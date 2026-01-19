-
Les marchés américains sont fermés, mais les futures accusent de fortes baisses après les menaces de Donald Trump.
Les indices européens chutent lourdement, avec une sous-performance marquée du CAC 40.
L’euro s’apprécie fortement face au dollar, tout comme le franc suisse et la livre sterling.
Les métaux précieux flambent, tandis que le gaz naturel explose sur fond de choc d’offre.
Les cryptomonnaies subissent une forte vague de ventes, pénalisées par l’aversion au risque.
🇺🇸 Marchés américains : Wall Street fermé, mais les tensions s’expriment
Les futures réagissent vivement aux déclarations de Trump
Même si les marchés américains sont fermés aujourd’hui pour cause de jour férié, les flux de capitaux restent visibles à travers les contrats à terme, et le message est clair : la nervosité domine. Les propos de Donald Trump, menaçant d’imposer 10% de droits de douane aux pays européens ayant envoyé des troupes au Groenland, ont déclenché une vague de ventes.
Le US100 (Nasdaq 100) enregistre les pertes les plus marquées, avec un repli supérieur à 1%. Les contrats sur le US500 et le US2000 évoluent également autour de -1%, tandis que le US30 résiste un peu mieux, limitant les pertes à 0.8%.
Pression croissante sur les valeurs financières
La réaction ne se limite pas aux tensions commerciales. Une autre échéance inquiète les investisseurs : le “deadline” imposé par Donald Trump concernant la baisse des taux d’intérêt sur les cartes de crédit. Les banques et opérateurs de paiement refusent de s’y conformer, ce qui place les banques commerciales et institutions de crédit sous pression.
Ce contexte alimente la crainte d’une intervention politique directe dans le système financier, accentuant l’aversion au risque sur le secteur.
🇪🇺 Europe : une séance de forte correction
Les indices européens lourdement sanctionnés
En Europe, la séance se termine sur des baisses significatives, les marchés intégrant des scénarios de confrontation économique directe entre l’UE et les États-Unis. Les secteurs les plus touchés sont les constructeurs automobiles et certaines valeurs technologiques, particulièrement exposées au commerce international.
Le CAC 40 est le grand perdant, avec des contrats en baisse allant jusqu’à 1.9%. Le AEX néerlandais affiche également une forte sous-performance. Les contrats sur le DAX allemand et le FTSE MIB italien parviennent à contenir les pertes sous 1.5%.
À l’inverse, l’Espagne et la Pologne s’en sortent relativement mieux, avec des contrats en baisse limitée à 0.4% et 0.2% respectivement.
La défense en hausse, la France pénalisée localement
Dans ce climat tendu, un secteur tire son épingle du jeu : la défense, portée par les anticipations de hausse des budgets militaires européens. À l’opposé, la Bourse de Paris subit une pression supplémentaire d’origine domestique.
L’activation d’un mécanisme constitutionnel d’urgence pour l’adoption temporaire du budget français a pesé sur le sentiment des investisseurs, renforçant la défiance envers les actifs français.
💱 Devises : l’euro et les monnaies refuges s’envolent
Un euro dopé par les tensions politiques
Sur le marché des changes, la réaction est spectaculaire. L’euro s’apprécie de plus de 0.5% face au dollar, profitant à la fois de la faiblesse du billet vert et de la perception d’une Europe plus résiliente politiquement face à l’escalade américaine.
Le franc suisse et la livre sterling progressent également, confirmant un mouvement global de recherche de stabilité monétaire.
🥇 Matières premières : métaux précieux et gaz naturel en feu
L’or et l’argent comme valeurs refuges
Le conflit latent entre les États-Unis et l’Europe alimente un puissant mouvement vers les métaux précieux. L’argent bondit de plus de 5%, revenant autour de 94 dollars, tandis que l’or progresse de 2%, se rapprochant du seuil de 4 700 dollars.
Ces mouvements confirment le rôle central des métaux précieux comme refuges face au risque géopolitique et systémique.
Explosion historique sur le gaz naturel
Le choc le plus spectaculaire provient toutefois du gaz naturel. Les contrats NATGAS enregistrent une hausse de 16%, avec des pics allant jusqu’à 20% sur certaines plateformes. Ce mouvement résulte d’une combinaison explosive :
réduction de la production,
niveaux de stocks faibles,
et vagues de froid soudaines modifiant brutalement les équilibres du marché.
À l’inverse, le pétrole WTI reste remarquablement stable, évoluant autour de 59 dollars le baril, suggérant que le choc actuel est très ciblé.
₿ Cryptomonnaies : la volatilité frappe de plein fouet
Large sell-off sur le marché crypto
L’incertitude globale et la montée de la volatilité pèsent lourdement sur les cryptomonnaies. Un large mouvement de vente est observé sur l’ensemble du marché.
Le Bitcoin chute de plus de 2.5%, s’arrêtant autour de 92 800 dollars, tandis que l’Ethereum fait encore pire, avec une baisse supérieure à 4%, retombant vers 3 200 dollars.
❓ FAQ
Pourquoi les marchés baissent-ils alors que Wall Street est fermé ?
Les contrats à terme reflètent les anticipations des investisseurs, indépendamment de l’ouverture officielle des marchés.
Quels secteurs sont les plus touchés en Europe ?
L’automobile et certaines valeurs technologiques, très exposées au commerce international.
Pourquoi l’euro se renforce-t-il ?
En raison de la faiblesse du dollar et d’une perception de risque politique accru aux États-Unis.
Qu’est-ce qui explique l’explosion du gaz naturel ?
Un choc d’offre combinant baisse de production, faibles stocks et conditions climatiques extrêmes.
Les cryptomonnaies peuvent-elles se stabiliser rapidement ?
À court terme, la volatilité reste élevée tant que l’incertitude géopolitique persiste.
