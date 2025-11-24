Résumé quotidien : les technologies mènent la reprise à Wall Street, le dollar reste stable malgré la politique accommodante de la Fed (21/11/2025)

Points clés L'indice NASDAQ 100 progresse grâce à l'optimisme suscité par le secteur technologique à Wall Street.

Le yen poursuit sa baisse dans un contexte général de calme sur les marchés des changes.

L'euphorie du secteur technologique a effacé toutes les pertes enregistrées jeudi lors de la chute de Wall Street. Le Nasdaq mène les gains (NASDAQ 100 : +2,5 %), suivi du Russell 2000 (Russell 2000 : +1,7 %), stimulés par le regain d'espoir d'une baisse des taux américains en décembre. Le S&P 500 (US500 : +1,6 %) et le DJIA (Dow Jones : +0,65 %) trade également à la hausse.

Les actions d'Alphabet ont bondi au-dessus de 300 dollars (GOOGL.US : +6 %), soutenues par le lancement de son dernier modèle linguistique d'IA, Gemini 3, et un nouveau contrat de services cloud avec l'OTAN. Christopher Waller, membre de la Fed, a plaidé en faveur d'une baisse des taux en décembre, invoquant la faiblesse persistante du marché du travail américain et les prévisions d'inflation modérée, tout en soulignant les divisions au sein de la Fed et l'incertitude qui règne depuis janvier.

Les contrats à terme sur indices européens s'échangent pour la plupart à la baisse.

Le CAC40 est en tête des pertes (FRA40 : -0,6 %) dans un contexte de baisse des valeurs de la défense suite aux propositions de plan de paix pour l'Ukraine. Le UK100 (-0,35 %), le SUI20 (-0,3 %) et l'ITA40 (-0,2 %) sont également en baisse. Seuls le DE40 (+0,1 %) et le SPA35 (+0,3 %) affichent des gains modestes.

Les actions de Novo Nordisk ont atteint leur plus bas niveau en quatre ans (NOVOB.DK : -5,3 %) après que les essais cliniques sur le semaglutide dans le traitement de la maladie d'Alzheimer n'aient pas réussi à ralentir le déclin cognitif, malgré des améliorations des biomarqueurs. Les investisseurs considèrent cela comme un nouveau revers, dans un contexte de ventes massives et de concurrence croissante dans le domaine des médicaments contre l'obésité et le diabète. Les résultats préliminaires seront communiqués en décembre et les données complètes en 2026.

L'indice allemand Ifo du climat des affaires a chuté de manière inattendue de 88,4 à 88,1 (consensus Bloomberg : 88,5).

Les marchés des changes connaissent un début relativement calme, l'indice du dollar restant stable, modérant sa faiblesse par rapport à la plupart des devises dans un contexte de discours accommodant de la Fed, compensé par des gains par rapport au MXN et une faiblesse générale du JPY. L'EURUSD progresse de 0,1 % à 1,152.

Les métaux précieux trade à la hausse, en partie grâce aux achats d'ETF. Le platine (+2,25 %) est en tête, soutenu par des informations faisant état de pénuries d'approvisionnement persistantes. L'or gagne 1,1 % à 4 113 $ l'once, l'argent +1,9 % à 50,95 $ l'once.

Le Brent et le WTI rebondissent d'environ 1,4 %, mettant fin à trois jours de baisse consécutifs, tandis que le NATGAS corrige de -1,3 % après un rebond précédent. Le Bitcoin se stabilise après la vente massive, en hausse de 0,5 % à environ 88 350 $ ; l'Ethereum gagne 3,8 % à 2 950 $.

