Résumé quotidien : Les métaux précieux sous la pression d'un dollar fort

La dernière session des marchés financiers de cette semaine est marquée par la poursuite de la réalisation du scénario de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine.

Sur le marché des changes aujourd'hui, on a assisté à une nouvelle et très forte retraite de l'euro face au dollar américain, qui par son ampleur a déjà atteint plus de 1%.

Les indices boursiers européens ont clôturé la séance en baisse, bien que Wall Street maintienne les gains initiés en début de semaine. L'indice S&P500 gagne 0,5 %, tandis que le Russell 2000 ajoute 0,45 %.

Le sentiment sur le marché boursier allemand s'est sensiblement détérioré au cours de la dernière séance commerciale de la semaine. Les baisses des marchés européens aujourd'hui ont été en grande partie dues aux actions fortement surévaluées des sociétés automobiles et de celles liées au secteur des produits de luxe.

La faiblesse du secteur des produits de luxe est due aux faibles résultats de la Compagnie Financière Richemont, qui est responsable, entre autres, de la marque Cartier et de Vacheron Constantin. Les ventes du premier semestre n'ont pas répondu aux attentes des analystes. Le bénéfice de Richemont a chuté au premier semestre, la division horlogère du groupe de luxe suisse ayant souffert de la baisse de la demande en Chine.

À l'étranger, la croissance s'est poursuivie pour Tesla, qui a déjà gagné plus de 7 % aujourd'hui. L'entreprise progresse sur la vague des résultats des élections, ce qui peut être quelque peu surprenant étant donné l'aversion de Trump pour le secteur des voitures électriques. Cependant, le marché semble accorder beaucoup plus d'importance à l'engagement politique d'Elon Musk, qui a activement soutenu le candidat républicain pendant la campagne.

Près de 0,8% perdent l'or aujourd'hui, passant ainsi sous la zone psychologique des 2700$. Dans le même temps, l'argent perd plus de 2,5%.

Le pétrole brut a chuté de 2,7% après que les nouveaux programmes de relance chinois annoncés aient déçu les investisseurs. Rappelons que la Chine est le plus grand consommateur de pétrole au monde, le contexte économique du pays montre donc une relation linéaire avec la demande globale de la matière première.

Sur le marché des cryptomonnaies, la dynamique haussière se poursuit aujourd'hui, propulsant le bitcoin vers de nouveaux sommets historiques. Nous observons également des gains considérables sur l'Ethereum, qui ajoute 2,5 % en intrajournalier. Les altcoins tels que Polygon et Cardano ajoutent près de 15 % au cours de la même période.

