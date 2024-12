Résumé quotidien : Séance mitigée sur fond de hausse inattendue de l'IPP américain et de baisse des taux de la BCE (12.12.2024)

Les indices américains se négocient à la baisse à mi-séance. Le S&P 500 est en baisse de 0,2 %, le Nasdaq 100 perd 0,3 % et le Dow Jones recule de 0,2 %. Le sentiment le plus défavorable s'observe dans les actions à plus petite capitalisation. Le Russell 2000 perd 0,8 %.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont augmenté pour atteindre 4,3 % pour la première fois depuis la fin du mois de novembre. Par conséquent, les prix des obligations américaines ont effacé tous les gains réalisés en décembre. Une croissance plus agressive a pu être observée sur le marché du Trésor allemand, où les rendements du Trésor allemand à 10 ans ont augmenté de 7,8 points de base pour atteindre 2,2 %.

L'inflation des prix de gros aux États-Unis a été plus élevée que prévu. L'IPP a augmenté à 3 % en glissement annuel (2,6 % attendu, 2,4 % précédemment), tandis que l'IPP de base a grimpé encore plus haut (3,4 %, attendu : 3,2 %, précédemment : 3,1 %).

US Les demandes initiales d'allocations chômage ont augmenté de manière inattendue à 242k contre 221k. Le consensus estimait 221k, ce qui pourrait suggérer que le marché du travail américain est légèrement moins bon que prévu. Une semaine avant la prochaine décision sur les taux de la Fed, les marchés parient à 96 % sur une baisse de 25 points de base.

Les actions d'Adobe ont chuté de 12,6 % en raison de perspectives de ventes annuelles décevantes pour 2024. Le chiffre d'affaires devrait atteindre 23,4 milliards de dollars, soit 0,4 milliard de moins que les estimations initiales des analystes.

Les performances des indices européens sont plutôt mitigées. Le FTSE MIB italien est en tête avec un gain de 0,36%, suivi par le SMI suisse (+0,29%), le FTSE 100 britannique (+0,12%) et le DAX allemand (+0,13%). Dans le rouge, on trouve l'IBX35 espagnol (-0,21%) et le WIG20 polonais (-0,85%). Le CAC40 français reste stable.

La BCE a abaissé les taux d'intérêt directeurs de la zone euro de 25 points de base. Mme Lagarde, membre de la BCE, a souligné que les risques liés à la politique monétaire sont doubles, les inquiétudes concernant la croissance prenant le dessus et les perspectives d'inflation devenant progressivement incertaines en raison des tensions géopolitiques.

L'inflation dans la zone euro devrait atteindre fermement l'objectif de 2 % en 2025. Selon la BCE, la croissance décollera plus lentement que prévu.

Dans le contexte de la décision de la BCE sur les taux d'intérêt, l'EURUSD sort de sa dynamique baissière et gagne 0,1 %.

La Banque nationale suisse a décidé, contre toute attente, de réduire ses taux d'intérêt de 50 points de base à 0,5 %. Le marché prévoyait une réduction de 25 points de base. En conséquence, le franc suisse s'est déprécié de près de 0,5 % et a été la plus mauvaise performance parmi les devises du G10.

Le dollar australien a été le plus fort parmi les devises du G10. Son prix au comptant a augmenté de 0,33 %. Une appréciation a également été observée sur la couronne norvégienne, qui a connu une augmentation de 0,3 %.

Sur le marché des cryptomonnaies, nous avons assisté à une augmentation du prix de l'Ethereum, qui a bondi de plus de 3 %. Il s'est ainsi rapproché des niveaux les plus élevés de cette année et des niveaux de résistance clés autour de la barrière psychologique des 4000$.

Les métaux précieux s'échangent à la baisse aujourd'hui : les contrats sur l'or et l'argent sont les plus durement touchés (-1,2% et -2,4% respectivement), tandis que le palladium et le platine affichent des pertes plus modérées (-0,25% et -0,35% respectivement).

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."