La volatilité des marchés du 20 avril a d’abord suivi le pétrole. La reprise des tensions autour du détroit d’Ormuz a fait remonter les cours de l’énergie, pesé sur les places européennes et ravivé les craintes d’une inflation plus tenace.

Le principal facteur à l'origine de la volatilité du marché

Le sujet dominant de la journée était l’expiration du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, que le président Donald Trump a qualifié de très peu susceptible d’être prolongé. Trump a explicitement averti qu’après l’échéance de mercredi soir, « les bombes exploseraient » et que le détroit d’Ormuz resterait fermé jusqu’à la signature d’un accord, interrompant ainsi environ 20 % des expéditions mondiales de pétrole.

Le vice-président JD Vance s'est rendu à Islamabad pour un deuxième cycle de pourparlers de paix, bien que l'Iran n'ait initialement pas confirmé officiellement sa participation ; Reuters et le New York Times ont toutefois rapporté en fin de matinée que la délégation iranienne prévoyait malgré tout de se rendre sur place.

La situation a été exacerbée par la décision de la marine américaine de saisir le cargo iranien Touska dans le golfe d'Oman après que celui-ci eut tenté de contourner le blocus.

Géopolitique

L'Iran a démenti les informations publiées vendredi par Axios, selon lesquelles une partie d'un plan de paix prévoirait le transfert d'uranium enrichi vers les États-Unis en échange de 20 milliards de dollars de fonds iraniens gelés, et le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que « le transfert d'uranium n'a jamais été à l'ordre du jour ».

Selon les données de suivi du trafic maritime, seuls trois navires commerciaux ont traversé le détroit d'Ormuz aujourd'hui, tandis que cette voie stratégique était une nouvelle fois bloquée.

La Banque du Japon devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés en avril, car l'absence de perspectives d'apaisement au Moyen-Orient, conjuguée aux droits de douane de Trump pour 2025, génère des incertitudes quant à l'économie japonaise, et la Banque du Japon privilégie une posture de « pause restrictive ».

Données macroéconomiques

L'inflation des prix à la production (IPP) en Allemagne est revenue en territoire positif, dépassant les attentes et rebondissant à 2,5 % en glissement mensuel, la plus forte hausse depuis septembre 2022, alors que le consensus tablait sur 1,4 %. Les principaux facteurs à l'origine de cette surprise ont été les prix de l'énergie et des produits pétrliers.

Le calendrier macroéconomique quotidien des États-Unis était pratiquement vide, les responsables de la Fed étant déjà entrés dans la période de silence précédant la décision sur les taux d'intérêt prévue le 29 avril.

Cette semaine, les investisseurs attendent les données de demain sur les ventes au détail de mars aux États-Unis et l'audition clé de Kevin Warsh, candidat à la présidence de la Réserve fédérale, qui a déclaré que « la Fed doit rester dans le cadre de son mandat » et préserver son indépendance.

Saison des résultats et indices

La saison des résultats des entreprises du S&P 500 pour le premier trimestre 2026 a démarré bien au-delà des attentes : pas moins de 88 % des entreprises ayant déjà publié leurs rapports ont dépassé les prévisions de bénéfice par action, le taux global de dépassement s'établissant à 10,8 % au-dessus des prévisions, contre une moyenne sur cinq ans de 7,3 %.

Les marchés boursiers européens ont connu une forte correction en réaction à la réouverture du détroit d'Ormuz, et l'indice Stoxx 600 a chuté de près de 1,1 %, les baisses les plus importantes ayant été enregistrées sur les places boursières de Madrid (SPA35 : en baisse de 1,3 %) et d'Allemagne (DAX : en baisse de 1,25 %). Parmi les secteurs du Stoxx 600 européen, seuls l'énergie et les services aux collectivités défensifs affichaient des hausses, tandis que le secteur du luxe (Essilor Luxottica en baisse de 3,3 %, Louis Vuitton en baisse de 1,7 %) et celui de la technologie (SAP en baisse de 3,6 %) ont été les plus durement touchés.

À Wall Street, les pertes ont été beaucoup plus limitées, les contrats à terme sur le Dow Jones reculant d'environ 0,4 %, et le S&P 500 et le Nasdaq 100 de juste plus de 0,3 %, ce qui indique que le marché n'anticipe pas de scénario catastrophique.

