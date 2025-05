Résumé quotidien : L'or bondit sur fond d'inquiétudes liées à la guerre commerciale, tandis que le pétrole recule après l'augmentation de la production de l'OPEP

Les marchés ont reculé après une hausse historique, le Dow Jones gagnant 0,26 %, le NASDAQ 100 perdant 0,29 % et le S&P 500 reculant de 0,2 %, mettant fin à la plus longue période de hausse du S&P en près de 20 ans. Même les données positives sur la croissance du secteur des services n'ont pas réussi à soutenir le moral des investisseurs.

Les droits de douane imposés par Trump frappent l'industrie du divertissement avec l'annonce d'un droit de douane de 100 % sur tous les films produits en dehors des États-Unis, entraînant une baisse des actions des médias. Netflix a chuté de 1,2 %, tandis que Disney, Warner Bros Discovery et Comcast ont reculé entre 0,7 % et 1,7 %.

Les cours de l'or ont rebondi sur fond de tensions commerciales, bondissant de 2,3 % à 3 316,04 dollars l'once, les investisseurs recherchant des valeurs refuges dans un contexte de tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et la Chine. Bien que M. Trump ait laissé entrevoir cette semaine la possibilité d'accords commerciaux avec certains pays, aucun accord imminent avec la Chine n'est attendu. L'or a bondi de 26 % cette année, atteignant un record d'environ 3 500 dollars en avril.

L'indice ISM des services pour le mois d'avril est bien supérieur aux prévisions, à 51,6 points, contre 50,2 attendus et 50,8 précédemment. Le sous-indice des prix est nettement plus élevé pour le mois d'avril, à 65,1 points, tout comme le sous-indice des nouvelles commandes, qui s'établit à 52,3 points. Le sous-indice de l'emploi reste inférieur à 50 points, mais il est supérieur aux prévisions et à ses niveaux précédents.

Les prix du pétrole poursuivent leur chute, le brut WTI reculant de 2,6 % à moins de 57 dollars le baril, oscillant près de son plus bas niveau en quatre ans après que l'OPEP+ a décidé samedi d'augmenter sa production de plus de 400 000 barils par jour à partir de juin. Les analystes préviennent que les marchés mondiaux pourraient être confrontés à une offre excédentaire de 500 000 barils par jour, ce qui pourrait faire baisser les prix à 50 dollars.

La décision de la Réserve fédérale américaine est attendue mercredi, alors que les décideurs politiques se réunissent dans un contexte où ils devraient maintenir leurs taux inchangés malgré les pressions publiques de Donald Trump en faveur d'une baisse. Les chiffres solides de l'emploi publiés récemment ont donné à la Fed une justification pour maintenir sa politique actuelle, même si l'impact des droits de douane sur l'inflation reste une source de préoccupation.

Le dollar a perdu du terrain aujourd'hui sur l'ensemble du marché, en raison des inquiétudes liées au trade, mais à la fin de la journée, la hausse de l'EURUSD a été très limitée. La paire se négocie autour de 1,13.

Les opérations de fusion-acquisition s'accélèrent avec l'acquisition de Skechers par 3G Capital pour 9,42 milliards de dollars (soit une prime de 28 %), l'accord de Sunoco pour racheter Parkland Corp pour 9,1 milliards de dollars et les informations selon lesquelles Shell évaluerait une acquisition potentielle de BP. Parallèlement, Apple prévoit sa première émission d'obligations d'entreprise depuis deux ans.

Warren Buffett annonce son plan de succession : Berkshire Hathaway a officiellement nommé son vice-président Greg Abel pour remplacer M. Buffett au poste de PDG à compter du 1er janvier 2026, à la suite d'un vote unanime du conseil d'administration dimanche. M. Buffett, âgé de 94 ans, occupait ce poste depuis 1970.

Le secrétaire au Trésor défend le programme économique de Trump, Scott Bessent ayant déclaré au Milken Institute que les droits de douane, les réductions d'impôts et la déréglementation sont « les rouages d'un moteur conçu pour stimuler les investissements à long terme dans l'économie américaine », tout en affirmant que les marchés américains sont « antifragiles ».

Le dollar taïwanais s'envole grâce aux espoirs de reprise du trade, enregistrant sa plus forte hausse depuis 1988, sur fond de spéculations selon lesquelles les autorités pourraient autoriser une appréciation de la monnaie afin de faciliter la conclusion d'un accord commercial avec les États-Unis, alors même que l'indice du dollar américain recule de 0,3 % sur les marchés mondiaux.

Les marchés des cryptomonnaies reculent, le Bitcoin perdant 1,5 % à 94 100 dollars et l'Ether 1,4 % à environ 1 800 dollars, poursuivant ainsi la volatilité récente des actifs numériques malgré leurs très bonnes performances depuis le début de l'année.

