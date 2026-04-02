Points clés Wall Street a effacé une chute initiale de 2% en séance

en séance Les tensions autour du détroit d’Ormuz restent déterminantes

restent déterminantes Le pétrole s’envole : WTI à 110$, Brent à 107$

Les valeurs spatiales explosent, Intuitive Machines +14%

Les cryptos et métaux précieux restent sous pression

La séance à Wall Street s’est révélée particulièrement volatile, marquée par un retournement spectaculaire en cours de journée. Après une chute initiale pouvant atteindre 2%, les indices américains ont progressivement effacé leurs pertes, portés par des espoirs d’apaisement au Moyen-Orient. Des informations évoquant un protocole iranien visant à sécuriser le transit dans le détroit d’Ormuz ont contribué à améliorer le sentiment de marché. Toutefois, les investisseurs restent prudents face à un contexte géopolitique toujours incertain. 📉 Wall Street : une séance sous haute tension Une chute initiale après Trump Les marchés ont d’abord réagi négativement aux déclarations de Donald Trump, qui n’ont apporté aucun signal de désescalade. Cette absence de visibilité a entraîné une vague de ventes sur les principaux indices. Les pertes ont atteint jusqu’à 2%, illustrant la nervosité des investisseurs face aux risques géopolitiques. Un rebond alimenté par l’espoir Le retournement est intervenu après des informations suggérant que l’Iran travaille à garantir la sécurité du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz. Grâce à ces éléments, les indices ont récupéré une grande partie de leurs pertes, terminant légèrement en baisse de 0,1% à 0,3%. 🌍 Marchés globaux : entre pessimisme et stabilisation L’Europe limite les pertes Les marchés européens ont débuté la séance dans le rouge, avant de se stabiliser partiellement. Le DAX reste le plus affecté avec une baisse d’environ 0,5%, tandis que le FTSE 100 et le WIG20 parviennent à afficher de légères hausses. Des devises sous pression Sur le marché des changes, plusieurs devises reculent face au dollar : La livre sterling , le yen et le dollar canadien perdent environ 0,5%

, le et le perdent environ L’euro recule de 0,2% face au billet vert Ces mouvements traduisent un retour vers le dollar, considéré comme valeur refuge. 🛢️ Pétrole et matières premières : divergence marquée L’énergie en forte hausse Le marché pétrolier reste extrêmement tendu. Le Brent grimpe à 107 dollars (+7%), tandis que le WTI atteint 110 dollars (+12%). Cette hausse reflète les inquiétudes persistantes sur l’approvisionnement, malgré les espoirs de stabilisation. Métaux et matières agricoles en baisse Contrairement à l’énergie, les métaux précieux reculent : Or : -2%

Argent : -3% Le cacao prolonge également sa baisse, avec un recul de plus de 3%. 🚀 Actions : la “space economy” en vedette Les valeurs spatiales s’envolent Le secteur spatial domine largement la séance. Intuitive Machines bondit de 14%, portée par l’enthousiasme autour du lancement de Artemis II. Globalstar progresse de 7%, soutenue par des rumeurs de rachat par Amazon, renforçant l’intérêt pour les infrastructures satellitaires. Tesla et le crédit privé sous pression À l’inverse, Tesla recule de plus de 3% après des livraisons décevantes. Blue Owl perd environ 3%, affecté par des restrictions accrues sur les retraits dans ses fonds de crédit privé. 📊 Macro et crypto : impact limité mais sentiment négatif Des données économiques neutres Les publications macroéconomiques n’ont pas influencé significativement les marchés : Jobless claims : 202k , légèrement meilleures que prévu

, légèrement meilleures que prévu Licenciements (Challenger) : 60k

Déficit commercial : 57,3 milliards USD, inférieur aux attentes Ces données confirment une économie résiliente, sans pour autant changer le sentiment global. Les cryptomonnaies sous pression Le marché crypto reste orienté à la baisse : Bitcoin : -1,5% à 67 200$

Ethereum : -4% à 2 060$

Solana : -2,5% sous 80$ Le sentiment reste très négatif, malgré une relative résistance des grandes capitalisations. ⚠️ Perspectives : un rebond fragile Un marché dépendant du géopolitique Le rebond observé repose principalement sur des espoirs de désescalade, encore incertains. Toute nouvelle détérioration pourrait rapidement raviver la volatilité. Des signaux contradictoires Entre la hausse du pétrole, la baisse des métaux, la faiblesse des cryptos et la volatilité des actions, les marchés envoient des signaux mixtes. Dans ce contexte, la prudence reste de mise à court terme. ❓ FAQ Pourquoi Wall Street a-t-elle rebondi en séance ?

Grâce à des informations sur une possible sécurisation du détroit d’Ormuz par l’Iran. Le pétrole peut-il continuer à monter ?

Oui, si les tensions géopolitiques persistent ou s’aggravent. Pourquoi les valeurs spatiales montent-elles ?

En raison de l’enthousiasme autour d’Artemis II et des rumeurs d’acquisitions. Les données économiques ont-elles influencé les marchés ?

Non, leur impact est resté limité. Le rebond actuel est-il durable ?

Il reste fragile et dépend fortement de l’évolution géopolitique.

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