points en réaction à cette nouvelle.

Le président Trump a confirmé dans une interview accordée au New York Post que le conflit « ne durera pas beaucoup plus longtemps » et s’est dit confiant quant à la réouverture du détroit d’Ormuz par d’autres nations sans nouvelle intervention militaire américaine. Le Wall Street Journal a rapporté que Trump avait signalé sa volonté de mettre fin aux hostilités militaires même si le détroit restait partiellement fermé. Les marchés considèrent ces développements comme une nouvelle pièce du puzzle indiquant une désescalade.

⚠️ Moyen-Orient — Menaces du CGRI contre les géants de la tech

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a lancé un avertissement sévère, désignant 18 entreprises technologiques américaines — dont Microsoft, Apple, Google, Intel et Boeing — comme des « cibles militaires légitimes ». L’IRGC a directement accusé le secteur des TIC et de l’IA de participer à la planification d’opérations contre l’Iran, ce qui constitue une mise en accusation directe sans précédent de l’industrie technologique civile. Les attaques contre les installations de ces entreprises dans la région devraient débuter dès le 1er avril. Les actions ont d’abord été vendues massivement à la suite de cette déclaration, mais les commentaires ultérieurs des deux présidents ont plus que compensé ce mouvement.

📈 Sentiment du marché — Euphorie considérable

Wall Street clôture mardi sur une forte remontée : le Dow Jones a gagné près de 980 points (+2,2 %), le S&P 500 a progressé de 2,6 % et le Nasdaq Composite a bondi de 3,6 %. Les géants de la tech ont rebondi de manière générale et décisive — Meta a bondi de plus de 6 %, Google a gagné près de 5 %, Nvidia a grimpé de près de 5 % et Palantir a bondi de plus de 6 %. Le secteur technologique, qui a été le plus sous pression depuis le début du conflit, a enregistré l’une de ses meilleures performances journalières depuis des semaines.

L’indice de volatilité VIX a reculé de plus de 4 points pour s’établir autour de 26, signe d’une certaine stabilisation du sentiment — même si les analystes mettent en garde contre un optimisme prématuré. Malgré le rebond d’aujourd’hui, le S&P 500 affiche une baisse de plus de 5 % en mars — sa pire performance mensuelle depuis 2022 —, 10 des 11 secteurs de l’indice s’apprêtant à terminer le mois de mars en territoire négatif.

Le seul secteur à terminer le mois de mars dans le vert est celui de l’énergie — en hausse de plus de 12,5 % sur le mois, bénéficiant directement de la hausse des prix du pétrole et des perturbations de l’approvisionnement. Le Nasdaq est l’indice le plus faible sur une base trimestrielle, avec une baisse de plus de 7 %, le S&P 500 a perdu 5 % et le Dow Jones est en baisse d’environ 4 %, faisant du premier trimestre 2026 l’un des trimestres les plus difficiles pour les marchés boursiers de ces dernières années.

🏭 Données macroéconomiques — États-Unis

Le rapport JOLTS de février a fait état de 6,882 millions d’offres d’emploi — un chiffre légèrement inférieur aux prévisions de 6,890 millions et bien en deçà du chiffre révisé de janvier, qui s’élevait à 7,24 millions. Le taux de démissions a reculé à 1,9 %, tandis que les licenciements ont augmenté pour atteindre 1,721 million — ces deux signaux indiquant un ralentissement progressif du marché du travail et une normalisation après la surchauffe post-pandémique. Les marchés suivent de près ces chiffres à l'approche de la prochaine réunion de la Fed.

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour mars a surpris à la hausse : un chiffre de 91,8 contre des prévisions de 87,9, ce qui suggère que les consommateurs — du moins selon les enquêtes de confiance — restent relativement résilients malgré l'escalade du conflit. Il s'agit d'un signal notable étant donné que les prix de l'essence aux États-Unis ont franchi aujourd'hui la barre des 4 dollars le gallon pour la première fois depuis août 2022.

🌍 Données macroéconomiques — Europe et Chine

L'inflation dans la zone euro s'est accélérée en mars, passant de 1,9 % le mois précédent à 2,5 % — la plus forte hausse mensuelle depuis 2022, sous l'effet d'une forte augmentation des prix de l'énergie suite à la fermeture du détroit d'Ormuz. Cela complique la tâche de la BCE, qui doit désormais trouver un équilibre entre la lutte contre l'inflation et le soutien à une économie en ralentissement.

La Chine a surpris à la hausse : l’indice PMI manufacturier a grimpé à 50,4 (contre 49,0 précédemment) et l’indice PMI des services s’est hissé à 50,1 (contre 49,5 précédemment) — ces deux chiffres se situant au-dessus du seuil des 50 points qui sépare l’expansion de la contraction, et dépassant les prévisions du consensus. Une ombre plane toutefois sur ces chiffres, en raison des avertissements lancés par les fournisseurs chinois annonçant des hausses de prix sur les marchandises en raison de la volatilité des cours du pétrole — ce qui pourrait bientôt se traduire par un regain de pressions inflationnistes à l’échelle mondiale.

