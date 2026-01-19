🇺🇸 Marchés américains : Wall Street fermé, mais les tensions s’expriment

Les futures réagissent vivement aux déclarations de Trump

Même si les marchés américains sont fermés aujourd’hui pour cause de jour férié, les flux de capitaux restent visibles à travers les contrats à terme, et le message est clair : la nervosité domine. Les propos de Donald Trump, menaçant d’imposer 10% de droits de douane aux pays européens ayant envoyé des troupes au Groenland, ont déclenché une vague de ventes.

Le US100 (Nasdaq 100) enregistre les pertes les plus marquées, avec un repli supérieur à 1%. Les contrats sur le US500 et le US2000 évoluent également autour de -1%, tandis que le US30 résiste un peu mieux, limitant les pertes à 0.8%.

Pression croissante sur les valeurs financières

La réaction ne se limite pas aux tensions commerciales. Une autre échéance inquiète les investisseurs : le “deadline” imposé par Donald Trump concernant la baisse des taux d’intérêt sur les cartes de crédit. Les banques et opérateurs de paiement refusent de s’y conformer, ce qui place les banques commerciales et institutions de crédit sous pression.

Ce contexte alimente la crainte d’une intervention politique directe dans le système financier, accentuant l’aversion au risque sur le secteur.

🇪🇺 Europe : une séance de forte correction

Les indices européens lourdement sanctionnés

En Europe, la séance se termine sur des baisses significatives, les marchés intégrant des scénarios de confrontation économique directe entre l’UE et les États-Unis. Les secteurs les plus touchés sont les constructeurs automobiles et certaines valeurs technologiques, particulièrement exposées au commerce international.

Le CAC 40 est le grand perdant, avec des contrats en baisse allant jusqu’à 1.9%. Le AEX néerlandais affiche également une forte sous-performance. Les contrats sur le DAX allemand et le FTSE MIB italien parviennent à contenir les pertes sous 1.5%.

À l’inverse, l’Espagne et la Pologne s’en sortent relativement mieux, avec des contrats en baisse limitée à 0.4% et 0.2% respectivement.

La défense en hausse, la France pénalisée localement

Dans ce climat tendu, un secteur tire son épingle du jeu : la défense, portée par les anticipations de hausse des budgets militaires européens. À l’opposé, la Bourse de Paris subit une pression supplémentaire d’origine domestique.

L’activation d’un mécanisme constitutionnel d’urgence pour l’adoption temporaire du budget français a pesé sur le sentiment des investisseurs, renforçant la défiance envers les actifs français.

💱 Devises : l’euro et les monnaies refuges s’envolent

Un euro dopé par les tensions politiques

Sur le marché des changes, la réaction est spectaculaire. L’euro s’apprécie de plus de 0.5% face au dollar, profitant à la fois de la faiblesse du billet vert et de la perception d’une Europe plus résiliente politiquement face à l’escalade américaine.

Le franc suisse et la livre sterling progressent également, confirmant un mouvement global de recherche de stabilité monétaire.

🥇 Matières premières : métaux précieux et gaz naturel en feu

L’or et l’argent comme valeurs refuges

Le conflit latent entre les États-Unis et l’Europe alimente un puissant mouvement vers les métaux précieux. L’argent bondit de plus de 5%, revenant autour de 94 dollars, tandis que l’or progresse de 2%, se rapprochant du seuil de 4 700 dollars.

Ces mouvements confirment le rôle central des métaux précieux comme refuges face au risque géopolitique et systémique.

Explosion historique sur le gaz naturel

Le choc le plus spectaculaire provient toutefois du gaz naturel. Les contrats NATGAS enregistrent une hausse de 16%, avec des pics allant jusqu’à 20% sur certaines plateformes. Ce mouvement résulte d’une combinaison explosive :