Résumé quotidien : Une berceuse dans le calme d'avant les fêtes

Les marchés financiers mondiaux marquent une pause en ce dernier jour de la semaine, la plupart des grandes places boursières mondiales restant fermées à l'occasion du Vendredi saint.

en ce dernier jour de la semaine, la plupart des grandes places boursières mondiales restant fermées à l'occasion du Vendredi saint. Les échanges sont suspendus sur la plupart des places boursières européennes, à Wall Street et sur plusieurs marchés clés de la région Asie-Pacifique.

sur la plupart des places boursières européennes, à Wall Street et sur plusieurs marchés clés de la région Asie-Pacifique. Les contrats à terme sur actions américaines ont fonctionné selon un horaire réduit aujourd’hui, affichant de légères baisses d’environ 0,3 % tant pour le NASDAQ 100 (US100) que pour le S&P 500 (US500).

ont fonctionné selon un horaire réduit aujourd’hui, affichant de légères baisses d’environ 0,3 % tant pour le NASDAQ 100 (US100) que pour le S&P 500 (US500). Des baisses ont été observées sur les contrats à terme sur indices chinois et sud-coréens, tandis que le Nikkei 225 (JP225) a réussi à enregistrer de légers gains.

sur les contrats à terme sur indices chinois et sud-coréens, tandis que le Nikkei 225 (JP225) a réussi à enregistrer de légers gains. Aucun marché des matières premières majeur n’est ouvert aujourd’hui aux États-Unis ou en Europe. Toutefois, en raison de l’escalade continue en Iran, les cours du Brent se sont établis hier près de la barre des 110 dollars le baril.

n’est ouvert aujourd’hui aux États-Unis ou en Europe. Toutefois, en raison de l’escalade continue en Iran, les cours du Brent se sont établis hier près de la barre des 110 dollars le baril. Alors que les États-Unis ont promis de nouvelles frappes aériennes massives et que l’Iran a intensifié ses attaques contre diverses cibles dans le golfe Persique — y compris des pétroliers —, des informations suggèrent que l’ouverture des voies diplomatiques reste possible entre Téhéran et Mascate. Ces pourparlers viseraient à mettre en place un système de régulation du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz par le biais de droits de transit élevés, une mesure qui serait considérée comme une violation du droit international.

et que l’Iran a intensifié ses attaques contre diverses cibles dans le golfe Persique — y compris des pétroliers —, des informations suggèrent que l’ouverture des voies diplomatiques reste possible entre Téhéran et Mascate. Ces pourparlers viseraient à mettre en place un système de régulation du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz par le biais de droits de transit élevés, une mesure qui serait considérée comme une violation du droit international. Les dernières informations indiquent qu’un porte-conteneurs français a réussi à franchir le détroit d’Ormuz. Cela renforce la probabilité que, si les États-Unis se retiraient, le transit commercial par ce passage puisse être rétabli, bien que probablement soumis à des taxes iraniennes importantes.

qu’un porte-conteneurs français a réussi à franchir le détroit d’Ormuz. Cela renforce la probabilité que, si les États-Unis se retiraient, le transit commercial par ce passage puisse être rétabli, bien que probablement soumis à des taxes iraniennes importantes. Les États-Unis ont officiellement confirmé qu’un avion de chasse F-15 avait été abattu au-dessus du territoire iranien. On ignore toujours ce qu’il est advenu de l’équipage.

qu’un avion de chasse F-15 avait été abattu au-dessus du territoire iranien. On ignore toujours ce qu’il est advenu de l’équipage. Malgré la fermeture des marchés, des données cruciales sur le marché du travail américain ont été publiées aujourd’hui. Les chiffres se sont révélés très solides, affichant une hausse de 186 000 emplois contre une prévision de 78 000. Cela représente un rebond spectaculaire après la contraction de 133 000 emplois observée en mars (le chiffre révisé est le plus bas depuis 2020)

ont été publiées aujourd’hui. Les chiffres se sont révélés très solides, affichant une hausse de 186 000 emplois contre une prévision de 78 000. Cela représente un rebond spectaculaire après la contraction de 133 000 emplois observée en mars (le chiffre révisé est le plus bas depuis 2020) Le taux de chômage est tombé à 4,3 % , tandis que la croissance des salaires s'est modérée à 3,5 %. Compte tenu de l'absence de signaux négatifs provenant du marché du travail et de la perspective d'une hausse de l'inflation d'un point de pourcentage, les chances de baisses des taux d'intérêt dans les mois à venir sont tombées à près de zéro.

, tandis que la croissance des salaires s'est modérée à 3,5 %. Compte tenu de l'absence de signaux négatifs provenant du marché du travail et de la perspective d'une hausse de l'inflation d'un point de pourcentage, les chances de baisses des taux d'intérêt dans les mois à venir sont tombées à près de zéro. L'indice PMI des services est entré de manière inattendue en territoire de contraction, tombant à 49,8 contre une estimation consensuelle de 51,1 points.

est entré de manière inattendue en territoire de contraction, tombant à 49,8 contre une estimation consensuelle de 51,1 points. La paire EUR/USD affiche aujourd'hui une légère baisse, sous la pression des solides données sur l'emploi aux États-Unis.

affiche aujourd'hui une légère baisse, sous la pression des solides données sur l'emploi aux États-Unis. Le marché des cryptomonnaies dans son ensemble est globalement en hausse aujourd'hui, bien que le Bitcoin ait connu un léger recul, passant sous la barre des 67 000 $.

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