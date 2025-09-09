Résumé quotidien : Wall Street et le dollar américain progressent malgré un rapport sur l'emploi américain décevant

Les contrats à terme sur indices américains trade à la hausse malgré une révision à la baisse alarmiste des données du marché du travail. Selon le Bureau of Labor Statistics (BLS), entre 2024 et mars 2025, l'économie américaine a perdu 911 000 emplois, alors que les prévisions tablaient sur environ 700 000 et que l'estimation précédente était de près de 820 000.

Le contrat Dow Jones est en hausse de près de 0,4 % , le NASDAQ 100 gagne 0,2 % et le S&P 500 est également en hausse, soutenu par l'optimisme des investisseurs quant à d'éventuelles baisses des taux de la Réserve fédérale. Les investisseurs attendent le rapport sur les résultats d'Oracle (ORCL.US) , prévu après la séance à Wall Street.

est en hausse de près de , le gagne et le est également en hausse, soutenu par l'optimisme des investisseurs quant à d'éventuelles baisses des taux de la Réserve fédérale. Les investisseurs attendent le rapport sur les résultats d'Oracle , prévu après la séance à Wall Street. Le ministère américain du Travail a annoncé une révision négative historique de -911 000 emplois en mars , la plus importante correction de l'histoire de cet indicateur. Cette révision drastique accentue les inquiétudes concernant les conditions du marché du travail et augmente considérablement la probabilité d'une action décisive de la Fed sous la forme de baisses de taux d'intérêt. Les craintes de récession commencent à se faire plus pressantes.

, la plus importante correction de l'histoire de cet indicateur. Cette révision drastique accentue les inquiétudes concernant les conditions du marché du travail et augmente considérablement la probabilité d'une action décisive de la Fed sous la forme de baisses de taux d'intérêt. Les craintes de récession commencent à se faire plus pressantes. Les données économiques secondaires américaines ont brossé un tableau plus optimiste.

Les ventes comparables des grands magasins (U.S. Redbook) ont augmenté de 6,6 % en glissement annuel en juillet, tandis que le moral des petites entreprises, mesuré par l'indice NFIB, s'est amélioré pour atteindre 100,8 contre 100,5 prévu. Ces chiffres contredisent en partie le scénario de récession suggéré par les données du marché du travail. Fitch Ratings prévoit désormais deux baisses des taux de la Fed cette année (en septembre et en décembre) et trois autres en 2026. L'agence a légèrement relevé ses prévisions de croissance du PIB mondial, mais a averti que des risques de ralentissement s'accumulent dans l'économie américaine. Parallèlement, les analystes de Citi ont fait valoir qu'une baisse des taux de la Fed en septembre n'était pas garantie, en s'appuyant sur des données indiquant une consommation américaine résiliente. Les actions américaines sont tirées vers le haut aujourd'hui par le secteur technologique, Alphabet et Meta Platforms progressant tous deux de plus de 1,5 %. En revanche, les actions Apple ont reculé de plus de 0,5 %, les investisseurs ayant jugé insuffisamment optimistes les annonces faites lors de l'Apple Event, notamment le lancement de l'iPhone 17. Les actions européennes ont également progressé, soutenues par l'amélioration du sentiment après la publication d'un rapport sur l'emploi américain plus faible que prévu, qui a renforcé les anticipations d'une baisse plus agressive des taux de la Fed.

Les indices tels que l'EURONEXT 100, le CLIMATE EUROPE et le NEXT BIOTECH ont progressé de 0,3 à 0,8 %. Dans le domaine des cryptomonnaies, la pression à l'achat reste évidente, la plupart des principaux tokens progressant. Le bitcoin a rebondi au-dessus de 60 000 dollars, conservant des gains stables, tandis que l'ethereum a bénéficié des anticipations d'un nouvel assouplissement de la politique de la Fed, qui soutient les actifs à risque. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le marché des matières premières a connu des évolutions contrastées : L'or poursuit sa remontée, approchant un nouveau record à près de 3 660 dollars, alimenté par les inquiétudes liées aux déficits budgétaires et à l'inflation. Le cacao a augmenté de 1,5 %, mais le rebond reste faible après que les prix aient récemment atteint leur plus bas niveau en 10 mois. Le pétrole et les métaux industriels ont enregistré des baisses modérées, en partie à la suite du dernier rapport STEO. L'or poursuit sa remontée, approchant un nouveau record à près de 3 660 dollars, alimenté par les inquiétudes liées aux déficits budgétaires et à l'inflation. Le cacao a augmenté de 1,5 %, mais le rebond reste faible après que les prix aient récemment atteint leur plus bas niveau en 10 mois. Le pétrole et les métaux industriels ont enregistré des baisses modérées, en partie à la suite du dernier rapport STEO.

