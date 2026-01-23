Les marchés actions restent mitigés, tandis que le gaz naturel poursuit sa hausse malgré le rollover.

La BoJ adopte un ton très hawkish , renforçant les anticipations de normalisation monétaire.

La faiblesse du dollar , surtout face au yen japonais , alimente la flambée des métaux.

L’ or s’approche des 5 000 $ , avant de se stabiliser autour de 4 970 $.

L’ argent dépasse 100 $ l’once pour la première fois de l’histoire , avec des gains intraday supérieurs à 5%.

La séance de vendredi, qui clôture une semaine particulièrement intense sur les marchés internationaux, restera comme un moment historique pour les métaux précieux. Les investisseurs ont assisté à de véritables mouvements extrêmes, portés par un dollar en net repli, une appréciation violente du yen et un environnement macroéconomique de plus en plus favorable aux actifs réels. 🪙 Argent : franchissement historique des 100 $ L’événement majeur de la séance est sans conteste le passage de l’argent au-dessus des 100 dollars l’once, un niveau jamais atteint auparavant. Le métal gris ne s’est pas contenté de tester ce seuil symbolique : il a poursuivi sa progression au-delà de 101 $, avec des hausses intraday dépassant 5%. Ce mouvement confirme : une tension extrême sur le marché ,

une demande toujours très forte,

et un positionnement des investisseurs de plus en plus agressif sur les métaux précieux. 🏆 Or : proche de 5 000 $, mais encore retenu L’or a lui aussi connu une séance remarquable, bien que moins explosive en termes relatifs. Le métal jaune a progressé d’environ 0.7%, flirtant temporairement avec le seuil psychologique des 5 000 $ l’once.

Toutefois, l’élan s’est essoufflé en fin de séance, et le prix se stabilise actuellement autour de 4 970 $. Cette consolidation n’invalide en rien la tendance haussière de fond, mais montre que le marché marque une pause après une progression extrêmement rapide. 💱 Dollar faible et yen en force : le catalyseur clé USD sous pression généralisée Les envolées sur l’or et l’argent ont été rendues possibles par une faiblesse marquée du dollar, qui recule face à la plupart des grandes devises mondiales. La baisse est particulièrement prononcée face au yen japonais. JPY : dynamique quasi verticale Le yen s’est renforcé dès le début de la séance, mais l’essentiel du mouvement s’est produit en soirée, sous la forme d’un déplacement quasi linéaire accompagné d’un pic brutal des volumes.

Ce comportement de marché a rapidement alimenté des spéculations sur une possible intervention des autorités japonaises. ➡️ À ce stade, aucune confirmation officielle n’est disponible.

Cependant, la structure du mouvement rappelle fortement celle observée plus tôt dans la journée, où des volumes anormalement élevés avaient déjà suscité des soupçons similaires. Pourquoi une intervention serait “moins coûteuse” La faiblesse globale du dollar réduit mécaniquement le coût d’un soutien artificiel au yen. De plus, la décision récente de la BoJ, qui a accru la liquidité de marché, renforce la crédibilité d’un tel scénario. 🏦 Banque du Japon : statu quo sur les taux, virage hawkish La BoJ a maintenu son taux directeur à 0.75%, mais le message envoyé au marché est clairement restrictif : Révision à la hausse des prévisions de croissance pour les exercices 2025–2026 (environ 0.9–1.0% ),

Relèvement significatif de la trajectoire d’inflation , notamment de l’inflation core-core,

Inflation attendue au-dessus de 2% jusqu’à l’exercice 2027. Ce ton très hawkish renforce les anticipations d’une normalisation monétaire plus rapide, ce qui soutient structurellement le yen. 📊 Données macro : Europe et États-Unis Europe : signaux mitigés Allemagne : indicateurs industriels et de services meilleurs que prévu , soutenant le sentiment.

France : faiblesse persistante du secteur des services, freinant l’optimisme.

Zone euro : les PMI confirment une expansion modérée, mais avec un ralentissement des services. États-Unis : croissance toujours présente Les PMI préliminaires US de janvier montrent une poursuite de l’expansion : Industrie : 51.9 (vs 52.0 attendu),

Services : 52.5 (vs 52.8 attendu),

Composite : 52.8 (vs 52.7 en décembre). ➡️ L’économie américaine reste résiliente, mais la dynamique de croissance se normalise progressivement. 🧠 Technologie : Nvidia soutenue par la Chine Selon Bloomberg, le régulateur chinois aurait autorisé de manière préliminaire Alibaba, Tencent et ByteDance à engager des discussions sur l’importation de puces IA H200.

Suite à cette information, le titre Nvidia est parvenu à repasser au-dessus de l’EMA50, située autour de 187 $, un signal technique positif à court terme. 📉 Marchés actions et autres actifs Wall Street : performance mitigée. Seul le Nasdaq progresse légèrement ( < 0.3% ), les autres indices restant sous pression.

FX : le yen et la livre sterling surperforment. Le dollar US et le NZD sont les plus faibles.

Gaz naturel (NATGAS) : malgré le rollover des contrats, les prix repartent à la hausse après l’ouverture. Les prévisions météo continuent d’indiquer un maintien du froid, avec de nouvelles données attendues après le week-end. ❓ FAQ Pourquoi l’argent explose-t-il au-dessus de 100 $ ?

En raison d’un dollar faible, d’une forte demande et d’un marché structurellement tendu. Pourquoi l’or n’a-t-il pas encore franchi 5 000 $ ?

Des prises de bénéfices apparaissent près de ce seuil psychologique majeur. Le yen a-t-il été soutenu par une intervention ?

C’est possible, mais non confirmé officiellement à ce stade. La BoJ devient-elle réellement hawkish ?

Oui, son discours sur l’inflation et la croissance est clairement plus restrictif. Le mouvement sur les métaux est-il durable ?

À long terme, les fondamentaux restent solides, mais la volatilité à court terme est extrême.

