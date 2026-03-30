Résumé quotidien : Trump, l'inflation, les menaces et les tensions dans le golfe Persique jettent une ombre sur Wall Street

Les États-Unis et Israël poursuivent leur offensive contre l'Iran, qui riposte par des tirs de missiles sur les pays voisins et maintient un blocus du détroit d'Ormuz.

qui riposte par des tirs de missiles sur les pays voisins et maintient un blocus du détroit d'Ormuz. Donald Trump a menacé de détruire totalement les infrastructures iraniennes si un accord n’était pas conclu rapidement , tout en affirmant que les négociations en cours se déroulaient dans une « excellente atmosphère » , ce que l’Iran dément.

, tout en affirmant que les négociations en cours se déroulaient dans une , ce que l’Iran dément. Le président américain a confirmé que les États-Unis menaient des pourparlers avec le président du Parlement iranien, Mohammad-Bagher Ghalibaf , afin de mettre fin à la guerre, tout en soulignant qu’il n’était pas certain de pouvoir lui faire confiance.

, afin de mettre fin à la guerre, tout en soulignant qu’il n’était pas certain de pouvoir lui faire confiance. Selon des informations récentes, le Pentagone se prépare à l’éventualité d’opérations terrestres en Iran. Des milliers de soldats et de marines américains sont déployés dans la région, bien que l’accent ne soit pas mis sur une invasion à grande échelle, mais plutôt sur des raids limités menés par des forces spéciales et des unités d’infanterie.

Des milliers de soldats et de marines américains sont déployés dans la région, bien que l’accent ne soit pas mis sur une invasion à grande échelle, mais plutôt sur des raids limités menés par des forces spéciales et des unités d’infanterie. Jerome Powell a souligné que la Réserve fédérale se trouve dans une position difficile, devant trouver un équilibre entre la lutte contre l’inflation et le soutien au marché du travail — des objectifs qui s’opposent de plus en plus. La Fed reste en mode « attentiste » , ignorant le choc à court terme provoqué par le marché du pétrole, mais prévient que si l’inflation persiste ou si les anticipations inflationnistes augmentent, elle pourrait être contrainte d’agir.

se trouve dans une position difficile, devant trouver un équilibre entre la lutte contre l’inflation et le soutien au marché du travail — des objectifs qui s’opposent de plus en plus. La Fed reste en mode , ignorant le choc à court terme provoqué par le marché du pétrole, mais prévient que si l’inflation persiste ou si les anticipations inflationnistes augmentent, elle pourrait être contrainte d’agir. En raison de la montée des tensions dans la région du Golfe , Wall Street a cédé la quasi-totalité des gains enregistrés aujourd’hui. Le S&P 500 recule de 0,1 %, le Nasdaq a chuté d’environ 0,5 %, tandis que le Dow Jones conserve un gain d’environ 0,3 % au moment de la rédaction de ce résumé, peu avant 20 h.

, Wall Street a cédé la quasi-totalité des gains enregistrés aujourd’hui. Le S&P 500 recule de 0,1 %, le Nasdaq a chuté d’environ 0,5 %, tandis que le Dow Jones conserve un gain d’environ 0,3 % au moment de la rédaction de ce résumé, peu avant 20 h. En Europe, la séance a été globalement positive, la plupart des marchés boursiers affichant des gains . Le FTSE 100 britannique a progressé d’environ 1,6 %, le CAC 40 français a gagné 0,9 %, le DAX allemand a augmenté de 0,9 % et l’IBEX 35 espagnol a clôturé en hausse de 0,8 %.

. Le FTSE 100 britannique a progressé d’environ 1,6 %, le CAC 40 français a gagné 0,9 %, le DAX allemand a augmenté de 0,9 % et l’IBEX 35 espagnol a clôturé en hausse de 0,8 %. L'inflation en Allemagne s'est nettement accélérée, mais elle est restée conforme aux attentes du marché, ce qui laisse penser que la Banque centrale européenne maintiendra sa politique restrictive.

Dans le sillage des récentes menaces de l'administration américaine, le prix du pétrole Brent a de nouveau frôlé les 110 dollars le baril.

Sur le marché des changes, le yen japonais s’est fortement raffermi en réaction aux avertissements des autorités japonaises concernant une éventuelle intervention visant à freiner son affaiblissement précédent.

le yen japonais s’est fortement raffermi en réaction aux avertissements des autorités japonaises concernant une éventuelle intervention visant à freiner son affaiblissement précédent. Sur le marché des métaux précieux , le sentiment positif est en partie revenu : l’or est en hausse de 0,7 %, dépassant les 4 500 dollars l’once, tandis que l’argent a gagné plus de 1 %, s’élevant au-dessus de 70 dollars l’once.

, le sentiment positif est en partie revenu : l’or est en hausse de 0,7 %, dépassant les 4 500 dollars l’once, tandis que l’argent a gagné plus de 1 %, s’élevant au-dessus de 70 dollars l’once. Le marché des cryptomonnaies affiche également des gains aujourd’hui. Le Bitcoin progresse de 0,7 %, testant le seuil des 67 000 dollars, tandis que l’Ethereum a augmenté de près de 2,5 %, oscillant autour de 2 050 dollars.

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