Actions

Le titre qui s'est le plus démarqué lors de cette séance a été TopBuild (BLD), dont l'action a bondi de plus de 17 % à la suite de l'annonce de son rachat par le conglomérat QXO pour 17 milliards de dollars, ce qui représente une prime de plus de 23 % par rapport à la clôture de vendredi.

Le fabricant de puces Marvell Technology (MRVL) a enregistré une hausse impressionnante de 7 % après l'annonce de négociations avancées avec Google concernant la conception de deux puces IA spécialisées, dont un TPU de nouvelle génération, ce que le marché a interprété comme un renforcement de la position de l'entreprise dans le secteur lucratif des infrastructures informatiques.

American Airlines (AAL) a chuté d'environ 3 % après que la société a officiellement démenti les rumeurs d'une fusion avec United Airlines, et le secteur aérien a subi une pression supplémentaire due à la forte hausse des prix du carburant.

Parmi les 35 sociétés du S&P 500 ayant atteint de nouveaux plus hauts sur 52 semaines figuraient eBay, Ross Stores, AMD, Arista Networks et Texas Instruments.

Devises

Le dollar australien (AUD) s'est imposé comme le leader incontesté du marché des changes, occupant la première place parmi les principales paires de devises selon l'indice de force des devises. Il a progressé de 0,65 % face au dollar américain (USD) et de 0,18 % face au dollar néo-zélandais (NZD), malgré un climat géopolitique tendu.

À l'autre bout du spectre se trouvaient le dollar américain (USD) et le yen japonais (JPY), qui ont enregistré les plus fortes baisses de la journée, l'indice du dollar (USDIDX) reculant de 0,12 % à 97,87.

La paire EURUSD s'est maintenue près de son niveau de clôture de vendredi à 1,178, gagnant 0,46 %, tandis que la paire GBPUSD a progressé de 0,39 % à 1,353.

Matières premières

Le pétrole brut a clairement dominé les hausses, les contrats WTI progressant de plus de 4,98 % à 87,20 dollars le baril, tandis que le Brent a franchi la barre des 90 dollars le baril, gagnant près de 3,8 %.

L'or s'est comporté de manière surprenante, ne remplissant pas son rôle traditionnel de valeur refuge et perdant 0,93 % pour s'établir à environ 4 807 $ l'once, ce que Morgan Stanley attribue au risque que la hausse des prix de l'énergie alimente l'inflation sous-jacente et réduise la probabilité de baisses de taux de la Fed, renforçant ainsi le dollar américain, qui présente une corrélation inverse avec l'or.

L'argent a chuté encore plus fortement, perdant 1,94 %. Le gaz naturel (NATGAS) a poursuivi sa hausse, gagnant 0,57 % à 2,831 $.

Cryptomonnaies

Bitcoin s'échangeait autour de 75 000 dollars en ce début de semaine, en hausse de 1,85 %, après avoir franchi vendredi la barre des 78 000 dollars pour la première fois depuis février.

Strategy a annoncé lundi matin avoir acheté pour 2,5 milliards de dollars de BTC la semaine dernière, mais les actions des sociétés liées aux cryptomonnaies étaient en baisse, Coinbase et Strategy reculant chacune d'environ 1 %, le marché ayant subi une correction après un week-end marqué par une aversion au risque accrue.

❓ FAQ

Pourquoi le pétrole accroît-il la volatilité des marchés ?

Une hausse rapide du baril agit sur l’inflation, les coûts de transport et les marges des entreprises. Elle pèse aussi sur les anticipations de taux.

Pourquoi l’or a-t-il baissé malgré les tensions géopolitiques ?

La progression du pétrole a ravivé le risque d’inflation et soutenu le dollar. Dans ce cas, l’or peut reculer même en période tendue.

Que signifie le détroit d’Ormuz pour les investisseurs ?

Cette voie maritime concentre une part élevée du commerce mondial de pétrole. Toute perturbation y modifie très vite les prix de l’énergie.

Pourquoi certaines actions montent quand les indices baissent ?

Une opération de rachat, une rumeur industrielle ou une publication d’entreprise peut l’emporter sur la tendance générale du marché. C’est ce qui s’est produit lundi pour TopBuild et Marvell.

Bitcoin se comporte-t-il comme une valeur refuge ?

Pas de manière stable. Certaines séances montrent une résistance du bitcoin face au repli des actions, mais son comportement reste très dépendant du contexte de liquidité et du goût du risque.