🏢 Entreprises — Oracle et la vague de licenciements induite par l’IA

Oracle a entamé une nouvelle vague de licenciements se chiffrant en milliers — selon des sources non officielles, jusqu’à 30 000 postes pourraient être supprimés sur un effectif total de 162 000 personnes. L’entreprise a investi massivement dans des infrastructures de centres de données capables de gérer des charges de travail liées à l’IA, et l’augmentation des dépenses d’investissement doit être financée — la réduction des effectifs devient alors le levier évident. Malgré l'absence de communiqué officiel de la société, l'action Oracle a progressé lors de la séance, récupérant une partie de la perte de 27 % enregistrée depuis le début de l'année.

💊 Entreprises — Vague de fusions-acquisitions

L'action McCormick s'échange en hausse après qu'Unilever a confirmé que des négociations avancées étaient en cours concernant une fusion de sa division alimentaire avec le fabricant d'épices, dans le cadre d'une opération évaluée à environ 44,8 milliards de dollars au total. La structure prévoit un versement initial de 15,7 milliards de dollars en espèces, le solde étant réglé en actions McCormick — une fois l'opération finalisée, Unilever et ses actionnaires détiendraient 65 % de la société fusionnée.

Apellis Pharmaceuticals affiche l'une des plus fortes hausses journalières de la séance après l'annonce par Biogen de son acquisition de la société pour 5,6 milliards de dollars en espèces, dans le but de renforcer son portefeuille dans les domaines de l'immunologie et des maladies rares. Eli Lilly acquiert Centessa Pharmaceuticals — un développeur de traitements contre la somnolence diurne excessive — pour 38 dollars par action en espèces, plus des droits de valeur conditionnelle, la valeur totale de la transaction pouvant atteindre 7,8 milliards de dollars. Lilly continue de consolider sa position de leader dans le domaine des troubles du système nerveux central.

💻 Entreprises — IA, technologie et autres

Marvell Technology a bondi très fortement après l’annonce par Nvidia d’un investissement stratégique de 2 milliards de dollars dans la société — ce partenariat vise à intégrer les puces de Marvell dans les écosystèmes AI Factory et AI-RAN de Nvidia via la technologie NVLink Fusion. Cela marque une nouvelle étape dans les efforts de Nvidia pour construire un écosystème d’infrastructure d’IA en boucle fermée, renforçant ainsi sa position dominante sur le marché tout en créant de la valeur pour ses principaux partenaires.

Snap a bondi de plus de 12 % après que Bloomberg a rapporté que l’investisseur activiste Irenic Capital Management était en train de prendre une participation dans la société — dans une lettre ouverte adressée au PDG Evan Spiegel, Irenic a tracé la voie vers une valorisation de 26,37 dollars, contre environ 4,50 dollars à la mi-journée. Phreesia a enregistré l’une des plus fortes baisses de la séance après avoir drastiquement revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, bien en deçà du consensus. Nike a légèrement progressé dans l'attente prudente de ses résultats trimestriels attendus après la clôture.

💱 Devises — L'euro domine, le dollar sous pression

L'euro est de loin la devise la plus forte de la journée — l'EURUSD est en hausse de près de 0,8 % à 1,1552, l'indice de force des devises plaçant l'euro fermement en tête. Le dollar perd du terrain sur un large front : le DXY (USDIDX) recule de 0,69 % à environ 99,7, l'USDJPY cède 0,58 % à 158,80 et l'USDPLN perd 0,68 % à 3,7142. Le yen japonais et la livre sterling (+0,47 % face à l’USD à 1,3243) progressent, car ces devises sont perçues comme plus sûres dans un contexte de désescalade.

Sur le marché des changes régional, l’EURPLN trade à 4,2910 (+0,19 %) — le zloty profite de la faiblesse du dollar, bien que ses gains face à l’euro restent modérés. Le franc suisse, contrairement à son rôle traditionnel de valeur refuge, figure parmi les devises les plus faibles de la journée — ce qui confirme que le mouvement d’aujourd’hui résulte principalement d’un dénouement de la prime de risque géopolitique plutôt que d’une fuite classique vers la sécurité.

🛢️ Matières premières — Le pétrole recule face aux signaux de paix

Le pétrole recule très fortement à la suite des déclarations des deux présidents — le Brent (CFD sur le pétrole) perd près de 3,8 % à 104,50 $ le baril, tandis que le WTI recule de 2,8 % à environ 102,00 $. Le marché a commencé à dénouer la prime géopolitique intégrée dans les prix du pétrole à la suite de la déclaration de Pezeshkian exprimant sa volonté de mettre fin au conflit et des assurances de Trump selon lesquelles les États-Unis se retireront bientôt de la région et s'attendent à la réouverture du détroit d'Ormuz. Il s'agit d'une réaction classique des marchés des matières premières énergétiques face aux signaux de désescalade — toute mesure visant à débloquer la voie maritime pèse immédiatement sur les prix du pétrole.

L'or progresse de plus de 3,3 % pour atteindre un record de 4 660 $ l'once, tandis que l'argent bondit de 6,6 % à 74,7 $ — ces deux métaux précieux bénéficiant principalement du brusque renversement de tendance observé aujourd'hui sur le marché des changes concernant la vigueur du dollar américain.